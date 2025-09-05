Fileni annuncia 54mila polli in Valmarecchia. Il comitato vuole controlli rigidi

Ieri sera il Teatro Sociale di Novafeltria ha fatto registrare il tutto esaurito per l’incontro pubblico “Valmarecchia: quale futuro?”, un appuntamento che ha richiamato un pubblico numeroso e attento, a conferma della crescente sensibilità del territorio verso i temi ambientali e urbanistici.

Relatori e ospiti

Sul palco si sono alternati il dr. Livio Cursi, l’ing. Claudio Tonelli (collegato in video dalla Sicilia) e il dr. Andrea Tesei, presidente del Comitato “Per la Vallesina e indispensabile amico della Valmarecchia”. Ospite d’eccezione la giornalista Giulia Innocenzi, nota per il suo impegno civile e ambientale. La serata è stata moderata da Alessia Lea Di Rago, esecutivo regionale Europa Verde–Verdi.

Urbanistica sotto la lente

L’ing. Tonelli ha messo in fila una serie di criticità relative alla gestione urbanistica locale:

cartelli di cantiere incompleti , privi di oltre la metà delle informazioni obbligatorie;

mancata demolizione di due capannoni , in violazione delle fasi esecutive previste dalla Regione;

assenza di documentazione e recinzioni dei “parchetti”, nonostante le richieste di Arpae e le indicazioni della Soprintendenza.

La lettera di Fileni

Poche ore prima dell’inizio dell’incontro, è arrivata una comunicazione da parte di Fileni Srl, che ha annunciato l’accasamento di 54.000 capi di razza Ranger. La nota non specificava però la data, né forniva risposte alla domanda chiave posta dal comitato: “Come si intende garantire il rispetto dei 4 metri di pascolo per pollo?”

A complicare il quadro, la mancanza della documentazione relativa alla delimitazione delle aree di pascolo e l’assenza di recinzioni sul campo.

Appelli e denunce

Il dr. Tesei ha insistito sulla necessità di denunce puntuali alle autorità ogni volta che emergono disagi olfattivi o ambientali. La giornalista Innocenzi ha invece posto l’accento sia sulla carenza di controlli sia sulla necessità di una riflessione più ampia sulle nostre abitudini alimentari, criticando l’eccessivo consumo di carne e chiedendo lo stop ai finanziamenti pubblici per gli allevamenti intensivi.

Non è mancata una stoccata al mondo politico: “Grave l’assenza dei Sindaci della valle”, ha detto Innocenzi, fatta eccezione per Anna Bianconi, sindaca di Talamello, presente in sala.

Raccolta fondi

La serata si è chiusa con una raccolta fondi di 842,10 euro, che serviranno a finanziare la cosiddetta “fase zero” del progetto di monitoraggio ambientale, con l’installazione di centraline per la qualità dell’aria e dell’acqua, oltre che a coprire le spese organizzative.