Forza Italia, Raimondo Elli si dimette da segretario di Rimini

Terremoto interno a Forza Italia a Rimini. Raimondo Elli ha rassegnato, con effetto immediato e irrevocabile, le dimissioni da segretario cittadino del partito. La decisione è stata comunicata direttamente al segretario provinciale Antonio Barboni con una lunga lettera nella quale Elli ripercorre il proprio impegno politico degli ultimi anni e spiega le ragioni che lo hanno portato a lasciare l’incarico.

“Da questo momento presento le mie immediate e irrevocabili dimissioni da segretario cittadino di Forza Italia Rimini”, scrive Elli, che ha ricordato di aver guidato il partito cittadino per oltre due anni, prima come facente funzioni e successivamente, dall’8 marzo 2025, come segretario nominato dal congresso cittadino.

Nella lettera, l’ex segretario rivendica il lavoro svolto a sostegno della struttura provinciale e regionale del partito. “Ho svolto ogni compito affidatomi o delegatomi con dedizione e diligenza, sia come segretario che come semplice iscritto e/o membro della direzione provinciale”, afferma. Elli ricorda inoltre di aver sostenuto pubblicamente la candidatura dell’onorevole Rosaria Tassinari durante la fase congressuale regionale, aggiungendo che “errori politici, tattici ed organizzativi – che in parte avevo previsto e proposto come evitare – non hanno sortito l’effetto voluto”.

Nel documento non mancano considerazioni sull’attività politica svolta a livello cittadino. Elli sostiene di aver avanzato proposte, seguito con costanza le vicende amministrative e chiesto maggiore coordinamento nel centrodestra. “Ho offerto il mio contributo sincero e trasparente, manifestando la mia opinione sempre in totale libertà di pensiero ma rispettando la linea di comando e sollecitando, ad ora purtroppo inascoltato, maggiore collegialità e tempestività nell’agire dell’alleanza di centro destra”, scrive.

Il passaggio centrale della lettera riguarda però gli esiti del congresso regionale conclusosi con l’elezione di Pietro Vignali alla guida di Forza Italia Emilia-Romagna. Elli spiega di aver chiesto che la segreteria cittadina di Rimini fosse rappresentata all’interno del nuovo assetto regionale senza però ottenere riscontro.

“Ho chiesto e non ottenuto che la segreteria cittadina riminese fosse rappresentata in qualche modo in quella regionale”, afferma. “Non è avvenuto, e questo rappresenta per me una delusione e un fallimento politico personale e collegiale del quale non posso ignorare il significato reale e profondo”.

L’ex segretario parla inoltre di una scelta che, a suo giudizio, avrebbe privilegiato dinamiche interne lontane dal suo modo di intendere la politica. “Si sono privilegiate logiche antiche e a me desuete, vecchie amicizie e riconoscenze nuove alle quali personalmente non attribuisco valore e validità essendone estraneo e in parte avverso”, scrive nella lettera.

Da qui la decisione di lasciare l’incarico. “Sono stati ignorati più o meno volutamente i miei segnali di dissenso e di distacco, e ne prendo amaramente atto. Il mio ruolo di segretario cittadino ne esce quindi sminuito e non adeguatamente considerato”, conclude.

Pur lasciando la guida cittadina del partito, Elli conferma di voler restare iscritto a Forza Italia. “Auguro al mio partito, al quale rimango iscritto pur con grande sofferenza, un futuro di successo sotto la guida del nuovo segretario regionale”, scrive nel passaggio finale della lettera.