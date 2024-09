Giardini d’Autore: a Rimini seconda giornata dell’edizione autunnale

Prosegue domenica 22 settembre l’edizione autunnale di Giardini d’Autore, un evento unico nel cuore della città di Rimini tra Castel Sismondo e la Piazza del Sogni, in cui ci si ritrova immersi in un tempo sospeso, circondati di una bellezza dal sapore unico.

Saranno presenti i vivaisti provenienti da tutta Italia con le loro collezioni botaniche, insieme allo spazio dedicato agli artigiani e ai designer con i loro manufatti unici e le loro proposte creative. Per i piccoli giardinieri sarà allestita la Giardini Kids, lo spazio Imparare dalla Natura con la fattoria didattica in collaborazione con il Gruppo Hera, mentre la Piazza dei Sogni ospiterà la Giardini Farm Market, il mercato della terra con i produttori di eccellenze locali e nazionali.

Numerosi gli appuntamenti presenti nel programma di Giardini Lab, con un calendario di eventi che ruotano intorno al verde realizzato in collaborazione con Banca Malatestiana.

PROGRAMMA PER ADULTI

DOMENICA 22 SETTEMBRE

Ore 9:30 APERTURA GIARDINI D’AUTORE

Ore 10:00 LA STAGIONE IDEALE Settembre è il mese ideale per mettere a dimora dhiantus e garofanini. Queste piante, semplicissime e rustiche, sono ideali per giardini e terrazzi e per chi desidera fioriture spettacolari lungo tutta la primavera. Laboratorio di giardinaggio a cura di Floricoltura Billo Piazza Giardino

Ore 10:30 APPUNTAMENTO SPECIALE CON LUCA RECCHIUTI DI VIVAI LE MUSE. Per la

prima volta a Giardini d’Autore con la sua collezione di piante tropicali e subtropicali. Durante l’incontro Luca ci parlerà di un progetto unico nel suo genere: IL GIARDINO BOTANICO DI GAETA della Fondazione Nicola Del Roscio. Ospite speciale insieme a Luca Recchiuti: @Andrea de Luca creator digitale. Spazio incontri Bosco dei Nomi

Ore 10:30 DALIA DECOR Laboratorio di fil di ferro. Si verrà guidati alla creazione di un’originale dalia stilizzata per arredo casa o giardino. Max 8 partecipanti. Per informazioni ed iscrizioni: 3393114793 (preferibile sms o whatsapp)

o associazione.lablab@gmail.com Corte delle Meraviglie

Ore 10:30 MEMORIE OLFATTIVE Un evento unico che ti porterà alla scoperta dell’olfatto e del suo linguaggio nascosto. Vieni a scoprire il mondo del profumo

attraverso una smelling session e un’accurata classificazione delle materie prime più ricercate. Esplorerai l’arte della composizione e creerai il tuo profumo utilizzando strumenti di laboratorio professionali. Avrai la possibilità di portare a casa la tua creazione, arricchendo così la tua esperienza sensoriale con un ricordo unico e personale. Lasciati trasportare dalle emozioni e dai ricordi che ogni fragranza racchiude. A cura di Ateneo dell’Olfatto. Posti limitati. 10 partecipanti. Iscrizioni: 0541 1574152 dalle 8.30 alle 12.30 Piazza Giardino

Ore 11:00 RONZII. STORIE DI API E ALTRI IMPOLLINATORI Presentazione del

libro Ronzii, con la presenza dell’autrice Giovanna Olivieri, naturalista autodidatta, e divulgatrice. In collaborazione con Verdarido. A seguire la presentazione del pocket garden con piante millifere, di Aurelio Borgacci. Spazio Incontri Bosco dei Nomi

Ore 11:30 BALCONE FIORITO! FRANCESCO DILIDDO PRESENTA: IL

GIARDINAGGIO ECOSOSTENIBILE Dalla scelta delle piante a come risparmiare acqua. L’importanza dell’esposizione del terrazzo per la scelta delle piante. Il fattore vento influenza anche sui metodi di coltivazione. Le modalità di annaffiatura in base alle specie coltivate. Ecosostenibilità nella gestione dell’acqua per annaffiature. A cura di Balcone Fiorito Piazza Giardino

