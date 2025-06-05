Fondazione Cetacea Riccione: al via “Into the Blue-Sea Life fest” dedicato all’ecosistema del mare Adriatico

Comprendere il mare che cambia per affrontare le sfide del presente e del futuro: questo lo scopo del festival che Fondazione Cetacea organizza dal 2021 in occasione della GIORNATA MONDIALE DEGLI OCEANI.

Into the Blue – Sea Life fest, il festival che unisce attività di conservazione degli ecosistemi a presentazione di progetti di ricerca sull’ambiente marino, pone al centro il nostro mare Adriatico: un ecosistema delicato ma unico al mondo, e la sua straordinaria biodiversità spesso sconosciuta ai più.

Un’occasione, che si ripete per il quinto anno consecutivo, per proporre i temi di cui la Fondazione Cetacea si occupa 365 giorni all’anno: i progetti di ricerca per capire meglio il mare di fronte a noi le sue fragilità e risorse, la conservazione degli habitat marini e delle specie che li popolano e l’educazione ambientale rivolta a tutte le età.

Il presidente della Fondazione Cetacea Sauro Pari, in merito alla manifestazione “Come potrete evincere dalla lettura del programma, anche quest’anno la nostra proposta culturale è molto precisa e legata ai temi di attualità. Avremmo voluto affrontare temi ambientali anche locali, come quello dell’impatto negativo del Rigassificatore sul nostro mare, ma avremmo rischiato un eccessivo ampliamento delle tematiche mentre è sempre nostra cura focalizzare gli argomenti per lasciare nel pubblico una impronta certa.”

Il programma quest’anno si apre il 5 giugno per concludersi il 15, e che si snoda fra Riccione e Rimini: ad accesso completamente gratuito a tutti e tutte, include proiezioni di documentari (come “Breath” di Ilaria Congiu, produzione italo-tunisina distribuita da Mescalito Film, e “The Fishermen, the Alien, the Sea” di Elisabetta Zavoli prodotto nell’ambito di un grant della National Geographic Society) e performance (“Tropico Mediterraneo” tratto dall’omonimo libro del giornalista Stefano Liberti) che trattano le conseguenze in mare della crisi climatica, e del nostro eccessivo sfruttamento delle sue risorse; attività rivolte ai volontariato come i clean-up (di fiumi, spiaggia, scogli e fondali in prossimità del porto di Rimini, in collaborazione con i subacquei) e l’attività di formazione sui nidi di tartaruga marina: un momento importante per apprendere come riconoscere la presenza del nido di una tartaruga marina, episodi che stanno diventando di attualità anche lungo le coste adriatiche a causa delle trasformazioni dell’ambiente marino a causa dei cambiamenti climatici.

Infine come sempre attività laboratoriali rivolte ai bambini e alle bambine che quest’anno si terranno presso il Centro di Recupero Tartarughe Marine il 7 e 8 giugno: ALLA SCOPERTA DEL TESORO (attività alla scoperta dei nidi di tartaruga marina) e OPEN DAY LABORATORIO MARINO nel quale verranno aperte ai piccini le attività del laboratorio di biologia messo a disposizione da Karis Foundation e che si troverà presso la sede di Cetacea in Viale Canova 13 tutta l’estate: le attività sono gratuite con prenotazione obbligatoria al 0541 691557 – +39 371 458 6027.