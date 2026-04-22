Geopop sale in cattedra a Rimini: incontro con gli studenti del Liceo Scientifico e Musicale Einstein

In occasione della Giornata Mondiale della Creatività e dell’Innovazione prende il via “Incontra Geopop: School Edition”: il progetto promosso da Ciaopeople con Valore D e dedicato alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori per orientare le nuove generazioni verso i percorsi universitari STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla cultura scientifica e incoraggiarli a considerare le discipline STEM come una possibile scelta di studio e di futuro professionale, contribuendo allo stesso tempo a ridurre il divario di genere ancora presente in questi ambiti.

Per l’occasione Geopop porterà la divulgazione scientifica in tour dal vivo nei luoghi della cultura italiana, con tre appuntamenti nel mese di maggio: Bari il 20 maggio, Napoli il 27 maggio e Rimini il 29 maggio.

Ogni tappa sarà un grande incontro dal vivo tra divulgatori, scienziati e studenti, pensato come un evento interattivo fatto di racconti, quiz, sfide e momenti di confronto, in cui la scienza diventa occasione di dialogo e scoperta.

L’iniziativa nasce dall’esperienza di Geopop, il progetto di divulgazione scientifica fondato e diretto da Andrea Moccia, che negli ultimi anni ha costruito una delle più grandi community italiane dedicate alla conoscenza scientifica. Attraverso un linguaggio accessibile e coinvolgente, Geopop lavora ogni giorno per rendere la scienza comprensibile e vicina alla vita delle persone, con l’obiettivo di stimolare curiosità, spirito critico e fiducia nella conoscenza.

“Incontra Geopop – School Edition” vuole creare momenti di incontro diretto con i giovani e raccontare la scienza come uno spazio aperto a tutti, in cui ciascuno può trovare il proprio percorso.

Realizzato in collaborazione con Valore D, la prima associazione di imprese in Italia impegnata nella promozione dell’equità, della diversità e dell’inclusione nel mondo del lavoro e della formazione. Da anni Valore D sviluppa programmi educativi e iniziative dedicate alle nuove generazioni con l’obiettivo di ridurre il divario di genere, in particolare nelle discipline scientifiche e tecnologiche, contribuendo a costruire una cultura più inclusiva e consapevole.

Ospite d’onore di tutte le tappe sarà Amalia Ercoli Finzi, figura di riferimento internazionale nel campo dell’ingegneria aerospaziale. La sua presenza offrirà agli studenti un esempio concreto di passione, competenza e determinazione, oltre che un messaggio forte sul superamento degli stereotipi di genere nelle professioni scientifiche.

Nella tappa di Rimini sarà inoltre presente come ospite speciale l’orchestra EYOS degli studenti del Liceo Scientifico e Musicale Einstein che, nell’ambito della Settimana della Musica, proporrà alcune performance sonore ispirate alla scienza.

“Vogliamo incontrare i ragazzi per far capire loro quanto può essere appagante e soddisfacente la conoscenza e quanto la cultura scientifica sia fondamentale per le sfide future” – spiega Andrea Moccia, fondatore di Geopop.

Cristiana Scelza, Presidente di Valore D, aggiunge: “L’accesso alle discipline STEM non è solo una questione di scelta individuale, ma una leva strategica per il futuro del Paese. Oggi in Italia solo il 37% degli iscritti ai percorsi STEM sono donne e, ancora troppo spesso, le ragazze e ragazzi rinunciano per timore di non essere all’altezza. Per questo è fondamentale creare occasioni di incontro, ispirazione e orientamento capaci di ampliare le possibilità e di contrastare stereotipi ancora radicati. Iniziative come questa si inseriscono nell’impegno più ampio di Valore D per promuovere l’accesso delle nuove generazioni ai percorsi STEM, contribuendo a costruire modelli più inclusivi nel mondo della formazione e del lavoro e un ecosistema in cui il talento possa esprimersi pienamente, senza condizionamenti” – conclude Scelza.