Fondazione Cetacea Riccione: al via “Into the Blue-Sea Life fest” dedicato all’ecosistema del mare Adriatico
5 Giugno 2025 / Redazione
Comprendere il mare che cambia per affrontare le sfide del presente e del futuro: questo lo scopo del festival che Fondazione Cetacea organizza dal 2021 in occasione della GIORNATA MONDIALE DEGLI OCEANI.
Into the Blue – Sea Life fest, il festival che unisce attività di conservazione degli ecosistemi a presentazione di progetti di ricerca sull’ambiente marino, pone al centro il nostro mare Adriatico: un ecosistema delicato ma unico al mondo, e la sua straordinaria biodiversità spesso sconosciuta ai più.
Un’occasione, che si ripete per il quinto anno consecutivo, per proporre i temi di cui la Fondazione Cetacea si occupa 365 giorni all’anno: i progetti di ricerca per capire meglio il mare di fronte a noi le sue fragilità e risorse, la conservazione degli habitat marini e delle specie che li popolano e l’educazione ambientale rivolta a tutte le età.
Il presidente della Fondazione Cetacea Sauro Pari, in merito alla manifestazione “Come potrete evincere dalla lettura del programma, anche quest’anno la nostra proposta culturale è molto precisa e legata ai temi di attualità. Avremmo voluto affrontare temi ambientali anche locali, come quello dell’impatto negativo del Rigassificatore sul nostro mare, ma avremmo rischiato un eccessivo ampliamento delle tematiche mentre è sempre nostra cura focalizzare gli argomenti per lasciare nel pubblico una impronta certa.”
Il programma quest’anno si apre il 5 giugno per concludersi il 15, e che si snoda fra Riccione e Rimini: ad accesso completamente gratuito a tutti e tutte, include proiezioni di documentari (come “Breath” di Ilaria Congiu, produzione italo-tunisina distribuita da Mescalito Film, e “The Fishermen, the Alien, the Sea” di Elisabetta Zavoli prodotto nell’ambito di un grant della National Geographic Society) e performance (“Tropico Mediterraneo” tratto dall’omonimo libro del giornalista Stefano Liberti) che trattano le conseguenze in mare della crisi climatica, e del nostro eccessivo sfruttamento delle sue risorse; attività rivolte ai volontariato come i clean-up (di fiumi, spiaggia, scogli e fondali in prossimità del porto di Rimini, in collaborazione con i subacquei) e l’attività di formazione sui nidi di tartaruga marina: un momento importante per apprendere come riconoscere la presenza del nido di una tartaruga marina, episodi che stanno diventando di attualità anche lungo le coste adriatiche a causa delle trasformazioni dell’ambiente marino a causa dei cambiamenti climatici.
Infine come sempre attività laboratoriali rivolte ai bambini e alle bambine che quest’anno si terranno presso il Centro di Recupero Tartarughe Marine il 7 e 8 giugno: ALLA SCOPERTA DEL TESORO (attività alla scoperta dei nidi di tartaruga marina) e OPEN DAY LABORATORIO MARINO nel quale verranno aperte ai piccini le attività del laboratorio di biologia messo a disposizione da Karis Foundation e che si troverà presso la sede di Cetacea in Viale Canova 13 tutta l’estate: le attività sono gratuite con prenotazione obbligatoria al 0541 691557 – +39 371 458 6027.
In sede di conferenza stampa verranno approfondite le singole iniziative con l’intervento degli ospiti che hanno contribuito alla creazione di un programma sempre più innovativo e accessibile a tutte e tutti.
Partner dell’iniziativa dal primo anno Club Nautico Rimini, che dal 2021 ospita alcune attività del Festival presso la sua sede e per il secondo anno consecutivo Rimini Blue Lab, che ha supportato la creazione del programma e in sinergia con il quale sono stati organizzati gli eventi “riminesi”.
Con i Patrocini di Comune di Riccione, Comune di Rimini, Regione Emilia Romagna e Guardia Costiera e con il contributo di, Coopservice, la Saponaria, COOP Alleanza 3.0, Terranova e Riviera Banca. “Siamo lieti di contribuire, come banca del territorio, alla realizzazione del Festival Into The Blu per i temi trattati, per l’attenzione posta alla sostenibilità ambientale e per l’approccio scientifico e divulgativo utilizzato attraverso una settimana densa di eventi a favore della cittadinanza locale sempre più sensibile alla salvaguardia del nostro mare.” Andrea Montanari responsabile Terzo Settore.
Comprendere il mare che cambia per affrontare le sfide del presente e del futuro: questo lo scopo del festival che Fondazione Cetacea organizza dal 2021 in occasione della GIORNATA MONDIALE DEGLI OCEANI.
