Happyfania Volley, al via la tredicesima edizione tra Rimini e Bellaria

È tutto pronto per la tredicesima edizione di Happyfania Volley, il torneo di pallavolo giovanile organizzato da Kiklos in collaborazione con Dinamo Pallavolo, che “si svolgerà da domani, sabato 3 gennaio, a lunedì 5 gennaio” e coinvolgerà “numerose località della Riviera romagnola: Bellaria Igea Marina, Viserba, Rimini, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone”.

Anche per l’edizione 2026 il comunicato segnala “numeri da record”: “sono attesi oltre 2.300 partecipanti, tra atleti e accompagnatori” e “70 le società sportive presenti, provenienti da tutta Italia”. Tra queste, viene sottolineato che “la delegazione che arriverà da più lontano affronterà il viaggio in aereo dalla Sardegna”, a conferma “del richiamo nazionale ormai consolidato del torneo, capace di unire sport, socialità e divertimento”.

Sul piano sportivo, “saranno 120 le squadre in campo, suddivise in sette categorie di gioco (quattro femminili e tre maschili), dall’Under 13 all’Under 19”, impegnate in “un’intensa tre giorni di volley”. L’organizzazione prevede “l’utilizzo di 22 campi da gioco e il coinvolgimento di 20 strutture alberghiere tra Bellaria e Rimini”, un dato che, come evidenziato nel testo, “conferma l’importante impatto turistico dell’iniziativa sul territorio”.

La formula del torneo è quella consolidata: “una prima fase a gironi seguita dalle fasi ad eliminazione diretta, fino alle finalissime in programma nella giornata di lunedì”. Sempre lunedì è prevista “la cerimonia di premiazione, articolata in due momenti per gestire l’elevato numero di formazioni partecipanti”. Il comunicato precisa che “al mattino a Viserba saranno premiate le categorie dei più piccoli (Under 13 e 14 femminile)”, mentre “nel pomeriggio al Palazzetto dello Sport di Bellaria toccherà a tutte le altre categorie”. Tra le novità dell’edizione 2026 viene segnalata “l’introduzione di una commissione tecnica che assegnerà il riconoscimento di MVP (Most Valuable Player) per ciascuna categoria di gioco”.

Accanto alla competizione sportiva, Happyfania Volley conferma anche “il suo lato più festoso” con “i momenti serali di dj set e animazione che da quest’anno raddoppiano”. Il programma prevede che “domani l’appuntamento è in Viale dei Platani a Bellaria dalle ore 21 con Welcome Happy Night”, mentre “domenica ci si sposta a Viserba di Rimini in Piazza Pascoli con Happy Disco, sempre dalle ore 21”.

Nel comunicato trovano spazio anche le parole di Rossano Armellini, socio fondatore di Kiklos, che sottolinea il valore simbolico dell’evento per l’avvio dell’anno sportivo: «Per noi il 2026 inizia sempre con una grande iniezione di energia grazie ad Happyfania: ancora una volta registriamo un incremento nella partecipazione, segnale evidente di come questa manifestazione stia diventando sempre più un punto di riferimento nel panorama dei tornei indoor giovanili a livello nazionale».