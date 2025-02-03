Hera, al via a Rimini “Un pozzo di scienza”: la blue economy spiegata agli studenti

“Il ruolo della blue economy nella transizione verso un’economia sostenibile” è il tema su cui si confronteranno mercoledì 5 febbraio 4 classi seconde del Liceo ex Valgimigli di Rimini.

Saranno oltre 100 gli studenti riminesi che parteciperanno alla prima conferenza in presenza prevista nell’ambito di ‘un pozzo di scienza’, il progetto gratuito di divulgazione scientifica che il Gruppo Hera rivolge alle scuole secondarie di secondo grado, con l’obiettivo di stimolare la curiosità delle nuove generazioni su temi di scienza, ricerca e innovazione, come strumenti che possono renderli protagonisti di un futuro più sostenibile.

A Rimini fa tappa la prima delle conferenze scientifiche, una delle novità di ‘un pozzo’ di quest’anno: svolte in presenza nelle scuole in collaborazione con ricercatori di prestigiosi Atenei, vedono i ragazzi dialogare di temi attuali con relatori e testimonial di pensiero innovativo. Relatrice della tappa riminese sarà Patrizia Battilani del Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di Bologna, tra le massime esperte a livello internazionale di turismo culturale e autrice di diverse pubblicazioni.

L’ Unione Europea definisce la blue economy come “l’insieme delle attività collegate agli oceani, al mare e alla costa” e le raggruppa in cinque comparti: turismo costiero, acquacoltura e piccola pesca, blue energy, blue biotechnology ed estrazione mineraria in ambiente marino. Complessivamente essi contribuiscono all’1,3% del valore aggiunto e ll’1,8% dell’occupazione generati nell’Unione Europea (The EU Blue Economy Report 2024). Allo stesso tempo gli oceani e il mare rappresentano oltre il 70% della superficie terrestre e svolgono un ruolo fondamentale nel ciclo ecologico della Terra: per questa ragione l’Unione Europea ha dedicato grande attenzione alla blue economy, disegnando apposite politiche per una crescita sostenibile.

Nel corso della conferenza scientifica gli studenti del Liceo ex Valgimigli avranno l’opportunità di conoscere meglio non solo le caratteristiche della blue economy e le politiche finalizzate a promuovere la blue growth in Europa e in Italia, ma anche l’insieme delle attività collegate agli oceani, al mare e alla costa. Questi ultimi sono temi molto cari a Rimini, dove dal 2013 viene portato avanti il Piano di Salvaguardia della Balneazione (PSBO), uno dei progetti più strategici a livello europeo per la valorizzazione del patrimonio costiero volto a garantire la massima sicurezza idraulica e la qualità delle acque, segnalato dall’ONU come una delle opere principali nella salvaguardia degli ambienti marini (obiettivo 14 dell’Agenda 2030.)

In ‘un pozzo di scienza’ oltre 40 attività da scegliere e oltre 1.160 studenti di Rimini coinvolti

Sono oltre 40 le attività comprese, in quest’anno scolastico, nell’offerta di ‘un pozzo di scienza’, per alcune delle quali sono rimasti ancora posti disponibili. Ad oggi vi hanno aderito 63 istituti emiliano-romagnoli, per un totale di 662 classi e circa 15.000 studenti, di cui 1.166 iscritti a 3 istituti di Rimini, per un totale di 51 classi.

Riguardo alle conferenze scientifiche, novità di quest’anno, attualissimi i temi legati alla salvaguardia consapevole dell’ambiente: oltre alla blue economy, si parla del costo della crisi climatica, di fast fashion, dell’utilizzo non indiscriminato della plastica, di cibo e carne coltivata e di oceani e biodiversità, senza dimenticare l’ambito sociale, come la parità di genere.

Fra le iniziative più gradite agli istituti di secondo grado vi sono le interview online, ispirate alle conferenze in stile TED talk, con vari relatori e testimonial di pensiero innovativo: scienziati, giornalisti, divulgatori, influencer, testimonial ed esponenti del mondo del lavoro. Le altre proposte spaziano tra laboratori scientifici, con nuovi esperimenti pratici legati a 4 obiettivi dell’Agenda 2030, discussion game, eventi in diretta online e visite agli impianti del Gruppo Hera.

Tra i nomi di rilievo che si confronteranno con gli studenti: Massimo Polidoro, scrittore, divulgatore scientifico e stretto collaboratore di Piero e Alberto Angela, Vincenzo Balzani, Chimico e professore Emerito dell’Università di Bologna, Luca De Biase, Editor di innovazione a II Sole 24 Ore e Nova24, e Giorgia Pagliuca, ecologista e green influencer.

Il catalogo completo dell’offerta è disponibile all’indirizzo: www.gruppohera.it/scuole/pozzo_scienza

#GMMCHALLENGE25 per tutti

Dopo il successo della prima edizione, è tornata la #GMMCHALLENGE25, la grande sfida per il Pianeta che, oltre alle scuole, coinvolge centinaia di famiglie e cittadini, con un obiettivo comune: dare vita a un bosco. Ogni due azioni green condivise, il Gruppo Hera pianterà un albero fino ad arrivare a 300, creando così una nuova oasi per favorire la biodiversità e contrastare il cambiamento climatico.

Tutte le informazioni sulla sfida www.gruppohera.it/scuole/gmmchallenge