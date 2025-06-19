Francesca Mattei: “Sperimentare la settimana corta a Rimini”

Sperimentare sul territorio proposte come la settimana corta per fare passi in avanti nella tutela dei lavoratori. Spera che non rimanga “un sogno” l’assessore al Patto per il clima e il lavoro del Comune di Rimini, Francesca Mattei, la suggestione lanciata questa mattina durante la presentazione del report su lavoro ed economia in provincia della Cgil.

A livello nazionale e territoriale, argomenta, si registrano numeri un aumento nel mercato del lavoro, tuttavia al di là degli “slogan a noi interessa il lavoro di qualità, annuale, a tempo indeterminato e giustamente retribuito”. Invece “le preoccupazioni non sono legate alle esigenze dei lavoratori ma delle aziende”. Occorre poi tenere conto anche della variabile del di lavoro lavoro grigio e nero per una “riflessione reale” che affronti anche il tema del genere che si lega a quello della denatalità.

Secondo i dati, prosegue l’assessore, “un giovane lavoratore sostiene due pensionati, una situazione difficilmente sostenibile”, ma per dare uno slancio alla natalità il bonus biberon “non è sufficiente”, servono servizi, come nidi e asilo, lavoro stabile e conciliazione dei ritmi di vita. Serve “un supporto strutturale non limitato a un bonus mensile”. Per Mattei ci sono “tanti passi da fare” per la tutela dei lavoratori e “tanti strumenti”, tra cui appunto la settimana corta. Rimini è una città turistica, con molto lavoro precario, che attira tanti giovani, conclude, per cui occorre “studiare formule di lavoro sempre più tutelanti”.

(Agenzia DIRE)