Flotilla, M5S Rimini: “Spinelli e Colombo disumane sugli attacchi alle barche”

A più di 24 ore dall’attacco subito dalla Global Sumud Flotilla in acque internazionali il gruppo territoriale del Movimento Cinque Stelle di Rimini attacca le parlamentari del Riminese di Fratelli D’Italia Beatriz Colombo e Domenica Spinelli.

“Le patriote Spinelli e Colombo ritrovano la voce e non per indignarsi per un attacco israeliano avvenuto di fatto sul suolo italiano – perché colpire una nave battente bandiera italiana equivale, in termini di sovranità, ad attaccare direttamente il nostro Stato – ma bensì per attaccare il senatore Croatti che si permette di criticare il loro governo. Non una parola di vicinanza ad un collega, non una sillaba di patriottico sdegno per il vile attacco ad una nave italiana. E non una parola, mai, sui crimini di Israele.

Le due patriote, uscite con due comunicati copia-incolla contro Croatti, affermano che il governo Meloni “ha sostenuto in modo significativo la popolazione della Striscia” ritenendo evidentemente che continuare a vendere ad Israele le armi con cui stermina i palestinesi sia un sostegno per Gaza. L’Italia è tuttora il terzo fornitore di armi di Israele, lo sanno le due parlamentari? E sanno che l’Italia è uno dei pochissimi paesi a non aver riconosciuto lo Stato palestinese?

Da una parte un senatore che fa coraggiosamente parte di una missione umanitaria, pacifica, che tenta di rompere il blocco navale illegale e inumano di Israele e dall’altra due parlamentari che fanno parte di un esecutivo che dà copertura politica, mediatica e militare al governo terrorista di Netanyahu il cui esercito bombarda scuole, ospedali, chiese e uccide civili in fila per il pane.

La senatrice Spinelli e la deputata Colombo che in questi mesi non abbiamo mai sentito pronunciare una parola sul genocidio in atto a Gaza, costato la vita anche a 20 mila bambini, ritrovano improvvisamente la voce ma non dignità e umanità“.