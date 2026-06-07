Fuori dai Mondiali per la terza volta non ci strapperemo di certo i capelli

Con tutte le sfighe che gli sono piovute addosso negli ultimi tempi, gli italiani dovrebbero aver già fatto pace con la prospettiva dell’ennesimo Mondiale di calcio senza azzurri. Dobbiamo accontentarci (si fa per dire) di avere portato il tricolore sulle vette del tennis mondiale e di vedere un enfant prodige italianissimo vincere in Formula 1, e augurarci che prima o poi anche nel calcio sboccino giovani talenti strabilianti come Sinner, Cobolli e Antonelli. Quanto al Mondiale statunitense-messicano-canadese, che si apre giovedì prossimo, possiamo entrare in modalità volpe-e-uva, e riflettere sui due motivi per riconoscere che essere tagliati fuori dal campionato targato Trump, se non è proprio una fortuna, non è una tragedia.

Il primo e più importante, per l’appunto, è Trump, oggettivamente una delle peggiori catastrofi piombate sulla politica e sull’economia mondiale dal secondo dopoguerra, ex aequo con il Covid per il quale almeno dopo un anno si era trovato un vaccino, mentre debellare il Caligola della Casa Bianca sembra ancora un traguardo irraggiungibile. Negli Usa le libertà democratiche sono minacciate ogni giorno di più e una milizia dai poteri pressoché illimitati sequestra persone innocenti e imprigiona perfino i bambini; per non parlare dei danni che combina in giro per il mondo un tipo che sembra più a suo agio con gli autocrati che con le democrazie, e che impoverisce popoli e paesi (compreso il suo) per arricchire se stesso, i suoi familiari e la sua cerchia ristretta, tutti già multimiliardari.

Che la Nazionale di Gattuso (il penultimo cittì, ora sostituito da Baldini) non partecipi a un circo sportivo-mediatico che Trump sfrutterà sicuramente a scopi autopromozionali, specie a pochi mesi delle elezioni di metà mandato, è quasi un sollievo. Per combinazione, il terzo Mondiale di fila da cui la nostra nazionale viene esclusa è anche il terzo Mondiale di fila che si celebra in un paese autoritario o sull’orlo della dittatura: nel 2019 la Russia, nel 2022 l’Arabia Saudita, nel 2026 gli Usa di Trump. Difficile che la tripla mancata qualificazione sia stata pilotata dagli azzurri, come forma di cripto-disobbedienza civile per boicottare i regimi liberticidi, teocratici e omofobi, ma possiamo vendercela anche così, almeno finché non verremo esclusi anche dai prossimi Mondiali, che si giocheranno in Spagna e Portogallo.

Questo è il primo motivo per non strapparci i capelli, se nei prossimi giorni dovremo tenere il bandierone nell’armadio. Il secondo, più banale, sono i fusi orari americani: per vedere le partite dell’Italia, probabilmente avremmo dovuto passare le notti in bianco, o guardarle in differita. E il classico party fantozziano davanti alla tivù, con frittatona di cipolle, familiare di birra gelata e rutto libero, alle tre del mattino sarebbe stato poco praticabile. Gli unici inconsolabili, alla fine, saranno i rivenditori di elettrodomestici: in occasione dei Mondiali di solito si registra un’impennata negli acquisti di televisori. Ma forse è meglio così viste le temperature in arrivo, è più saggio spendere in ventilatori e condizionatori.

Lia Celi