Gioenzo Renzi, simbolo di una stagione finita. Ora il Consiglio è solo un passacarte della Giunta

Quarant’anni di Consiglio comunale non sono solo un traguardo personale: sono una cartina di tornasole di come sia cambiata — e non sempre in meglio — la politica nelle nostre città. L’omaggio a Gioenzo Renzi lo conferma: si può essere all’opposizione per quattro decenni e comunque garantire qualità, preparazione, dialettica. Oggi tutto questo è quasi scomparso.

Il Consiglio comunale, un tempo luogo di confronto vero, oggi è diventato una stanza d’attesa: da una parte il sindaco e la giunta che parla, dall’altra la maggioranza che vota e la minoranza che — salvo poche eccezioni — si limita a commentare.

Il dibattito politico è evaporato: non ci sono più scontri di idee, non ci sono visioni alternative, non c’è nemmeno il gusto della critica costruttiva. Solo comunicati copia-incolla e interventi obbligati.

La causa principale? L’elezione diretta del sindaco, che ha garantito stabilità ma ha azzerato la dialettica interna. Chi nella maggioranza prova a sollevare un dubbio diventa automaticamente un “eretico”. La minoranza, dal canto suo, spesso non entra nemmeno nel merito dei provvedimenti: un tempo c’erano figure preparate e combattive, oggi prevalgono voti di posizione.

In questo vuoto politico il risultato è semplice: i cittadini sono spettatori. Il voto ogni cinque anni non basta più, e l’astensionismo lo dimostra. La democrazia locale è diventata troppo verticale: decide la giunta, il Consiglio ratifica, i cittadini subiscono.

Per cambiare rotta serve più democrazia diretta, non meno:

Referendum comunali abrogativi che possano fermare decisioni sbagliate.

che possano fermare decisioni sbagliate. Sedute aperte del Consiglio dove i cittadini parlano, non solo ascoltano.

dove i cittadini parlano, non solo ascoltano. Una forma di sfiducia costruttiva locale, che restituisca al Consiglio un ruolo reale di controllo.

Perché il consenso elettorale non è un assegno in bianco per cinque anni. La democrazia vive solo se la si esercita ogni giorno, altrimenti diventa un rituale vuoto. E il vuoto, in politica, lo riempie sempre qualcuno: l’indifferenza, la rassegnazione o, peggio, il potere senza contrappesi.

Concessioni a Bellaria, project affondato: chi attaccava il PD ora chieda scusa

Il verdetto dell’Europa è arrivato e non lascia margini di interpretazione: il project financing usato per evitare le gare sulle concessioni balneari non è compatibile con le regole europee.

È la fine del cosiddetto modello Bellaria, presentato come soluzione innovativa e ora bocciato in modo netto dalla Commissione Europea.

Nonostante questo, il sindaco Filippo Giorgetti continua a sostenere che “non si butta via nulla”, come se la messa in mora fosse un dettaglio burocratico. Ma la realtà è semplice: il cuore del progetto – blindare le concessioni per decenni aggirando la gara – non si può fare. Punto.

E qui la politica deve assumersi le sue responsabilità.

Chi criticava il modello Bellaria – a partire dal PD locale, attaccato per anni come “guastatore” – aveva ragione dall’inizio. Era evidente che un project costruito dai concessionari uscenti, su area pubblica, sarebbe stato giudicato discriminatorio e anticoncorrenziale.

Riccione oggi rischia lo stesso errore: “punteggi premio” e project financing sono idee che non superano nemmeno la prima riga della normativa europea. Insistere significa solo far perdere tempo agli operatori e alimentare false speranze.

Due anni di studi, consulenze e progetti, a Bellaria ora rischiano di valere zero. Non per colpa dell’Europa, ma per chi ha promesso una strada giuridicamente impossibile.

Ora che il castello è crollato, la domanda è semplice: chi chiede scusa?

Ai bagnini, alle imprese, ai cittadini… e sì, anche al PD di Bellaria, che aveva visto giusto quando tutti lo accusavano.

È il momento di cambiare strada e dirlo chiaramente: le concessioni si riassegneranno con gare vere. Il resto sono illusioni che non servono più a nessuno.

Cattolica. Case popolari? La Lega parla, il governo non paga: l’ipocrisia di Cecchini è servita

L’emergenza abitativa a Cattolica resta grave: il bando del Comune per recuperare appartamenti sfitti da destinare alle famiglie in difficoltà è andato completamente deserto. Zero adesioni, nonostante incentivi economici e garanzie per i proprietari. «Mi aspettavo almeno due o tre aderenti, ma così non è stato», ammette l’assessore Nicola Romeo. La giunta ha comunque prorogato il bando, usando i fondi per affrontare casi urgenti come sfratti e sistemazioni temporanee.

La Lega, con Marco Cecchini, parla di «fallimento amministrativo». Ma la polemica è curiosa: mentre a Cattolica si tenta almeno di trovare soluzioni, il Governo – di cui la Lega fa parte – in tre anni non ha stanziato nemmeno un euro per un piano casa nazionale. Il famoso “Piano Casa Meloni”, annunciato a ogni conferenza stampa, non esiste: nessuna misura strutturale, nessun fondo per nuovi alloggi popolari, nessun sostegno ai Comuni che si trovano a gestire l’emergenza con mezzi sempre più limitati.

Romeo respinge gli attacchi: «Abbiamo 145 alloggi popolari, ne abbiamo aumentati per le emergenze e lavoriamo con Acer. Facciamo il possibile con le nostre forze. È lo Stato che deve tornare a fare politiche abitative vere».

In sintesi: Cattolica prova a muoversi, il Governo resta immobile. Ma Cecchini preferisce prendersela con il Comune, invece di chiedere conto a Roma del Piano Casa Meloni fantasma.

Maurizio Melucci