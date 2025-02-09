“Giorno del Ricordo oltraggiato da scritte a Basovizza e dai proclami sovranisti e razzisti”

Nel Giorno del Ricordo dell’esodo degli istriani, fiumani e dalmati, oltraggiato dalle insensate scritte sulla Foiba di Basovizza, e dai proclami sovranisti e razzisti di alcuni attuali governanti anche italiani, mi permetto una modesta considerazione tratta dal mio libro INFANZIA ISTRIANA (Amazon):

In verità, uno dei risultati più disastrosi della Prima Guerra Mondiale fu la disintegrazione dello spirito liberale e di tolleranza che aveva profondamente qualificato la vita delle Nazioni civilizzate del ventesimo secolo, al punto da ritenere che lo avessero fatto proprio definitivamente. Il grande conflitto, tra le varie catastrofiche conseguenze, annoverò anche quella di avere distrutto siffatta certezza o, comunque, una speranza largamente condivisa.

La questione della coesistenza tra gruppi nazionali compariva come una pericolosa novità rispetto al periodo anteriore alla Grande Guerra. Quello che per secoli è stato certamente un problema di confine, cioè di una linea che distingue ma non oppone, divenne nel periodo tra le due guerre, e al termine dell’ultima, una questione di frontiera, vale a dire segno e motivo di contrapposizione e di divisione tra i diversi gruppi linguistici. Come tale essa conteneva in sé qualcosa di satanico, se è vero che “satan” significa “avversario” e non rappresenta il male individuale, bensì il male sociale, il male collettivo. Era come se fosse ritornato il medioevo descritto da Huizinga (Autunno del Medioevo [1919], Milano, BUR, 2006): “il mondo in cui l’uomo era cresciuto era diventato cattivo. Divampa il fuoco dell’odio e della violenza, l’ingiustizia sempre più potente, il diavolo copre con le sue ali nere una tetra terra”.

Il nazionalismo esasperato, il fascismo ed il comunismo prepararono la via alla Seconda Guerra Mondiale, facendo precipitare la comunità umana verso un livello inferiore di civiltà, caratterizzato da una inconcepibile intolleranza verso il diverso, da manifestazioni di razzismo vero e proprio, da scontri etnici, che si pensava fossero scomparsi con la fine del medioevo. Si ruppe, infatti, il clima, grazie al quale, per fare un esempio, fino alla Grande Guerra, a Trieste in un ginnasio tedesco erano iscritti alunni di quattordici diverse nazionalità. Così era nell’Istria dove numerosi sloveni e croati si erano spontaneamente integrati nella realtà italiana e viceversa.

Per la gente comune, la nazionalità non era l’elemento di differenziazione tra le persone. Su essa prevaleva la identità culturale, propria di questo spazio geografico, che Fulvio Tomizza chiama “istrianità” e che mi piace riassumere con le parole di un profugo istriano: “Un omo che xe nato in tera istriana, mistilingue ma educado ala cultura italiana, con colegamenti e origini lontane nel mondo slavo”. Una tera, quela istriana, dixeva Tomizza, “dove più che due lingue convivi le elaborazioni popolari de queste due lingue che xe due dialeti misiadi insieme. Una tera dove che se parla un Veneto con dentro parole croate, slovene e anche tedesche e un dialeto croato con dentro un’alta percentuale de parole italiane. El conviver fianco a fianco de questi due dialeti xe una connotazion de questa tera e dela sua identità culturale, in pratica xe parte de quel che ciamemo Istrianità. Se me vardo indrio nele generazione prima de mi, i mii noni de parte de mia mama i viveva all’interno del’Istria e tra de lori i parlava el dialeto croato. Mia mama e mio papà i xe cressudi a Pola soto l’Italia e i parlava tra de lori e con mi in dialeto istro-veneto, i mii cugini che xe restai in Istria i sa parlar el dialeto istro-veneto ma i parla più in dialeto croato…E tuti, pur nela diversità i se senti Istriani. E questa xe la situazion reale che se devi acetar… E de qua dovemo partir nei raporti coi altri, zercando de coltivar quele robe che gavemo in comune e de smussar i cantoni de quele che xe diverse”.

La terra d’Istria ha rappresentato e rappresenta, dunque, un’area intermedia storicoculturale tra il mondo italiano e slavo, dove unione, confronto e scontro si sono alternati negli anni, spesso sovrapponendosi. Questo dualismo tra italianità e slavismo è in realtà la semplificazione di una situazione plurietnica più complessa che trova la sua risposta nei molteplici fatti storici della sua regione.

Salvatore Di Grazia

(Immagine in apertura: Rai Radio1 su X)