Giorgio Giovagnoli, l’uomo dei libri e della memoria: il ricordo di Paolo Zaghini

Giorgio se ne è andato oggi pomeriggio, 29 dicembre 2025, a 83 anni: era nato a Coriano, nella frazione di Pedrolara, il 27 aprile 1942. Nelle prossime ore in tanti racconteranno la sua vita di dirigente pubblico per oltre trent’anni (Capo di Gabinetto, Direttore delle Relazioni Esterne e Internazionali e Capo del Cerimoniale), dei suoi rapporti con i Sindaci Nicola Pagliarani, Zeno Zaffagnini, Massimo Conti, del suo impegno politico nella FGCI (ne fu il Segretario provinciale in anni “caldi” dal 1966 al 1968) e nel PCI (negli organismi dirigenti dl 1970 al 1991) e nei Comunisti Italiani, del legame stretto con suo suocero Giordano Gentilini, della serietà con cui svolse la funzione di Presidente del Consiglio Comunale di Rimini dal 2006 al 2011 durante il secondo mandato da Sindaco di Alberto Ravaioli, del legame profondo con la sua compagna Maddalena Sabattini anche negli anni della sua grave malattia, ed infine del coraggio con cui negli ultimi anni ha combattuto contro la sua malattia nonostante questa lo avesse ridotto a muoversi solo in carrozzina.

Uomo della sinistra riminese, colto, curioso, impegnato in politica e nel sociale, scrittore.

Ed è di quest’ultimo aspetto che voglio raccontare perché è su questo fronte che negli anni ci siamo più volte incontrati e confrontati.

Nel 1981 editò per l’editore Maggioli il volume “Storia del Partito comunista nel Riminese, 1921/1940 : origini, lotte e iniziative politiche”. Un lavoro straordinario di raccolta di testimonianze di comunisti del riminese (oltre trenta) avviato tra la fine del 1970 e i primi mesi del 1971, in occasione del 50° anniversario della nascita del PCI (1921-1971), con la ricostruzione di oltre settanta biografie. Lavoro fatto con Primo Ghirardelli a cui era affidata in quegli anni la responsabilità della Commissione Stampa e propaganda, a cui diede un notevole impulso ed iniziò ad editare il giornalino della Federazione “Il Progresso”. Ed è qui che su numerosi numeri editano una sintesi dei lunghi racconti raccolti dagli anziani militanti comunisti.

Giovagnoli trasformò questo lavoro di ricerca nella sua tesi di laurea: nel novembre 1971 si laureò in Sociologia con il prof. Pasquale Salvucci all’Università di Urbino. Passeranno dieci anni prima che Giovagnoli decidesse di trasformare la sua tesi di laurea in un libro. Questo testo da subito divenne uno strumento indispensabile per raccontare la storia del PCI: dal piccolo gruppo uscito dal PSI nel 1921, all’organizzazione clandestina nel ventennio, ai terribili colpi inferti dal fascismo con l’uccisione di diversi comunisti, della condanna al confino per una cinquantina di antifascisti, dai numerosi licenziamenti dai posti di lavoro, all’emigrazione forzata all’estero per diverse decine di militanti e dirigenti comunisti, la partecipazione alla guerra di Spagna. Giorgio ha ricostruito tutte queste storie, facendosele raccontare dai testimoni, le ha confrontate con i documenti. Ha costruito una storia documentata e attendibile di un piccolo partito perseguitato che seppe tuttavia farsi trovare pronto nel 1943 ad affrontare la dura lotta armata contro il fascismo e il nazismo invasore del nostro Paese.

Questo libro è sempre stata la premessa ai miei lavori, ad incominciare dal volume “La Federazione Comunista Riminese (1949-1991)” e ai tanti saggi dedicati agli uomini e alle vicende del PCI che in questi dieci hanno ho scritto e pubblicato su chiamamicitta.it. Quante telefonate per confrontarmi con lui prima di scriverle!

E poi seguirono i due volumi sulla storia della Fiera di Rimini, uno dei motori da sempre della nostra economia: “La fiera di Rimini” edito dalla Cassa di risparmio di Rimini nel 1982 e “2001 … la Fiera di Rimini” edito da Rimini Fiera nel 2001 sul percorso che portò alla costruzione della nuova sede fieristica.

Nel volume “Quelli del Gobetti : nascita, vita, miracoli e morte di un circolo culturale agli inizi degli anni Sessanta” edito da Guaraldi nel 1993, Giovagnoli racconta uno dei luoghi della formazione della futura classe dirigente di sinistra (ma non solo) a Rimini.

Nel 1996 scrive, assieme a Laura Fontana, “…Piu di un mare di parole”, un testo sull’esperienza dell’iniziativa dei viaggi studio ai campi di sterminio nazisti per studenti delle scuole medie superiori e per insegnanti. Rimini avviò questa esperienza a metà degli anni ’70: fu uno delle prime realtà comunali ad effettuarle. E per alcuni decenni Giovagnoli fu il motore e il promotore organizzativo di questa esperienza.

Ed infine, nel 2018 uscì il volume “Il racconto della Pedrolara” per Raffaelli editore. Era almeno quindici anni che Giorgio me ne parlava in occasione di ogni nostro incontro. D’altra parte essendo io il direttore della Biblioteca Comunale “Battarra” di Coriano gli sembrava inevitabile doversi confrontare con me su alcuni ricordi della sua infanzia narrati nel libro. Nel 2010 mi inviava da leggere i primi capitoli. Ma il parto necessitò ancora di diverso tempo. I personaggi locali, le piccole storie e la grande storia si incontravano in questo ghetto di trenta case in cui era nato: Giovagnoli ne descrive con penna felice le vicende.

Giorgio è stato tante cose nella sua lunga vita. Ma questi suoi libri resteranno ancora per molto tempo importanti negli scaffali delle biblioteche degli studiosi riminesi.