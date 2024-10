Giannetti Group: nuova sede centrale a San Clemente per l’azienda di trasporti e logistica

Una nuova sede centrale per Giannetti Group. L’azienda, creata nel 1988, da Rino (padre di Mirco), contava solamente due camion e operava principalmente tra Emilia-Romagna e Marche. Poi, con il tempo e sotto la guida del figlio (presidente di Fita CNA Rimini), si è trasformata in Autotrasporti Giannetti arrivando a coprire il territorio nazionale e internazionale, con la nascita di diverse sedi. Infine, si è evoluta in Giannetti Group, polo di riferimento per quanto riguarda i trasporti, i processi di logistica integrata, sistemi di gestione integrata e sicurezza sul lavoro. Oggi conta otto sedi in Emilia-Romagna, in provincia di Rimini, Bologna e Ferrara, una trentina di camion e una sessantina di dipendenti.

GIANNETTI GROUP, UN NUOVO INIZIO E UNA NUOVA SEDE

“Quando è venuto a mancare mio padre, circa 23 anni fa studiavo a Bologna, sono tornato e ho rilevato l’azienda – spiega Giannetti -. Mio padre aveva solo un paio di “camion sgangherati” e così mi sono rimboccato le maniche e ho cercato di portare avanti l’attività nel miglior modo possibile. Ho cominciato con i trasporti, comprando camion nuovi, poi, cliente dopo cliente, l’azienda è cresciuta, e mi sono messo a fare anche logistica. Collaboriamo con diverse realtà in Italia, Emilia-Romagna, Marche e anche con l’estero. Ad esempio, lavoriamo con LTE, Galletti, VRM, oltre a colossi internazionali come Toyota. Inoltre, sul nostro territorio, per Mec3, Cereria Terenzi, Riccione Piada. Da Misano, abbiamo deciso di spostare la sede centrale a San Clemente, vicino a Isolcasa. Qui sarà centralizzata tutta l’amministrazione, gli uffici e la logistica, creando così nuovi posti di lavoro”. Il 19 Ottobre, giorno dell’inaugurazione, faremo la prima riunione aziendale nella nuova sede e l’azienda pagherà l’alloggio a tutti i dipendenti che abitano fuori provincia”.

SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI: “GSYSTEM”

“Puntiamo molto sull’ integrazione con sistemi web. Infatti, tutta l’azienda viene gestita da un software creato da noi: “GSystem”, che ha sviluppato, in questi anni, tutto l’applicativo per la gestione amministrativa, degli autisti, dei dipendenti, del magazzino e non per ultimo dei clienti. Anche in questa nuova sede, come dicevo prima, ci concentreremo sia sulla parte della governance del gruppo che su quella amministrativa. Da implementare ulteriormente sarà anche l’apparato informatico, non soltanto i trasporti o logistica, perché la volontà è di crescere anche da quel punto di vista. Bisogna sempre guardare al futuro, ed è per questo che, già da diverso tempo, i nostri autisti sono seguiti dalla nostra applicazione. Tutti loro possono accedere tramite portale web alla nostra app, utilizzando i programmi necessari per fare il loro lavoro. Una sorta di sistema “alla Amazon” per capirci. Stiamo cercando di portare quel tipo di servizio in una tipologia di lavoro differente come può essere il nostro”.

SICUREZZA SUL LAVORO: DISPOSITIVO ANTISCIVOLO

“In questi anni, abbiamo inventato e brevettato un dispositivo di sicurezza, che è stato presentato anche alla “Fiera Ambiente e Lavoro” di Bologna, e ha riscontrato un grande successo. Si tratta di un dispositivo antiscivolo e antigraffio da montare sulle forche dei muletti. È magnetico, si aggancia magneticamente sulla forca, non c’è bisogno di fare alcun tipo di intervento. Teniamo molto alla sicurezza sul lavoro, nostra e dei nostri dipendenti. Riteniamo che il costante aggiornamento su più fronti e l’ottenimento delle certificazioni sia necessario per rimanere e, soprattutto, per essere credibili sul mercato”.