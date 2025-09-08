Giorgetti: “Bellaria Igea Marina è città dei giovani, non lasciamoci ingannare dai luoghi comuni”

“’ Bellaria Igea Marina non è una città per giovani’: lo sentiamo spesso ed è uno degli argomenti maggiormente in voga tra chi, non senza un certo autolesionismo, tenta di screditare la città e la sua offerta, anche turistica.

La realtà ci racconta tuttavia qualcosa di diverso, con diversi fine settimana che hanno visto il nostro territorio quale vero e proprio punto di riferimento per tanti giovani e giovanissimi, grazie ad appuntamenti a grande richiamo e ad eventi esclusivi: dalle feste estive organizzate all’ex Fornace ai concerti e le serate al Beky Bay.

Da incorniciare, da questo punto di vista, gli ultimi weekend di agosto, ma anche quello appena trascorso, trainato non di meno dalla freschezza e dal grande numero di presenze garantiti da due manifestazioni che, dell’unione tra sport, giovani e divertimento sano, sono due esempi: le Finali del Campionato Italiano di Beach Volley al Polo Est e l’Oratorio in festa di Anspi. Insieme a queste, vorrei evidenziare la rinnovata attenzione anche del mondo politico, che in più occasioni ha scelto Bellaria Igea Marina per momenti di confronto di rilevanza nazionale dedicate ai giovani e al futuro: ne è esempio la tre giorni di incontri e dibattiti New Direction Academy, che gli scorsi giorni ha portato nella nostra città, con l’On. Mario Mantovani quale padrone di casa, tanti ragazzi ed esponenti di caratura nazionale ed europea nel panorama politico conservatore.

Un contesto in cui, per le tante iniziative promosse nell’ultimo biennio, mi piace ricordare anche il protagonismo giovanile di una giovane, dinamica e motivata realtà qual è l’associazione Igea City.”

Così interviene oggi il Sindaco Filippo Giorgetti, analizzando uno scenario che “ al di là degli importanti risvolti economici, commerciali e turistici legati all’indotto, deve offrirci l’occasione di una riflessione più profonda. Abbiamo toccato con mano ”, prosegue, “ appuntamenti in grado di consegnare la città ed i suoi contenitori urbani più nobili ai giovani, consentendo loro di conferire ai luoghi il senso più profondo di comunità. I costi sono modesti, qualche disagio, un po’ di tolleranza sul fronte acustico, rinnovato impegno sul piano dell’ordine, ma a fronte di una posta in gioco altissima che ci consente di non chiudere gli occhi al cospetto de i giovani e del loro bisogno di spazi. E’ importante ”, sottolinea il primo cittadino, “ che questa consapevolezza innervi tutte le componenti della nostra società, troppo preziosa per lottare contro la ghettizzazione dei ragazzi, la loro esclusione dal protagonismo urbano e gli inevitabili rischi che l’isolamento, di gruppo e individuale, porta con sé’. Dobbiamo essere fieri di cosa Bellaria Igea Marina ha dimostrato di poter essere: settimane di eventi, weekend e serate come quelle vissute questa estate rappresentano mattoni importanti nella costruzione, imprescindibile, di un ponte generazionale tra mondo adulto e realtà giovanili .”