Giugno in Romagna tra natura, sport, benessere e cultura: tutti gli eventi in programma

A rendere speciale il mese di giugno in Romagna non è solo l’appuntamento con la 20esima edizione della Notte Rosa (in programma da venerdì 20 a domenica 22), ma anche sport, cultura, arte, musica, gastronomia e tradizione si intrecciano in un calendario fitto, pronto a regalare emozioni a ogni passo.

Giugno è il mese perfetto per chi ama l’aria aperta, il movimento e il contatto con la natura. L’Oasi Gregorina, immersa nelle colline di Castrocaro Terme (FC) propone fino ad agosto escursioni e iniziative immersive per tutte le età: un viaggio sensoriale nella biodiversità, tra installazioni interattive, giochi ed eventi serali sotto le stelle.

Gli appassionati di motori non possono perdersi il WorldSBK, il Campionato Mondiale Superbike che dal 13 al 15 giugno accende il Misano World Circuit. Tre giorni adrenalinici con i migliori piloti del mondo delle “derivate di serie”.

Ciclisti notturni e sognatori trovano invece nella Bike Night Emilia-Romagna, in programma nella notte tra il 14 e il 15 giugno, un’esperienza unica: 100 km da Ferrara a Lido di Volano, pedalando al chiaro di luna lungo la Destra Po.

A Bagno di Romagna, nelle foreste casentinesi, Folterona e Campigna, si tiene dal 13 al 15 giugno Eco Days, l’evento dedicato al green e al contatto diretto con la natura.

Dal 20 al 22 giugno, le acque di Cervia ospitano il Grand Prix Offshore: motoscafi da competizione, team internazionali e puro spettacolo nel porto e sul litorale.

Misano, sempre in prima linea nello sport, dal 20 al 22 giugno sarà anche sede dei Campionati Italiani Master di atletica leggera, con atleti da tutta Italia pronti a sfidarsi sulla pista del Santamonica.

Il Ravenna Festival, che prosegue fino al 13 luglio, è un viaggio tra epoche, generi e suggestioni: da Riccardo Muti a Cat Power, da Zubin Mehta a Max Richter, in un susseguirsi di concerti e spettacoli che animano piazze, teatri e luoghi simbolici.

Ferrara celebra invece la decima edizione di “Un Fiume di Musica” con oltre 20 serate di concerti sul molo Wunderkammer: dal 2 giugno al 17 luglio, oltre 100 musicisti animeranno la città lungo il fiume Volano. E sempre a Ferrara, dal 17 giugno all’11 luglio, Ferrara Summer Festival porta sul palco di Piazza Ariostea nomi come Slipknot, Massive Attack, Tananai, Judas Priest e molti altri.

A Bertinoro, tra il 20 giugno e il 7 settembre, torna l’estate musicale nei giardini della Rocca con concerti jazz, rock e soul, mentre a Gatteo Mare – dal 1° giugno al 7 settembre, nella cornice dell’Arena Rubicone – è la volta delle migliori tribute band italiane, per serate gratuite tra spiaggia e note.

Romagna, terra di cultura. A Ravenna, città dantesca per eccellenza, prosegue ogni giorno “L’ora che volge il disìo”, la lettura perpetua della Divina Commedia davanti alla Tomba di Dante. Un progetto senza fine, che rende vivo il capolavoro della letteratura italiana.

Rimini, sempre più fulcro culturale, ospita tra il 17 e il 19 giugno il festival “Biglietti agli amici”, ideato da Marco Missiroli: una rassegna di incontri, letture e dialoghi nella cornice cittadina. E dal 21 al 28 giugno si prepara ad accogliere la prima edizione dell’Italian Global Series Festival, appena presentata a Cannes: una settimana tra Rimini e Riccione dedicata all’eccellenza della serialità televisiva internazionale, con ospiti di rilievo dal mondo dello spettacolo e della produzione globale.

Otto giorni in Romagna con gli artisti e le produzioni delle fiction e una vetrina internazionale per valorizzare le meraviglie dell’Italia. Dal 21 al 28 giugno al Palariccione, al Multiplex Cinepalace di Riccione, e al Teatro Galli e al Cinema Fulgor di Rimini si svolgerà la prima edizione di Italian Global Series Festival, una manifestazione promossa da APA – Associazione Produttori Audiovisivi e diretta da Marco Spagnoli, che ha l’obiettivo ambizioso di dare visibilità a un genere cinematografico tra i più amati e seguiti dal grande pubblico.

