Gioenzo Renzi da 40 anni consigliere comunale, gli auguri del sindaco di Rimini

Quarant’anni in consiglio comunale per Gioenzo Renzi, capogruppo di Fratelli d’Italia. E al veterano della politica riminese giungono gli auguri del sindaco di Rimini:

Sarà una riflessione ben poco estiva ma penso a volte sia utile fare appello alla memoria per piccoli fatti, comunque significativi. Quarant’anni fa, più o meno in queste settimane a cavallo tra fine primavera ed inizio estate, Gioenzo Renzi entrava per la prima volta in Consiglio comunale, eletto alle amministrative del maggio 1985 con 463 preferenze. Non so se esista una statistica ufficiale ma credo di non sbagliare se dico che una longevità consiliare così elevata e pressoché ininterrotta (solo una piccola sospensione) abbia pochi pari nel Paese.

Ora, non è un mistero che con Renzi ci dividano tantissime cose e altrettante visioni della vita e della politica. Ma premesso questo, e in occasione della simbolica ricorrenza dei 40 anni, devo dire che ho sempre avuto rispetto per Gioenzo, per la sua passione politica, per la sua capacità di lavoro, anche per l’abilità con cui a volte ti insidia nel merito. Un consigliere che in 40 anni di attività sui banchi dell’assise comunale ha sempre saputo interpretare con impegno il difficile e delicato ruolo che assegnano leggi e regolamenti ma soprattutto la propria coscienza.

Buon quarantennale, Gioenzo e a questo augurio aggiungo buon lavoro a tutti i consiglieri comunali di Rimini e d’Italia.

Jamil Sadegholvaad