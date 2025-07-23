Giannetti Group: a Bologna Interporto un nuovo hub da 10mila mq
23 Luglio 2025 / Redazione
Giannetti Group, creata nel 1988, da Rino Giannetti (padre di Mirco), guarda sempre al futuro e non smette di espandersi. Infatti, ha aperto un nuovo hub da 10mila mq a Bologna Interporto.
L’azienda riminese, 37 anni fa, contava solamente due camion e operava principalmente tra Emilia Romagna e Marche, ma nel corso degli anni è cresciuta. Sotto la guida del figlio, di recente eletto presidente di FITA CNA Rimini, infatti, si è trasformata in Autotrasporti Giannetti arrivando a coprire il territorio nazionale e internazionale, con la nascita di alcune sedi, evolvendosi in Giannetti Group, polo di riferimento per quanto riguarda i trasporti, i processi di logistica integrata, sistemi di gestione integrata e sicurezza sul lavoro.
Oggi il gruppo conta già nove sedi in Emilia Romagna, in provincia di Rimini, Bologna e Ferrara, una quarantina di autocarri e una sessantina di dipendenti. Per questo nuovo centro di lavoratori ne verranno assunti circa una decina a pieno regime.
“Ho ereditato questa azienda più di 20 anni fa – spiega Giannetti -.Erano solo un paio di “camion vecchi” e così mi sono rimboccato le maniche e ho cercato di portare avanti l’attività di mio padre nel miglior modo possibile. Ho cominciato con i trasporti, comprando camion nuovi, poi, cliente dopo cliente, l’azienda è cresciuta, e mi sono messo a fare anche logistica. Collaboriamo con diverse realtà in Italia, Emilia Romagna, Marche e anche con l’estero. Dopo lo spostamento della nostra sede principale da Misano a San Clemente, l’apertura di questo hub a Bologna Interporto, per noi, rappresenta una nuova sfida che vogliamo assolutamente vincere. Espanderci, creare lavoro e occupazione sono i nostri principali obiettivi”- conclude Giannetti.