Dal 23 al 28 giugno, Cattolica ospita il MystFest, il festival del giallo con incontri, letture, spettacoli e il Premio Gran Giallo. Ravenna risponde con il Coconino Fest (13-15 giugno), dove fumetto, musica e teatro si incontrano all’insegna della creatività.

Sempre a Ravenna, la mostra “Dai classici al futuro”, visitabile al MAR fino al 29 giugno, e l’esposizione di Roberto Grossi alla Classense fino al 12 luglio, arricchiscono l’offerta culturale.

Chi ama l’arte non può perdersi la mostra di Mucha e Boldini a Ferrara (Palazzo dei Diamanti), in corso fino a luglio, e la collettiva contemporanea “Endless Summer” ai Magazzini del Sale di Cervia, visitabile fino al 22 giugno.

A Forlì, invece, è in corso fino al 29 giugno la straordinaria mostra “Il ritratto dell’artista” ai Musei San Domenico, con opere da Tiziano a Warhol.

Prosegue a Cervia, fino al 14 giugno, il Festival della Romagna: un evento che valorizza questo terra in tutte le sue forme culturali, artistiche, musicali dando spazio ai romagnoli del ventunesimo secolo. Una sorta di “vetrina della Romagna” con musica, serate danzanti, laboratori, artigianato, corsi di ballo, expo della capacità creativa ed artistica della Romagna.

Il cuore della Romagna batte forte anche nei suoi sapori. Forlimpopoli dal 28 giugno al 6 luglio torna ad essere la capitale del “mangiar bene” con la XXIX edizione della Festa Artusiana, un omaggio a Pellegrino Artusi e alla cucina domestica italiana, tra ricette, spettacoli e incontri.

A Maiolo, il 28 e 29 giugno, la Festa del Pane fa rivivere forni antichi e tradizioni contadine: un tuffo nei profumi di un tempo.

Dal 26 al 29 giugno Bagnara di Romagna ospita il Popoli Pop Cult Festival, festa multiculturale con cibo, musica e danze dal mondo, mentre a Santarcangelo di Romagna il 27 e 28 giugno si celebra “La Festa de’ Borg”, tra fisarmoniche, vino, piadina e costumi contadini.

Sempre in quei giorni, a Novafeltria si accende la magica Notte dei Cento Catini, rito antico per celebrare il solstizio d’estate con fiori, erbe, streghe e tradizione.

E tra folklore e mistero, impossibile non citare La Notte delle Streghe di San Giovanni in Marignano (19-23 giugno), che trasforma il borgo in un regno di magia, mercatini, incantesimi e artisti di strada.

Infine, il 28 giugno a Comacchio, la versione estiva del Carnevale sull’Acqua regalerà una suggestiva sfilata notturna tra i canali, con barche allegoriche e maschere che fluttuano al chiarore delle luci.

In Emilia-Romagna ci sono notti speciali, che sembrano durare più delle altre. Una di queste è la Notte Celeste, la festa dedicata al benessere e alla salute che ha per protagonista il mondo delle terme e delle acque termali. Ogni estate, quando le giornate si allungano e l’aria della sera si fa più tiepida, le porte degli stabilimenti termali della regione si aprono a visitatori e turisti, regalando esperienze di relax fino a tarda notte.

L’Emilia-Romagna è tra le regioni italiane con il maggior numero di centri termali. Non è un caso, quindi, che questa festa nasca proprio qui: una celebrazione del wellness in tutte le sue forme, che coinvolge anche i territori circostanti con concerti, mercatini, escursioni, spettacoli e degustazioni.

Dalle Thermae Oasis di Comacchio, immerse nel Parco del Delta del Po, alle Terme di Riolo, fino a Cervia e Punta Marina, dove le terme incontrano il mare. Nella provincia di Forlì-Cesena, suggestive sono le esperienze offerte a Bagno di Romagna, nel cuore delle Foreste Casentinesi che nei giorni della Notte celeste offre musica ed eventi con Le Vibrazioni e a Castrocaro Terme, con trattamenti che uniscono benessere e vinoterapia. Non mancano i centri di termali nella Riviera di Rimini come Riminiterme e Riccione Terme, simboli di un turismo che sa coniugare mare, salute e piacere.

Trattamenti speciali, percorsi benessere, pacchetti celesti e appuntamenti dedicati a tutte le età accompagneranno queste tre serate all’insegna del relax, con la possibilità di immergersi in piscine termali sotto le stelle o di degustare piatti e cocktail ispirati al colore dell’acqua. La Notte Celeste è un invito a prendersi cura di sé, da soli o in compagnia, per rigenerarsi in un’atmosfera magica.

Per info https://www.visitromagna.it