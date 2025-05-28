Gli amici a 4 zampe favoriscono il nostro benessere mentale e fisico

Ciò che ci porta a ricercare la relazione con un cane (o altri animali) è stato oggetto di numerosi studi, a cominciare da Sigmund Freud, padre della psicanalisi.

Lo psicologo ha individuato, in questa tipologia di ricerca, una spiegazione molto profonda: i cani (e tutti gli animali) sono anime pure, vivono un’esistenza autentica, non c’è cattiveria, non c’è quella noi chiamiamo ‘cattiva fede’ nelle loro azioni, cosa che invece troviamo nelle relazioni umane. Ricerchiamo il cane (o altro animale) perché ci offre una relazione vera, autentica.

Nonostante le differenze tra uomini e animali, Freud definiva l’esistenza accanto ad un cane o ad un altro animale bella e completa.

Ma la scienza è andata avanti, tanto che si è scoperto che, vivere con un cane favorisce il benessere mentale e fisico: tiene lo stress sotto controllo riducendo il cortisolo, favorisce gli ormoni del benessere come la serotonina e la dopamina e l’ossitocina l’ormone dell’amore, migliora l’attività cardio-vascolare; negli anziani favorisce l’interazione sociale e l’abilità cognitiva.

E ultima ma non meno importante, favorisce l’attività fisica che mantiene in salute.

Ci sono cani che vengono usati come sostegno emotivo nel caso che una persona soffra di ansia, di stress post-traumatico e altri disturbi, regolarizzando le emozioni, questi cani non ricevono un particolare addestramento, è sufficiente la loro presenza, ma una buona educazione è indispensabile.

Poi ci sono cani di supporto psichiatrico che sono addestrati a riconoscere i sintomi di un disturbo (schizofrenia, disturbo bipolare e altro) e avvertono il padrone, mettendo in pratica dei comportamenti specifici come leccargli il viso per farlo tornare al momento presente.

Un altro esempio: in caso di attacco epilettico imminente, il cane averte il padrone aiutandolo a mettersi per terra. Il cane poi gli porta la medicina, posta, ovviamente in un punto a lui facilmente accessibile.

Questi cani devono scelti (non tutti gli esemplari sono portati per simili impieghi), addestrati e certificati da degli enti preposti, una delle associazioni è la Dog4Life.

Gli animali ci insegnano a non mollare mai e ci spingono a prenderci cura di loro e quindi anche di noi stessi.

Sigmund Freud credeva nella pet-therapy perché portava, infatti, in ambulatorio la sua cagnolina Sofì che divenne in poco tempo la sua migliore alleata.

Con un cane accanto la nostra vita è migliore, ma per rendere migliore il cane bisogna affidarsi ad un educatore cinofilo che conosce i cani e può essere davvero fare un buon lavoro lavorando sulla relazione.

Giovanna Foschi

Autrice – Giornalista – Educatrice cinofila