Finto prete tenta la truffa in parrocchia, arrestato dai carabinieri

Una telefonata, una storia commovente e la richiesta di un aiuto economico urgente. Sembrava una delle tante richieste che ogni giorno arrivano nelle parrocchie, ma questa volta dietro quel racconto si nascondeva un tentativo di truffa.

È finita con un arresto in flagranza la vicenda avvenuta a Coriano, dove un uomo di 50 anni, originario della Sicilia e residente a Piacenza, ha tentato di ottenere denaro da un parroco della parrocchia di Santa Maria Assunta inventandosi una situazione di grave difficoltà economica.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Coriano, l’uomo aveva preparato una storia credibile nei minimi dettagli. Al telefono si sarebbe presentato come un religioso appartenente ai Padri Comboniani di Roma, spiegando di aver bisogno di un aiuto per una famiglia che stava attraversando un momento difficile.

Il racconto era semplice ma efficace. Un padre senza lavoro, una moglie e due figli piccoli da mantenere, poi finalmente l’occasione di ripartire grazie a un impiego come cuoco nel Riminese. L’unico ostacolo? I soldi necessari per prendere in affitto una casa e iniziare la nuova attività lavorativa.

Per dare maggiore credibilità alla vicenda, il falso sacerdote avrebbe fatto riferimento a presunti assistenti sociali, professionisti incaricati di trovare un alloggio e altre figure coinvolte nella situazione. Tutto sembrava studiato per convincere il parroco ad aprire il portafoglio.

Qualcosa, però, non ha convinto il sacerdote della chiesa di Santa Maria Assunta di Coriano. Fin dalle prime conversazioni sono emersi dubbi e incongruenze che hanno spinto il parroco a contattare i carabinieri.

Da quel momento è scattata l’operazione. Seguendo le indicazioni dei militari, il sacerdote ha continuato a mantenere i contatti con il presunto religioso, fingendo di credere alla storia e di essere disposto ad aiutare la famiglia.

Nel corso delle telefonate la richiesta economica è cambiata più volte. Si è partiti da alcune centinaia di euro per arrivare poi a una cifra finale di 260 euro, che sarebbero dovuti servire per risolvere le ultime difficoltà prima del trasferimento.

Stabilito l’appuntamento, il presunto incaricato si è presentato direttamente alla canonica per ritirare il denaro. Ha ricevuto la busta e si è diretto verso l’uscita, ma la consegna era in realtà parte della trappola organizzata dai militari.

Appena entrato in possesso dei soldi, l’uomo è stato bloccato dai carabinieri, che sono intervenuti immediatamente fermandolo con la busta ancora tra le mani.

Durante la perquisizione sono stati sequestrati due telefoni cellulari, che secondo gli investigatori sarebbero stati utilizzati per gestire l’intera messinscena e per interpretare i vari personaggi coinvolti nella falsa richiesta di aiuto.

Gli accertamenti successivi hanno inoltre fatto emergere numerosi precedenti per episodi analoghi avvenuti in diverse province italiane. Gli investigatori ritengono che il metodo fosse sempre lo stesso: individuare sacerdoti o religiosi e sfruttarne la disponibilità verso chi si trova in apparente difficoltà economica.

L’uomo è stato quindi arrestato con l’accusa di truffa aggravata e trattenuto in attesa dell’udienza per direttissima. I 260 euro consegnati durante l’operazione sono stati recuperati immediatamente e restituiti.