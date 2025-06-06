Gianfreda: “Votiamo per i 3mila giovani nati in Italia da stranieri che fanno parte di Rimini”

L’assessore del Comune di Rimini Kristian Gianfreda lancia un appello per il voto al referendum sulla cittadinanza.

Spiega Gianfreda: Solo a Rimini ci sono quasi 3.000 giovani nati in Italia da genitori stranieri – 2.795 minorenni e 202 maggiorenni – che qui sono cresciuti, hanno frequentato le nostre scuole, e spesso lavorano fianco a fianco con chi è nato da genitori italiani. Sono parte, e non solo da oggi, della nostra comunità, ma l’accesso alla cittadinanza per molti di loro continua ancora ad essere un percorso complicato. Allargando lo sguardo, se sono oltre 13.000 gli stranieri già regolarmente residenti a Rimini, sulla carta potrebbero essere alcune migliaia i cittadini nelle stesse condizioni, ancora in attesa della cittadinanza. E c’è anche un aspetto economico intorno al quale non possiamo fare spallucce: senza cittadinanza, il mondo del lavoro si complica. Per il privato ci sono più vincoli burocratici, per chi cerca un’occupazione meno certezze e più limiti”.

E ancora: “Lo studio di Unioncamere-Excelsior, riportato oggi da Linkiesta, dice ad esempio che da qui al 2028 serviranno in Italia 3 milioni di nuovi lavoratori, di cui circa 640mila immigrati. Il sistema produttivo ha bisogno di energie nuove e qualificate. E noi abbiamo già, qui, una generazione pronta, che però non può ancora partecipare appieno. Serve dare prospettive, certezze, futuro a chi studia, lavora, cresce o sogna di costruire qui la propria vita e magari famiglia”.

“Per questo l’8 e 9 giugno è importante impugnare la tessera elettorale e andare a votare. È una scelta concreta per una città che crede nei diritti e nei doveri, dove la parola ‘integrazione’ non è uno slogan vuoto, ma un impegno che mira a una convivenza sociale armoniosa. Se vogliamo affrontare con serietà la questione demografica, economica e sociale che ci attende, dobbiamo infatti riconoscere a queste ragazze e ragazzi ciò che già sono nei fatti: cittadine e cittadini a tutti gli effetti. Perché il futuro ha bisogno di loro”, conclude Kristian Gianfreda.