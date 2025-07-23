Giannetti Group: a Bologna Interporto un nuovo hub da 10mila mq

Giannetti Group, creata nel 1988, da Rino Giannetti (padre di Mirco), guarda sempre al futuro e non smette di espandersi. Infatti, ha aperto un nuovo hub da 10mila mq a Bologna Interporto.

L’azienda riminese, 37 anni fa, contava solamente due camion e operava principalmente tra Emilia Romagna e Marche, ma nel corso degli anni è cresciuta. Sotto la guida del figlio, di recente eletto presidente di FITA CNA Rimini, infatti, si è trasformata in Autotrasporti Giannetti arrivando a coprire il territorio nazionale e internazionale, con la nascita di alcune sedi, evolvendosi in Giannetti Group, polo di riferimento per quanto riguarda i trasporti, i processi di logistica integrata, sistemi di gestione integrata e sicurezza sul lavoro.

Oggi il gruppo conta già nove sedi in Emilia Romagna, in provincia di Rimini, Bologna e Ferrara, una quarantina di autocarri e una sessantina di dipendenti. Per questo nuovo centro di lavoratori ne verranno assunti circa una decina a pieno regime.