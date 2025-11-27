Gradara acquisisce il fondo Ferruccio Farina su Francesca da Rimini

Il Comune di Gradara ha acquisito il Fondo Ferruccio Farina “Quanto Disìo”, un patrimonio unico al mondo composto da circa 1500 cimeli antichi e moderni, dal XIV al XX secolo, dedicati al mito di Francesca da Rimini, eroina dantesca e dal Settecento simbolo universale di amore e libertà.

L’acquisizione è stata resa possibile grazie all’“Art Bonus” del Ministero della Cultura, con il sostegno del mecenate RivieraBanca Bcc e alla donazione di Ferruccio Farina, studioso del tema da oltre trent’anni e presidente del Centro Internazionale di Studi Francesca da Rimini.

Il Fondo comprende opere a stampa, incisioni, opere d’arte e di arte applicata, monete, fotografie e memorabilia prodotte in Italia, Europa e America Testimonia la fortuna universale del mito di Francesca attraverso il teatro -ben cento tragedie di autori diversi – le arti visive, la letteratura, la musica, il balletto, la poesia e il cinema.

Il Fondo sarà conservato presso la Rocca Malatestiana di Gradara, a disposizione di studiosi e ricercatori, e utilizzato per mostre, convegni e iniziative culturali di alto livello.

Con oltre 500.000 visitatori annui, Gradara conferma il proprio impegno nella valorizzazione del mito di Francesca da Rimini, promuovendo iniziative culturali in collaborazione con il Centro Internazionale di Studi Francesca da Rimini e prestigiose istituzioni universitarie e culturali italiane e internazionali.

L’anteprima dell’acquisizione avverrà venerdì 28 novembre 2025 al teatro Comunale di Gradara.

La presentazione ufficiale del Fondo e il programma triennale delle attività sarà presentato l’8 marzo 2026 alla Rocca di Gradara.

Perché Francesca da Rimini a Gradara? Perché, talvolta, il mito vale più della storia. La fantasia popolare, grazie al fascino della sua rocca malatestiana restaurata da Umberto

Zanvettori, da più di cent’anni ha designato Gradara come il luogo ove Paolo e Francesca si sono

scambiati il loro bacio leggendario e hanno vissuto gli ultimi momenti della loro passione. Un mito che, dal romanticismo, ha affascinato e affascina l’Europa. Francesca da Rimini è un personaggio letterario di cui la storia praticamente tace, è l’eroina che ha ispirato e infiammato i cuori dei

libertari che hanno combattuto e per i diritti fondamentali dell’uomo in Europa e in America tra XVIII e XX secolo. È un mito che non ha pari neppure tra quelli dell’antichità, nessuno dei quali può vantare lo straordinario numero di opere a lei dedicate.

È una guerriera la cui missione, con tanta parte della popolazione mondiale che ancor oggi considera la donna come una merce, con oltre 80 mila femminicidi all’anno e con 12 milioni di giovani e giovanissime obbligate a matrimoni combinati, non può dirsi terminata.

Francesca, un mito senza confini:

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IL FONDO FERRUCCIO FARINA “QUANTO DISIO”

Tra i 1500 cimeli acquisiti vanno ricordati:

le Francesche da Rimini di Francesco Gianni del 17G5, e di Vincenzo Pieracci del 17G8, il primo poema e la prima tragedia dedicati a Francesca;

la preziosa opera Il Vermicello dalla seta del Corsuccio da Sascorbaro del 1581, ove si narra del supposto ritrovamento in Sant’Agostino di Rimini dei corpi di Paolo e Francesca avvolti nella seta;

The story of Rimini di Leigh Hunt del 1816 nell’editio princeps e nell’edizione pirata americana dello stesso anno, prima opera dedicata a Francesca in terra d’Inghilterra;

tutte le varianti della prima edizione di Francesca da Rimini di Silvio Pellico, compresa l’edizione clandestina con falsa data Londra 1818;

Le prime Francesche in terra di Francia e di Germania;

le prime edizioni delle tragedie di George Boker, di Steven Phillips e Francis Marion Crawford, con corredo di bandi, avvisi e inviti autografi per le rappresentazioni americane, inglesi e francesi di George Alexander, Otis Skinner e Sarah Bernardt;

l’editio princeps del 1G02 di Francesca da Rimini di Gabriele D’Annunzio, in piena pergamena e barbe all’antica, con dedica autografa a Magda Siveri, corredata di locandine di De Carolis, di servizi fotografici, di cronache e avvisi dalla prima rappresentazioni alle tournée degli anni Quaranta del Novecento;

l’edizione di Francesca futurista nell’opera di Pino Masnata del 1G30, volume con copertina di Bruno Munari con prefazione di Marinetti e dedica autografa al futurista Franco Rosso.

Preziosa, oltre che curiosa, la micrografia di Luigi Zanetti che nel 1835, in 36 giorni, ha miniaturizzato il V canto dell’inferno e della Francesca di Pellico disegnando a china, in un foglio, la scena dell’uccisione a mano di Gianciotto dedicando l’opera alla Principessa Donna Maria Ercolani Malvezzi, protettrice dei patrioti.

