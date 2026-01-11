Festa di San Francesco di Sales, il Vescovo incontra giornalisti e comunicatori

Giovedì 15 gennaio alle ore 11, nella Sala Santa Colomba della Curia Vescovile (via IV Novembre, Rimini), l’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Rimini

organizza un incontro del Vescovo di Rimini, mons. Nicolò Anselmi, con giornalisti e operatori dei media, in occasione della Festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti e dei comunicatori.

L’appuntamento si inserisce nel desiderio della Chiesa di Rimini e del Vescovo Nicolò di promuovere un dialogo aperto e costante con il mondo dell’informazione, riconoscendone il ruolo fondamentale nel raccontare la realtà, nel dare voce alle persone e nel costruire legami di fiducia nella comunità.

L’incontro sarà anche un’occasione concreta per ascoltare, confrontarsi e individuare insieme forme sempre più efficaci di collaborazione tra la Diocesi e i professionisti della comunicazione, nel rispetto dei diversi ruoli e nella comune attenzione al bene delle persone e del territorio.

La riflessione prenderà spunto dal Messaggio di Papa Leone XIV “Custodire voci e volti umani”, diffuso in occasione della memoria di San Francesco di Sales. Il documento si colloca nello scenario attuale, segnato da un profondo impatto delle tecnologie digitali, che “influenzano le interazioni in modo mai conosciuto prima: dagli algoritmi che selezionano i contenuti nei feed di notizie fino all’intelligenza artificiale che redige interi testi e conversazioni”.

Se da un lato questi strumenti offrono “possibilità impensabili solo pochi anni fa”, dall’altro – sottolinea il Papa – essi “non possono sostituire le capacità unicamente umane di empatia, etica e responsabilità morale”. La comunicazione, infatti, non può essere ridotta a semplici “schemi di dati”, ma richiede giudizio umano, responsabilità e attenzione alle persone.

In questo orizzonte, l’incontro vuole essere un momento di confronto autentico sulla sfida di custodire l’umanità della comunicazione, affinché le tecnologie restino strumenti al servizio dell’uomo e non forze che ne indeboliscono la voce. Un’occasione per ribadire che il futuro della comunicazione passa anche dalla relazione, dall’ascolto reciproco e dalla collaborazione leale tra Chiesa e mondo dell’informazione.