Granfondo Riccione 2026: pedalare tra mare ed entroterra

La Granfondo di Riccione torna il 3 maggio come appuntamento centrale della Riccione Cycling Fest, richiamando centinaia di ciclisti in un contesto che unisce organizzazione, percorsi consolidati e forte identità territoriale.

L’organizzazione è curata dal G.S. Eurobike Riccione della presidente Serenella Ammaturo, con Valeriano Pesaresi coordinatore generale, in sinergia con il Bicifestival di Mario Giorgio e Libera Bici di Marco Conti, sotto l’egida ACSI e con il patrocinio del Comune. Partenza da Piazzale Roma, con un primo tratto ad andatura controllata fino a Via Veneto: mare alle spalle, viali centrali e pubblico lungo il percorso ad accompagnare i ciclisti nei primi chilometri, prima dell’avvio ufficiale della competizione. Il tracciato si sviluppa verso l’entroterra attraversando Coriano e sconfinando nella Repubblica di San Marino con il passaggio da Montegiardino. Il rientro avviene attraverso Montegrimano Terme, Mercatino Conca e Montefiore Conca, lungo un percorso che alterna salite pedalabili a tratti più impegnativi, inseriti in un contesto collinare continuo che rappresenta uno degli elementi distintivi della manifestazione.

Elemento tecnico centrale è la cronoscalata della “Pieggia” a Mondaino, segmento cronometrato che incide sulle classifiche e introduce una variabile agonistica all’interno della prova. Il passaggio nel centro storico, con la piazza circolare di Mondaino, rappresenta uno dei punti più caratteristici del tracciato. Confermata la collaborazione con le realtà associative locali, in particolare Tavoleto e Mondaino, oltre al coinvolgimento delle Pro Loco e dei volontari lungo il percorso.

Tre le griglie di partenza previste: VIP, di Merito e Seconda Griglia. L’arrivo è fissato al Castello degli Agolanti, scelta che richiama le origini della manifestazione: la Granfondo, nata nel 1999 da un’idea di Valeriano Pesaresi, ha infatti avuto nelle sue prime edizioni proprio in quest’area uno dei suoi punti di riferimento, tanto da identificarsi per un periodo con il nome “Fondo degli Agolanti”, a testimonianza del legame storico con questo luogo simbolico. Per quanto riguarda la sicurezza e la gestione della viabilità, è previsto il coinvolgimento della Polizia Locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano, oltre al supporto operativo nell’area della Val Conca. Il coordinamento con le forze dell’ordine, insieme al lavoro dei volontari e delle associazioni del territorio, rappresenta un elemento fondamentale per il regolare svolgimento della manifestazione. Al termine della prova, i partecipanti potranno usufruire dell’area ristoro allestita a Piazzale Ceccarini, per l’utilizzo di buono per uno “street food party”.

Ad anticipare la gara, sabato 2 maggio, si svolgerà la “Perla Verde Gravel”, con due percorsi da 59 e 79 chilometri sviluppati prevalentemente su strade bianche e tratti sterrati. I tracciati sono stati progettati per valorizzare il territorio in modo diretto, attraversando aree rurali, strade secondarie e segmenti naturali, con un’alternanza di fondi che rende l’esperienza varia e accessibile, mantenendo un’impostazione non estrema ma tecnicamente interessante. Una proposta che affianca la prova su strada e amplia l’offerta della manifestazione, confermando la vocazione a raccontare il territorio attraverso la bicicletta, fin dalle sue origini.