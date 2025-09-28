Freccia Blu del Club Nautico Rimini terza a Porto Rotondo nella classe one design RS21

Porto Rotondo, 28 settembre 2025. C’è un bel po’ di Rimini nel campionato mondiale della classe one design RS21, che si è concluso ieri sera in Sardegna.

A salire sul terzo gradino del podio è infatti Ita293 Freccia Blu, imbarcazione armata dal Vicepresidente del Club Nautico Rimini (CNR), Andrea Musone. Assente per impegni di lavoro, l’armatore è stato sostituito dal concittadino Marco Franchini, velista e amico che ha ricoperto il ruolo di timoniere già nella tappa del circuito italiano di Sferracavallo lo scorso aprile.

A bordo, come randista, il figlio Giacomo, con alle spalle un brillante passato sulle derive olimpiche, dall’ILCA7, al 49er passando per il Tornado, dopo due anni in forze alla Sezione Velica della Marina Militare, oggi portacolori del sodalizio bianco-rosso.

Nel team di Freccia Blu anche un altro talento del territorio, come il tattico ravennate Matteo Ivaldi, già olimpico nel 470 a Sydney 2000, oggi uno dei più apprezzati velisti nei circuiti internazionali dell’altura. Completa la crew list il tailer, Davide Vignone.

“Un grande risultato, arrivato un po’ a sorpresa ma frutto di tanti sacrifici negli ultimi giorni – la soddisfazione di Giacomo Musone -Siamo un gruppo che andava in barca insieme per la prima volta, ci siamo preparati poco ma molto seriamente nell’ultima settimana prima del campionato e ci siamo trovati subito in sintonia”.

“Ce la siamo cavata abbastanza bene sia nelle giornate di vento forte che in quelle con poca aria, la flotta era composta dai migliori velisti del mondo e per me è stato davvero stimolante potermi confrontare con un parterre di questo livello”, conclude.

Vittoria per Hkg295 team Les Freaks, scafo battente bandiera di Hong Kong ma timonato dall’italiano Giovanni Meloni, seguito da Ita 239 Team Arvenis di Davide Albertini Petroni, con Filippo Baldassari (YC Rimini) alla tattica.

Info e classifiche: https://www.hubsail.it/classifica/26025