Into the Blue – Sea Life fest, il festival che unisce attività di conservazione degli ecosistemi a presentazione di progetti di ricerca sull’ambiente marino, pone al centro il nostro mare Adriatico: un ecosistema delicato ma unico al mondo, e la sua straordinaria biodiversità spesso sconosciuta ai più.
Un’occasione, che si ripete per il quinto anno consecutivo, per la Fondazione Cetacea in cui parlare dei temi di cui si occupa 365 giorni all’anno: l i progetti di ricerca per capire meglio il mare di fronte a noi le sue fragilità e risorse, la conservazione degli habitat marini e delle specie che li popolano e l’educazione ambientale rivolta a tutte le età.
Un programma che inizia il 5 giugno per concludersi il 15 e che si snoda fra Riccione e Rimini: ad accesso completamente gratuito a tutti e tutte, include proiezioni di documentari (come “Breath” di Ilaria Congiu, produzione Mescalito Film, e “The Fishermen, the Alien, the Sea” di Elisabetta Zavoli prodotto nell’ambito di un grant della National Geographic Society) e performance (“Tropico Mediterraneo” tratto dall’omonimo libro del giornalista Stefano Liberti) che trattano le conseguenze in mare della crisi climatica, e del nostro eccessivo sfruttamento delle sue risorse; attività di volontariato (come i clean-up di fiumi, spiaggia scogli e fondali in prossimità del porto di Rimini), formazioni e attività laboratoriali rivolte ai bambini e alle bambine presso il Centro di Recupero Tartarughe Marine.
In sede di conferenza stampa verranno approfondite le singole iniziative con l’intervento degli ospiti che hanno contribuito alla creazione di un programma sempre più innovativo e accessibile a tutte e tutti.
Partner dell’iniziativa il Club Nautico Rimini e Rimini Blue Lab, con i Patrocini di Comune di Riccione, Comune di Rimini, Regione Emilia Romagna e Guardia Costiera e con il contributo di, Coopservice, la Saponaria, COOP Alleanza 3.0, Terranova e Riviera Banca. “Siamo lieti di contribuire, come banca del territorio, alla realizzazione del Festival Into The Blu per i temi trattati, per l’attenzione posta alla sostenibilità ambientale e per l’approccio scientifico e divulgativo utilizzato attraverso una settimana densa di eventi a favore della cittadinanza locale sempre più sensibile alla salvaguardia del nostro mare.” Andrea Montanari responsabile Terzo Settore.
RICCIONE
7/06 ORE 10. FONDAZIONE CETACEA. VIALE CANOVA 13.
NIDI DI TARTARUGA MARINA: ISTRUZIONI PER L’USO.
Piero Carlino, responsabile dei nidi in Salento, e Nicolò Molle ci insegneranno come intervenire in ambienti altamente antropizzati, evidenziando tutto ciò che impatta su deposizione e schiusa e insegnando a riconoscere tracce per imparare insieme a gestire questi avvenimenti.
Prenotazione al 0541 / 691557 – +39 371 458 6027.
7/06 ORE 16. FONDAZIONE CETACEA. VIALE CANOVA 13. ALLA SCOPERTA DEL TESORO.
Sotto la sabbia si nasconde un tesoro speciale: è il nido delle tartarughe marine! In questo laboratorio scopriremo insieme a Piero e Nico come fanno i piccoli tartarughini a venire al mondo e correre verso il mare. Laboratorio per bambine e bambini da 5 a 13 anni, gratuito con prenotazione obbligatoria al 0541 / 691557 – +39 371 458 6027.
7/06 ORE 20.30. PALAZZO DEL TURISMO, PIAZZALE CECCARINI.
INAUGURAZIONE DEL FESTIVAL
Itervengono Fondazione Cetacea, Comune di Riccione, il professor Marco Candela di UNIBO con l’intervento
“Uno sguardo sull’ecologia microbica del tratto di costa tra Rimini e Riccione: tra terra, mare e presenza umana”.
A seguire spettacolo “Tropico Mediterraneo: Viaggio in un mare che cambia” del giornalista Stefano Liberti, monologo multimediale con accompagnamento musicale.
Con il contributo di Riviera Banca.
8/06 ORE 10. FONDAZIONE CETACEA. VIALE CANOVA 13.
OPEN DAY LABORATORIO MARINO
in collaborazione con Karis Foundation.
Attività rivolta ai ragazzi da 8 a 13 anni, gratuita con prenotazione obbligatoria al 0541 691557 – +39 371 458 6027.
