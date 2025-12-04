Gloria Lisi nei Verdi? Malumori nel gruppo comunale di Rimini

Gloria Lisi nei Verdi e quindi dall’opposizione alla maggioranza che sostiene il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad? Non tutti gradiscono la svolta. Scrivono Simona Pronti, Claudio Cerquetti e Alessia Lea Di Rago, firmandosi “Il gruppo provinciale ed il gruppo comunale di Europa Verde Rimini”: “Riteniamo importante l’aumento dei consensi dell’Alleanza Verdi e Sinistra, diventata un riferimento per tante cittadine e cittadini che hanno trovato una alternativa credibile all’interno della coalizione di centro-sinistra: sia a livello territoriale sia a livello nazionale speriamo attragga sempre più elettori sottraendoli all’astensionismo. In un quadro di crescita come questo è normale che anche gli attivisti siano in aumento, e siamo contenti che nuove persone si affaccino per dare una mano sui i nostri temi : la sostenibilità sociale e quella ambientale, la pace, il lavoro, il futuro del nostro Pianeta e dei suoi abitanti non possono fare a meno del contributo di tutti. Rispetto alle notizie apparse sulla stampa, teniamo a precisare che ogni richiesta di adesione è una buona notizia”.

Ma c’è un ma: “Diverso però è il peso, in positivo o in negativo, quando chi chiede di entrare nel partito ha una sua storia e un ruolo istituzionale, e lo fa a meno di un anno e mezzo dalle prossime elezioni amministrative. Il fatto che si sia data estrema pubblicità alla scelta, senza prima averla condivisa con la direzione del partito dentro il quale si vuole entrare, è già il sintomo di una operazione che parte con il piede sbagliato. Quando perverranno alla nostra direzione provinciale la richiesta di adesione di Gloria Lisi e Stefano Brunori saranno vagliate, come sempre accade quando si fa la domanda di adesione a un gruppo politico o a una associazione, per valutare se è in linea con i principi del gruppo e i suoi regolamenti: chiedere di fare parte di un gruppo non significa automaticamente diventarne membri o addirittura portavoce”.

E inoltre: “Vogliamo però prima di tutto ricordare che Gloria Lisi si è candidata in contrapposizione ad Europa Verde nel 2021, in una coalizione distinta, presentando una lista “Futuro Verde” con un simbolo troppo simile a quello del nostro partito, per il quale a suo tempo inviammo diffida formale, alla quale non ricevemmo purtroppo nessuna risposta o quantomeno una parola di scuse. Una operazione che in termini assoluti non portò risultati, ma che poteva avere l’effetto di confondere l’elettorato, e che rimane una ferita aperta. La posizione politica dei Verdi in questi anni è evoluta ma non è cambiata, e pur nelle differenze esistenti con i partiti oggi in Giunta, riteniamo che il futuro di Rimini passi dalla rielezione di Jamil Sadegholvaad con un sostegno da parte di un consistente numero di consiglieri eletti dell’Alleanza Verdi e Sinistra”.

“Nei prossimi mesi inizieremo un percorso di ascolto e di condivisione delle nostre soluzioni, e saremo ben lieti di confrontarci con chiunque desideri dare il suo contributo”, annunciano Pronti, Cerquetti e Di Rago.