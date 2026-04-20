Guido Cagnacci. La prima vita nella Romagna e nell’Emilia del Seicento

Sono reduce dalla visita alla grande mostra sul Barocco allestita al San Domenico di Forlì (aperta sino al 28 giugno 2026). Allestita con la solita grande professionalità, come per le venti mostre precedenti, debbo però dire che non mi è piaciuta. Non la mostra, ma il Barocco in sé. La Controriforma (o Riforma Cattolica) e il Barocco sono strettamente legati: il Barocco nasce nel primo Seicento come risposta artistica alle esigenze della Chiesa post-Concilio di Trento. L’arte barocca diventa uno strumento di propaganda per stupire, emozionare e riavvicinare i fedeli alla dottrina cattolica attraverso l’esuberanza, il dramma e la teatralità, in contrapposizione al rigore protestante. E Cagnacci ne è uno dei protagonisti, seppur a suo modo.

Guido Cagnacci è nato a Santarcangelo nel 1601 ed è morto a Vienna nel 1663. Non esiste un numero esatto e definitivo dei quadri dipinti da Cagnacci (come è emerso anche in questi giorni a seguito dei nuovi ritrovamenti nella Cattedrale di Forlì), ma quello che è certo è che uno dei pittori del Seicento più noti, uno dei più inquieti e moderni protagonisti del Seicento italiano.

Va detto che di fronte alle sue tele si ha sempre la sensazione di essere fuori posto. Come se lo spettatore stesse osservando qualcosa che non gli è del tutto concesso vedere. C’è qualcosa di intrinsecamente voyeuristico nella sua pittura, un’ostentazione della carne che sembra quasi anacronistica per il pieno Seicento. Eppure, per decenni, la critica si è lasciata abbagliare quasi esclusivamente dal Cagnacci “veneziano” e “viennese”: quello delle Maddalene svenute, delle Cleopatre morenti e di un erotismo che lambisce il rococò. Non è solo una questione di soggetti — Maddalene abbandonate, eroine morenti, corpi esposti senza pudore — ma di sguardo: un’insistenza quasi tattile, una prossimità che sfiora il voyeurismo. Ed è proprio da questa percezione, insieme fisica e psicologica, che prende le mosse il volume firmato da Massimo Pulini e Gilberto Urbinati.

Un libro che arriva come una correzione necessaria, quasi una rettifica critica dopo decenni di letture parziali. Per lungo tempo, infatti, la fortuna di Cagnacci si è giocata tutta sul suo periodo più celebre e “spendibile”: quello maturato tra Venezia e Vienna, dove l’artista dà forma a un repertorio sensuale, sofisticato, perfettamente allineato al gusto internazionale. Ma Pulini, con un’operazione tanto semplice quanto radicale, decide di tornare indietro. E lo fa con metodo, rigore e una scrittura che evita con intelligenza le secche dell’accademismo. Va detto che le opere della formazione e della prima maturità, prevalentemente a soggetto sacro, sono ancora oggi in larga parte conservate nei loro siti originali tra Romagna, Emilia e Marche, e costituiscono il preludio alla più nota produzione profana, colma di seducente sensualità, che accrescerà la fama dell’artista a livello internazionale.

Il cuore del libro è tutto nello spostamento di prospettiva. Non più il Cagnacci “arrivato”, ma quello in formazione, immerso nelle province di Romagna ed Emilia. Un territorio che, lungi dall’essere periferico, si rivela laboratorio cruciale, luogo di tensioni e contraddizioni.

Pulini costruisce una vera e propria geografia interiore dell’artista, seguendone i movimenti tra centri minori, committenze locali e ambienti culturalmente vivaci ma attraversati da forti pressioni religiose. Il Cagnacci romagnolo è un artista “irrequieto”, un uomo che vive in territori dove le maglie dell’Inquisizione sono strette come cappi. È qui, tra Santarcangelo, Rimini e le corti emiliane, che Guido coltiva quella che Pulini definisce una “stesura epidermica” miracolosa.

Sullo sfondo incombe la Santa Inquisizione, presenza tutt’altro che astratta, che contribuisce a definire il clima entro cui Cagnacci si muove: un contesto dove la libertà espressiva non è mai data, ma conquistata — e spesso pagata.

Ne emerge un artista irrequieto, difficile da incasellare, segnato da episodi biografici turbolenti e da una costante tensione tra norma e trasgressione. Ma il dato più interessante è che questa tensione non si risolve in una frattura tra “prima” e “dopo”. Al contrario: Pulini dimostra con efficacia che la celebre sensualità cagnaccesca non nasce improvvisamente nei contesti più permissivi di Venezia o Vienna, ma è già tutta in nuce nelle opere giovanili.

