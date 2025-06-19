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L'assessora alla CGIL: "Siamo una città turistica con molto lavoro precario, occorre studiare formule sempre più tutelanti"


Francesca Mattei: “Sperimentare la settimana corta a Rimini”


19 Giugno 2025 / Redazione
Politica

Sperimentare sul territorio proposte come la settimana corta per fare passi in avanti nella tutela dei lavoratori. Spera che non rimanga “un sogno” l’assessore al Patto per il clima e il lavoro del Comune di Rimini, Francesca Mattei, la suggestione lanciata questa mattina durante la presentazione del report su lavoro ed economia in provincia della Cgil.

A livello nazionale e territoriale, argomenta, si registrano numeri un aumento nel mercato del lavoro, tuttavia al di là degli “slogan a noi interessa il lavoro di qualità, annuale, a tempo indeterminato e giustamente retribuito”. Invece “le preoccupazioni non sono legate alle esigenze dei lavoratori ma delle aziende”. Occorre poi tenere conto anche della variabile del di lavoro lavoro grigio e nero per una “riflessione reale” che affronti anche il tema del genere che si lega a quello della denatalità.

Secondo i dati, prosegue l’assessore, “un giovane lavoratore sostiene due pensionati, una situazione difficilmente sostenibile”, ma per dare uno slancio alla natalità il bonus biberon “non è sufficiente”, servono servizi, come nidi e asilo, lavoro stabile e conciliazione dei ritmi di vita. Serve “un supporto strutturale non limitato a un bonus mensile”. Per Mattei ci sono “tanti passi da fare” per la tutela dei lavoratori e “tanti strumenti”, tra cui appunto la settimana corta. Rimini è una città turistica, con molto lavoro precario, che attira tanti giovani, conclude, per cui occorre “studiare formule di lavoro sempre più tutelanti”.

(Agenzia DIRE)

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