“Granfondo Riccione”: aperte le iscrizioni per la sfida del 3 maggio

Riccione scalda i motori, o meglio, prepara i pedali. Il 3 maggio 2026 torna la Granfondo Riccione, una manifestazione che non è soltanto una competizione ciclistica, ma un vero e proprio viaggio attraverso la tradizione e la bellezza di un territorio unico al mondo.

Il percorso, un suggestivo nastro d’asfalto che unisce Romagna, Marche e Repubblica di San Marino, porterà i ciclisti a sfidare le asperità dell’entroterra fino a toccare il cuore della provincia di Pesaro per poi rientrare verso il mare. La Granfondo Riccione 2026 si conferma un evento a misura di famiglia. Accanto alla sfida agonistica, sono previsti servizi e intrattenimento dedicati ad accompagnatori e bambini, trasformando il weekend in un’occasione di vacanza e sport per tutti, indipendentemente dal pettorale di gara.

“La Granfondo Riccione è una manifestazione che incarna l’anima sportiva della nostra città e la sua naturale vocazione all’ospitalità – spiega l’assessore allo Sport, Simone Imola –.Abbiamo sposato questo progetto con l’obiettivo di renderlo una vera eccellenza, un polo d’incontro per tutti gli amanti della bicicletta che desiderano scoprire il nostro meraviglioso territorio”.

Le iscrizioni sono aperte sulla piattaforma ENDU.

PROMO NATALE: Per chi sceglie di regalarsi un’emozione a due ruote entro il 15 gennaio 2026, è disponibile il codice sconto NATALE25, che garantisce una riduzione immediata di 5€ sulla quota di iscrizione.

Per consultare il regolamento completo e i dettagli tecnici del percorso, è possibile visitare il sito ufficiale: www.granfondoriccione.com