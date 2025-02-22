Gdf Rimini: “meriti eccezionali”: Marco Mandrelli promosso Sottotenente

Il Comandante della Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Rimini, Luogotenente C.S. Marco Mandrelli, è stato promosso, per “meriti eccezionali” di servizio al grado di Sottotenente con decorrenza dal 13 febbraio 2025.

La proposta di promozione era stata formulata dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, Col. t.ST Alessandro Coscarelli per la sua partecipazione, nel corso della trentennale carriera dell’Ispettore ad operazioni di polizia e di servizio di rilevante entità ed eccezionale importanza.

Tra le operazioni di servizio in cui il neo Ufficiale si è distinto ricordiamo: l’Operazione 100% che portò al sequestro di 2 tonnellate di marjuana e 4 arresti, l’Operazione Eden Brand, complessa indagine di polizia economico-finanziaria in materia di contraffazione dei marchi, auto-riciclaggio e fiscalità internazionale, l’Operazione Darknet con la quale è stata documentata per la prima volta la presenza del crimine organizzato di matrice camorristica nella provincia di Rimini, l’Operazione Popilia che ha permesso di disarticolare una cellula criminale stabilmente stanziata nella provincia riminese, composta da soggetti di origine calabrese attigui all’ndrangheta che si stava insinuando nelle attività del distretto turistico e balneare della costa emiliano romagnola ed infine l’Operazione Steal Oil, che ha consentito di fare luce su una ben strutturata organizzazione criminale a carattere transnazionale – con base a Rimini ma operante anche nel Lazio, Umbria, Abruzzo e in Belgio – responsabile di una pluralità di “reati fine” a sfondo economico-finanziario, tra cui svariate intestazioni fittizie di società, tentata truffa ai danni dello Stato in relazione alla illecita richiesta di finanziamenti pubblici a carico del PSR (bando della Regione Umbria), ricettazione, contrabbando internazionale di oli minerali e frode nell’esercizio del commercio per la quale è stato premiato personalmente dal Presidente della Repubblica in occasione della Festa del Corpo nazionale nel 2024, anno del 250° di Fondazione del Corpo.

Il Comandante Provinciale ha formulato al neo Ufficiale “vivissime felicitazioni” augurandogli “ogni soddisfazione per la futura carriera all’interno del Corpo della Guardia di Finanza”.