8/06 ORE 21. PALAZZO DEL TURISMO, PIAZZALE CECCARINI. GIORNATA MONDIALE DEGLI OCEANI
Proiezione documentari finanziati dalla National Geographic Society “The Fisherman, The Alien, The Sea” di Elisabetta Zavoli e “Il Tesoro Nascosto delle Isole Tremiti” di Giovanni Chimienti. Introduzione dell’autrice Elisabetta Zavoli.
14/06 ORE 21. PALAZZO DEL TURISMO, PIAZZALE CECCARINI. PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO “BREATH” DI ILARIA CONGIU
prodotto da Mescalito: un viaggio emozionante e intimo che esplora il cambiamento climatico, l’inquinamento e la pesca industriale attraverso gli occhi di chi ha visto il mare cambiare.
A seguire si terrà un breve dibattito con la regista.
In collaborazione con Legambiente Valmarecchia e progetto “GEA, l’estate del rispetto”, progetto dell’ufficio Pari Opportunità della Provincia di Rimini.
RIMINI
5/06 ORE 10. PONTE DEGLI SCOUT LATO SAN GIULIANO, RIMINI.
CLEAN UP LUNGO IL FIUME MARECCHIA.
con il contributo di Easy Market S.p.A., parte del gruppo HBX. I rifiuti saranno catalogati seguendo i protocolli della Marine Strategy Framework Directive.
5/06 ORE 17. AUDITORIUM LICEO A.SERPIERI, VISERBA.
PRESENTAZIONE DELLE 4 PUNTATE DEL PODCAST SULL’OCEANO.
realizzate nell’ambito del PCTO co-progettato con Rimini Blue Lab e presto disponibile su Radio Serpieri. Evento libero fino ad esaurimento posti.
Sinergia con Rimini Blue Lab per la Giornata Mondiale degli Oceani.
8/06 ORE 21 PRESSO CINETECA DI RIMINI, VIA ALESSANDRO GAMBALUNGA 27. PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO “BREATH” DI ILARIA CONGIU
prodotto da Mescalito: un viaggio emozionante e intimo che esplora il cambiamento climatico, l’inquinamento e la pesca industriale attraverso gli occhi di chi ha visto il mare cambiare.
A seguire si terrà un breve dibattito con la regista.
Sinergia con Rimini Blue Lab per la Giornata Mondiale dell’Oceano.
9 GIUGNO ORE 9:30-11:00 – PRESSO IL LABORATORIO APERTO RIMINI-TIBERIO (VIA DEL CAVALIERI 22 – 3° PIANO)
IL PESCE IN TAVOLA: SALUTE, MEMORIA E TRADIZIONE
Seminario a cura dell’Università di Bologna – Dipartimento Scienze per la Qualità della Vita in collaborazione con il Rimini Blue lab pensato per i nonni, ma aperto anche ai genitori, dedicato alla riscoperta del valore del pesce nella dieta quotidiana, con prenotazione a lab@riminibluelab.it. Fondazione Cetacea interverrà con un laboratorio di fumetto rivolto ai bambini e alle bambine tenuto dalla fumettista Alessia Barilari.
Sinergia con Rimini Blue Lab per la Giornata Mondiale dell’Oceano.
13/06 ORE 18. CINEMA TEATRO TIBERIO.
I DELFINI DI RIMINI: STORIA ED EREDITA’ DI UN SIMBOLO.
I delfini che un tempo abitavano l’ex-Delfinario di Rimini sono stati i protagonisti di un’epoca e i testimoni di un nuovo paradigma. Attraverso la condivisione di materiale inedito, il duo registico Zeroscena (Elisa La Boria e Luka Bagnoli) presenterà il progetto per un documentario a loro dedicato.
Con i registi Elisa La Boria e Luka Bagnoli. Interverranno LAV, Comune di Rimini e Fondazione Cetacea.
14/06 ORE 10. RUOTA PANORAMICA, L.GO RUGGERO BOSCOVICH.
CLEAN UP DI SPIAGGIA E SCOGLI, E PULIZIA DEL FONDALE.
I volontari si occuperanno della raccolta dei rifiuti lungo la battigia e gli scogli, mentre i subacquei del club subacqueo Gran Blu esploreranno i fondali per rimuovere plastiche, reti e altri materiali abbandonati. I rifiuti saranno catalogati seguendo i protocolli della Marine Strategy Framework Directive.
15/06 ORE 17. CLUB NAUTICO RIMINI, L.GO RUGGERO BOSCOVICH, 12.
BLUE IMPACT -COME CONIUGARE PROFITTO E IMPATTO POSITIVO: PRESENTAZIONE DI AZIENDE VIRTUOSE DEL TERRITORIO.
Evento organizzato in collaborazione con Sea The Change.
A seguire aperitivo offerto dagli organizzatori in collaborazione con Alga Ulisse e Mariscadoras srl- Blueat.