È forse questo il contributo più forte del volume: la rilettura della produzione sacra. Nelle pale d’altare e nei dipinti devozionali analizzati, i santi di Cagnacci non sono mai puri simboli. Sono corpi. Corpi esposti, vulnerabili, attraversati da una fisicità che rompe gli schemi della tradizione.

Pulini insiste su un concetto chiave: la “stesura epidermica”. Non una semplice qualità tecnica, ma una vera e propria visione del mondo. La pittura di Cagnacci aderisce alla pelle, la costruisce, la fa vibrare. La luce non si limita a illuminare: accarezza, scivola, indugia. E in questa insistenza nasce qualcosa di nuovo, quasi disturbante per il contesto del pieno Seicento.

Il sacro diventa così uno spazio ambiguo, dove devozione e desiderio convivono senza mai risolversi del tutto. Una tensione che anticipa sensibilità molto più tarde e che contribuisce a definire la modernità dell’artista.

Se il testo di Pulini rappresenta l’ossatura teorica del libro, il lavoro di Gilberto Urbinati ne costituisce il vero punto di svolta percettivo. La campagna fotografica realizzata per il volume — condotta direttamente nei luoghi originari delle opere — non è un semplice apparato illustrativo, ma un’indagine parallela.

Le immagini ad altissima definizione permettono di entrare letteralmente nella materia pittorica. Non si tratta di “vedere meglio”, ma di vedere diversamente. I dettagli — una mano, una piega, un riflesso — diventano elementi narrativi autonomi, capaci di modificare la lettura complessiva delle opere.

La scelta di dedicare un’ampia sezione del libro a questi particolari è, in questo senso, tutt’altro che ornamentale. È una dichiarazione di metodo: per capire Cagnacci bisogna avvicinarsi, ridurre la distanza, accettare una visione ravvicinata che è insieme fisica e interpretativa.

Altro merito del volume è quello di restituire a Cagnacci una rete di relazioni culturali spesso trascurata. Lontano dall’immagine stereotipata del pittore isolato e bizzarro, emerge qui un artista pienamente inserito nel dibattito del suo tempo, senza negarne il temperamento turbolento. Spesso dipinto come un lupo solitario e stravagante (celebre è il suo legame con la nobile Teodora Stivivi, che portò a fughe e scandali), Cagnacci emerge qui come un intellettuale inserito in un dialogo profondo con figure del calibro di Andrea Sacchi. figura centrale del Barocco romano più misurato e “filosofico”. Un accostamento che, a prima vista, potrebbe sembrare azzardato, ma che Pulini argomenta con intelligenza, mostrando come anche in Cagnacci esista una tensione verso una forma di classicismo interiore, filtrato però attraverso una sensibilità decisamente più inquieta.

Questo dialogo ideale contribuisce a elevare il profilo dell’artista, sottraendolo definitivamente alla categoria riduttiva del pittore “licenzioso” per restituirlo come pensatore della forma, capace di usare il corpo umano come strumento di indagine esistenziale.

Il tema delle “due vite” — quella romagnolo-emiliana e quella veneziano-viennese — attraversa tutto il libro, ma senza mai scadere in una lettura dicotomica. Piuttosto, Pulini insiste sulla continuità profonda tra queste due fasi.

La fuga verso Venezia e poi verso Vienna non rappresenta una conversione, ma una liberazione. Ciò che prima era trattenuto, mediato, filtrato attraverso i codici della pittura sacra, trova finalmente uno spazio di espressione più diretto. Ma il nucleo originario resta lo stesso: quella tensione tra carne e spirito che costituisce la cifra più autentica di Cagnacci.

“Guido Cagnacci. La prima vita nella Romagna e nell’Emilia del Seicento” è, in definitiva, molto più di una monografia. È un dispositivo critico che obbliga a rivedere categorie consolidate, a mettere in discussione gerarchie interpretative, a tornare sulle opere con occhi nuovi.

Il merito maggiore di Pulini e Urbinati sta proprio qui: nell’aver costruito un libro che non si limita a informare, ma che modifica la percezione. Un libro che invita a rallentare, a guardare da vicino, a riconoscere nella pittura di Cagnacci non solo un capitolo del Barocco italiano, ma un’esperienza visiva e sensoriale ancora capace di interrogarci. È il racconto di un’emancipazione. È la storia di un uomo che ha imparato a dipingere il desiderio sotto il velo della devozione, aspettando il momento giusto per varcare il confine verso la libertà.

In un panorama editoriale spesso dominato da pubblicazioni ridondanti o puramente celebrative, questo volume si distingue per rigore, chiarezza e ambizione. E soprattutto per una qualità sempre più rara: la capacità di restituire complessità senza perdere leggibilità.

Cagnacci, alla fine, ne esce trasformato. Non più solo artista “maledetto” o anticipatore dell’erotismo moderno, ma figura pienamente inserita nel suo tempo e, proprio per questo, sorprendentemente contemporanea.

Paolo Zaghini