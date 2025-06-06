Forza Italia all’attacco: “Male il turismo in riviera romagnola, Veneto e FVG ci bagnano il naso”

C’è “qualcosa che non funziona” in Romagna. E occorre intervenire. Così la pensa il presidente del gruppo Forza Italia in Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Pietro Vignali, analizzando i dati sul turismo nei primi quattro mesi dell’anno. La flessione nella riviera romagnola, argomenta, “non può essere negata”: infatti solo Rimini ha un calo “contenuto” all’1%, mentre da Ravenna a Cattolica, con le eccezioni degli arrivi a Cervia e dei pernottamenti a Gatteo, “ci sono cali consistenti”, con la Regina “maglia nera” sia per arrivi, giù del 21,4%, che pernottamenti, 16%.

Preoccupa poi, prosegue Vignali, che “alcuni amministratori di sinistra persistano nel dichiarare che va tutto bene”, prendendosela con il maltempo, ma intanto la romagnola assessore al Turismo Roberta Frisoni, lamenta l’azzurro, “non ha ancora espresso nessuna progettualità”. Insomma, “tira le somme, questi dati dovrebbero dare una scossa, nelle altre regioni costiere del Nord Adriatico non si sta vivendo di rendita ma lavorano con profitto per migliorare la loro offerta”.

In Romagna, conclude, “gli operatori sono preoccupati, anche per le tasse che la Regione ha aumentato con l’ultimo bilancio regionale. La giunta de Pascale batta un colpo prima che sia troppo tardi”.

(Agenzia DIRE)