Gradara: dalla spiaggia al castello in pochi minuti con il trasporto pubblico

Una notizia che farà felici i turisti della nostra riviera desiderosi di muoversi in comodità dalle località balneari di Cattolica e Gabicce al castello di Gradara.

Confermati anche per la stagione estiva 2025 i potenziamenti del trasporto pubblico Adriabus che collega le tre località turistiche, anche in orario serale.

L’iniziativa rientra nei progetti finalizzati ad incentivare il trasporto collettivo di persone in occasioni di eventi / situazioni o periodi particolari ed è finanziato dalla Regione Marche settore mobilità e TPL (trasporto pubblico locale)

Le Linee

Linea 80-81 Gradara – Gabicce

Attiva dal 18 giugno fino al 31 agosto 2025, la linea 80 parte da Gabicce Monte (Vigna del Mar) e arriva a Gradara passando per Gabicce Mare e Cattolica; la linea 81 parte da Gradara e arriva a Gabicce Monte passando sempre per Cattolica e Gabicce Mare.

Quattro le diverse fasce di orari e fermate previste (consultare la tabella oraria disponibile sul sito www.adriabus.eu e presso gli uffici IAT di Gabicce Mare e Gradara)

La corsa delle ore 20.57 con partenza da Gabicce Panoramica e arrivo a Gradara si effettuerà tutti i mercoledì, giovedì e venerdì; il 15 agosto, giorno di Ferragosto, si effettueranno tutte le corse con validità feriale e festiva (Info tariffe biglietti www.adriabus.eu tel. 800664332)

Già da questa settimana si può approfittare del servizio per raggiungere Gradara in occasione della rievocazione storica Giovedì al Castello (ogni giovedì dalle ore 21.00) e della Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia (sabato 21 giugno a partire dalle 18.00)

Entrambe le iniziative sono a ingresso gratuito (prenotazione consigliata per la Notte Romantica)

Riconfermata anche la Linea CG Cattolica – Gradara – Cattolica

Si effettua nei giorni feriali di Mercoledì, Giovedì, Venerdì e Sabato a partire dal 2 luglio fino al 30 agosto 2025 e il giorno di Ferragosto. Le corse sono attive dalle ore 20.00 a Mezzanotte.

Partenza e ritorno dal parco Le Navi di Cattolica con passaggio per Gabicce Mare (Romagna Bar)

info tariffe biglietti:

800 664332

0722 376738

www.adriabus.eu

0541 964673

whatsapp 3311520659

iatgradara@gmail.com