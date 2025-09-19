Giani (Lega): “Juden Raus da Comune di Rimini, Fiera e Regione”

“Liliana Segre? Questa signora non ha Paolo Rosamai avuto a che fare con il nostro paese, né noi siamo stati parte della sua storia”.

Erano le dichiarazioni di Paolo Rosa, sindaco leghista del comune di Adro. Ma si era nel 2021, preistoria rispetto alle repentine metamofosi del partito di Matteo Salvini. Che da parte sua, due anni prima da ministro degli Interni, aveva minimizzatlo le minace di morte ricevute dalla Senatrice a vita – “Gravi, ma ne ricevo anch’io tutti i giorni” – salvo poi invertire la rotta e chiedere un incontro con la sopravvissuta dell’Olocausto.

Oggi la Lega, fino al novembre 2023 schierata sul “Due popoli due Stati”, si proclama il partito più filo-israeliano d’Italia e ritiene che riconoscere lo Stato palestinese sarebbe “un regalo ad Hamas”.

Pertanto a Rimini il segretario della Lega Gilberto Giani comenta così l’esclusione di Israele dal prossimo TTG: “Deplorevoli a dir poco le decisioni assunte da Comune di Rimini, Regione Emilia-Romagna e IEG Fiera Rimini in questi giorni. Liste di proscrizione, esclusioni e procedure di selezione e oscuramento di un intero popolo sembrano riportarci al 1938, a un ‘JUDEN RAUS’ ma con persecutori diversi. La guerra che coinvolge la popolazione gazawi è stata indotta da un gruppo terrorista, Hamas, ben armato, ben addestrato e ben organizzato, che sta tuttora usando i civili arabo/palestinesi come scudi umani per restare impunito. Hamas, che si cela nei chilometri di tunnel realizzati in un ventennio di potere a Gaza e nasconde armamenti e rampe di lancio di missili nei pressi delle scuole, sotto gli ospedali e i luoghi pubblici. Ma per la sinistra dire chiaramente che questi terroristi sono la causa e l’effetto della situazione attuale è troppo difficile. L’abbiamo visto in Puglia, lo vediamo in Emilia-Romagna con decisioni tanto unilaterali, quanto ingiuste perché non stigmatizzano, né condannano i veri colpevoli del conflitto in corso, ma si accaniscono contro la sola vera democrazia del medio oriente che è stata attaccata e si sta difendendo dal rischio di essere cancellata dalla carta geografica. Biasimevole a questo proposito la decisione dell’Ente Fiera di sottomettersi ai diktat di Regione e Comune. Passi il fatto che ai suoi vertici ci siano persone legate alla stessa amministrazione comunale, ma c’è un limite a tutto e qui si parla di rapporti internazionali e settori economici dove Israele è partner importante.

“E a questo proposito devo evidenziare l’ammirevole pacatezza dell’Ufficio nazionale Israeliano del Turismo e dell’ambasciatore in Italia Jonathan Peled che lamentano l’esclusione con rammarico. Siamo noi, invece, a non fare sconti ai soliti amministratori pubblici della sinistra capaci di creare danni alla nostra economia e alla nostra immagine per motivi di parte puramente ideologici. Sì, quello della sinistra è solo opportunismo politico, come ha ben evidenziato il deputato Jacopo Morrone, più interessata a tenere unito il caravanserraglio del ‘campo largo’ che alla tenuta della nostra società a cui sta procurando danni enormi in tema di convivenza civile, democrazia, tolleranza e sicurezza, riportandoci indietro di decenni, ad anni bui che vorremmo fossero relegati ai libri di storia”, conclude Gilberto Giani.