Ore 12:00 ARBUSTI IN VARIETA’ Gli arbusti sono la base di ogni progetto di giardino grande o piccolo che sia. Laboratorio sulla conoscenza e la scelta degli arbusti da fiore per realizzare giardini e terrazzi. A cura di Francesca Moscatelli Donna di Piante. Piazza Giardino

Ore 12:30 GIARDINO A COLORI L’autunno è il mese ideale per mettere a dimora bulbi e rizomi. Scopriamo insieme quali scegliere e come piantarli. A cura di Piero Minto Az.Agr. Raziel Piazza Giardino

Ore 14:00 DA UN SASSO A UN FIORE Laboratorio creativo di decorazione. A cura di Le Terre di Veronica. Posti limitati, 10 partecipanti. Prenotazioni 328.2304048. Corte delle Meraviglie

Ore 14:30 PIANTE GRASSE: PREPARIAMOLE ALL’INVERNO Laboratorio di

giardinaggio sulla preparazione all’inverno per piante grasse e succulente. A cura del vivaio Il Pungivendolo. Piazza Giardino

Ore 15:00 ABC BONSAI Coltivare i Bonsai è una vera e propria arte, nata in Cina circa 1000 anni fa- Prendersene cura è una forma di meditazione, un modo per connettersi con la natura e il tempo. La coltivazione di un bonsai insegna la pazienza, la capacità di osservare giorno dopo giorno i cambiamenti. Scopriamo come iniziare la coltivazione di queste piante insieme a Chianti Bonsai. Piazza Giardino

Ore 15:30 TALEE A GO-GO Settembre è il mese per eccellenza delle talee. Impareremo a preparare talee di erbacee e semi legnose con tutti gli accorgimenti necessari. Ogni partecipante porterà a casa i propri vasetti. Posti

limitati, 10 partecipanti. Per informazioni ed iscrizioni: 3393114793 (preferibile sms o whatsapp) o associazione.lablab@gmail.com Corte delle Meraviglie

Ore 15:30 NELLE CORTI SEGRETE DELLA CITTÀ DEI MALATESTA: Passeggiata

culturale per scoprire corti private della città di Rimini. Partendo dal Cortile del Soccorso di Castel Sismondo, passando per lo Spazio Augeo e la corte della Cappella Petrangolini fino a Palazzo Ghetti, con l’apertura straordinaria del museo archeologico custodito nello splendido palazzo di Banca Malatestiana, nel cuore della città. A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte (Discover Rimini) Costo di partecipazione: € 13 a persona, bambini gratis fino a 14 anni. Luogo di incontro: spazio interno di Giardini d’Autore, ingresso Castel Sismondo Posti limitati. Prenotazione obbligatoria al 333.7352877 michela.cesarini@discoverrimini.it

Ore 16:00 UN VIAGGIO NEL CALEIDOSCOPICO MONDO DELLE IRIS Presentazione del libro “IRIS” a cura di Vincenzo Corti, Presidente della Società dell’Iris, pubblicato da Edagricole. Sofia Cavini, co-coordinatrice, Lorena Montanari, co-autrice ed Elena Tibiletti, curatrice della collana Passione in Verde, saranno ospiti per svelare i segreti di questa straordinaria pianta, amata sia per la sua bellezza ornamentale che per le sue proprietà cosmetiche, fornendo preziosi consigli sulle varietà più affascinanti e adatte per ogni spazio verde! Spazio Incontri Bosco dei Nomi

Ore 16:30 NEL GIARDINO D’INVERNO CON SFOBBO Laboratorio di giardinaggio dedicato alla cura e alla coltivazione delle piante da interno insieme a Fabio Chessa conosciuto come “Sfobbo” Piazza Giardino