Tra le affiches e i bandi a stampa, il manifesto per la prima di Francesca da Rimini con Sarah Bernhardt a Parigi nel 1902.

Le edizioni e i manifesti e le locandine delle rappresentazioni americane di G. H. Boker. Tra le opere d’arte la scultura di Giuseppe Bessi in marmo policromo del 1890 (Inv. 169). Tra le incisioni, vanno evidenziate le acqueforti e xilografie di:

Luigi Calamatta dal dipinto di Ary Scheffer, del 1845, considerata la più bella dell’Ottocento europeo, tra i cimeli più preziosi della Calcografia nazionale (inv. 18)

Rollet, Francoise de Rimini, da un Dipinto di Henri Decaisne, 1841, Bulla et Delarue;

Adolf Von Sturler, Paolo e Francesca, in Dante Alighieri, La divine comedie de Dante .., 3 volumi in folio con 111 tavole sciolte con i disegni di V. Sturler incisi da Baudran, Paris, Libraire de Firmin Didot, edizione numerata;

John Buckland Wright, con Paolo e Francesca ad illustrazione di un’edizione di gran pregio del 1930 dei Sonetti di John Keats (inv. 70);

William Blake, The Circle of the Lustful: Paolo and Francesca, in acquaforte di restituzione tirata nel 1931 da Richard W. Ellis for Cheshire House per un’edizione numerata di gran pregio della Commedia; le numerose edizioni antiche illustrate della Divina Commedia.

Le opere verranno inserite entro qualche mese nel database OPAC SBN, Servizio Bibliotecario Nazionale, e saranno disponibili alla consultazione presso la Rocca di Gradara, previo appuntamento. La disponibilità alla consultazione e le modalità di richiesta verranno comunicate tramite questo sito

Il Centro Internazionale di Studi Francesca da Rimini è nato a Los Angeles il 2 dicembre 2006 nel corso di un Convegno dantesco all’UCLA, University of California, per iniziativa di un gruppo di studiosi di diverse università italiane ed europee.

Si propone di promuovere lo studio, la valorizzazione e la divulgazione del mito di Francesca da Rimini in ogni forma letteraria e artistica in cui si è espresso, attraverso attività culturali, scientifiche e divulgative ad esso collegabili.

Tra i fondatori: Remo Bodei, Massimo Ciavolella, Ferruccio Farina, Roberto Fedi, Raffaele Pinto, Natascia Tonelli, ai quali si sono uniti in seguito Deirdre O’Grady, Antonio Rostagno e Giulio Ferroni. Hanno collaborato alle varie attività dal 2006 al 2025: Valeria Cicala, Giuseppe Mazzotta, Piero Meldini e Nadia Urbinati.

Fino al 2025 il Centro ha avuto sede a Los Angeles, presso “UCLA Center for Medieval and Renaissance Studies” e a Rimini presso la rivista “Romagna Arte e Storia”, della quale il Centro si è avvalso per le attività che ha promosso.

Il 3 aprile 2025 il Centro si è dato veste formale di “Centro Internazionale di Studi Francesca da Rimini Aps”, associazione senza scopo di lucro con sede presso il Comune di Gradara con il quale collaborerà per la tutela del Fondo e la progettazione di eventi.

Presidente Ferruccio Farina. Vicepresidenti Filippo Gasperi, Natascia Tonelli

Soci fondatori e membri del Consiglio di amministrazione:

Deirdre O’ Grady, insegnante universitaria; Natascia Tonelli, insegnante universitaria; Massimo Ciavolella, insegnante universitario; Ferruccio Farina, storico e saggista; Giulio Ferroni, insegnante universitario; Filippo Gasperi, Sindaco di Gradara; Federico Mammarella, presidente di Gradara Innova srl; Raffaele Pinto, insegnante universitario.

Tra il 2007 e il 2025 il Centro ha realizzato e promosso

TRENTA eventi culturali dall’8 marzo 2021 al 1° luglio 2022 sotto l’insegna FRANCESCA 2021 nell’ambito delle Celebrazioni del VII centenario dantesco, in sei località malatestiane tra Romagna e Marche

UNDICI convegni di studio sotto l’insegna Giornate Internazionali Francesca da Rimini dal 2007 al 2022 IN Europa e in America

CINQUE incontri di studio, spettacoli musicali e di teatro sociale a Rimini, Pesaro, Ubino, Gradara

SETTE eventi espositivi a Rimini, Los Angeles, Gradara, Milano, Roma dal 2011 al 2022

OTTO volumi con atti dei convegni di studio, IL VOLUME Francis Marion Crawford, Francesca da Rimini. Dramma in quattro atti e un prologo, 1902. Traduzione di Letizia Imola, prefazione e postfazione di Natascia Tonelli e Ferruccio Farina, Firenze, Vallecchi, 2021, TRE cataloghi di mostre

VIDEO PROMO: https://youtu.be/-KUQBH9NnQw

IINFO: info@francescadarimini.it