Ore 17:00 COLTIVAZIONE E PROPRIETA’ NUTRIZIONALI DEI PICCOLI FRUTTI

SELVATICI Laboratorio di giardinaggio alla scoperta dei piccoli frutti autoctoni da coltivare in vaso o in giardino: rosa canina, olivello spinoso, corniolo, prugnolo e tanti altri. A cura di Vivai Il Sorbo. Piazza Giardino

ore 17:00 DEGUSTAZIONE A CORTE: Le rose di settembre. Chateau Minuty Provenza, Conterno cantine Nervi Piemonte, Azienda agricola Possa Progetto Waw rosato in anfora e Schola sarmenti negroamaro Puglia. Degustazione a cura di Biberius Le rose di settembre 22 euro. Giardini Farm Market

Ore 17:30 LE GALANTERIE Scopriamo il mondo della Casa Color Sabbia tra profumi, materia e storie. A cura di Damiano e Francesca “Le galanterie” Giardini Farm Market

PROGRAMMA PROGRAMMA PER BAMBINI

DOMENICA 22 SETTEMBRE

Ore 10:30 GLI ANIMALI DEL BOSCO IN AUTUNNO Un’entusiasmante avventura creativa dove dar sfogo alla creatività per costruire fantastici animaletti del bosco. Un laboratorio per stimolare la fantasia permettendo di esplorare la bellezza della natura e dell’autunno. Laboratorio creativo a cura dell’Associazione La Prima Coccola

Ore 11:00 TUTTOACASO!!! Laboratorio creativo a cura di Ada ed Elettra le piccole creative di Giardini d’Autore

Ore 11:30 NELLA VECCHIA FATTORIA Laboratori creativi per conoscere da vicino gli animali della fattoria. A cura del Podere Santa Pazienza. Massimo 15 partecipanti su prenotazione: 351 7621978

Ore 14:00 LETTURE A CORTE DI ALBI ILLUSTRATI a cura dei volontari dell’Associazione La Prima Coccola

Ore 15: IL TEMPO DELL’UVA E’ l’ora della vendemmia, scopriamo questo meraviglioso e magico frutto ricco di storia e proprietà! A cura di Podere Santa Pazienza

Ore 15:30 POP-UP DALLA NATURA Laboratorio creativo “animare la carta” per realizzare piccole opere d’arte ispirate alla natura e al sottobosco. A cura di Alessia Elettra Campana, illustratrice e paper designer . Su prenotazione, posti limitati massimo 10 partecipanti – alettracampana@gmail.com – 346.1425491

Ore 16:00 L’ALBERO DEI COLORI Creiamo alberi da matite colorate e impariamo a ridar vita a materiali e trasformali in opere d’arte uniche e colorate. Laboratorio creativo a cura dell’Associazione La Prima Coccola

Ore 16:30 NELL’ORTO CON ALBERTO Coltiviamo ortaggi e piante aromatiche per il nostro giardino pocket. A cura di Alberto Strapazzini Straverde

Ore 16:30 DIPINTI ODOROSI Usando acquarelli realizzati home made con alimenti

edibili e profumati, i bambini realizzeranno un quadretto da portare a casa utilizzando elementi naturali. A cura di Sabina Buciolacchi CRAS Rimini – 3491591169

Ore 17:00 UN GIARDINO DI SUONI… MA CHE MUSICA MAESTRO! Orecchie per

sentire e mani per costruire un semplice strumento musicale con i rami degli alberi e materiale riciclato. Gioco-Storia-Laboratorio a cura dell’Associazione L’Ago di MaSca ODV. Massimo 15 partecipanti su prenotazione: 3383619494. Stand L’officina Lab

INFO E PROGRAMMA: www.giardinidautore.net

Giardini d’Autore: Castel Sismondo, Piazza Malatesta e Piazza dei Sogni – RIMINI Sabato 21 e domenica 22 settembre dalle 9:30 alle 19:30

Ingresso giornaliero: 5 euro – abbonamento weekend 2 giorni: 8 euro – gratuito under 16. Circuito dell’Arte: Giardini d’Autore + Museo Fellini: 10,00 euro

Laboratori e attività gratuite per il pubblico di Giardini d’Autore

Info e programma completo: www.giardinidautore.net | www.facebook.com/giardini.dautore