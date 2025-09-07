I bagnini romagnoli vogliono consegnare le spiagge alle multinazionali

I bagnini vogliono consegnare le spiagge alle multinazionali

Da mesi, in molti comuni della costa, gli operatori di spiaggia discutono su come affrontare le imminenti gare pubbliche per il rinnovo delle concessioni demaniali turistiche. Un lavoro necessario, che a mio parere sarebbe dovuto partire prima, senza perdersi dietro a progetti a dir poco irrealistici o proposte di proroghe di 50 anni o di uscita dalla direttiva servizi o Bolkestein.

Un caso concreto di questo lavoro arriva da Cattolica, dove la giunta comunale ha recentemente bocciato una proposta di project financing presentata da bagnini e chioschisti. L’idea prevedeva un accordo pubblico-privato che coinvolgeva 69 concessioni: in cambio di opere a carico dei proponenti (riqualificazione urbana, videosorveglianza, accessibilità alle spiagge libere), gli operatori chiedevano un rinnovo delle concessioni per 20 anni.

Progetti simili sembrano essere allo studio anche a Riccione, Bellaria e Cervia. Ma la procedura solleva molte perplessità. Ecco perché:

nel project financing è il privato (in questo caso i concessionari balneari) a presentare una proposta;

se il Comune la ritiene di interesse pubblico, si va avanti;

la proposta, però, deve comunque essere messa a gara;

non è chiaro con quale risorse economiche si riorganizzano gli arenili se gli investimenti vengono fatti dai concessionari uscenti per interventi di opere pubbliche.

Ma poi vi è il problema principale. Mettere a bando l’intero litorale di una località turistica, in questo caso di comuni come Riccione, Bellaria e Cervia, rende inevitabilmente appetibile l’affare per grandi gruppi finanziari e multinazionali. Questi soggetti, forti di risorse economiche enormi, potrebbero presentare offerte difficilmente eguagliabili dai concessionari locali.

C’è chi ricorda che i proponenti hanno il diritto di prelazione, ossia la possibilità di pareggiare l’offerta migliore. Ma chi garantisce che i consorzi degli attuali concessionari possano davvero reggere il confronto con i capitali di un fondo internazionale?

Per questo la scelta del Comune di Cattolica di respingere la proposta la ritengo una decisione saggia. Secondo questa linea di pensiero, infatti, non vi era alcun reale interesse pubblico, ma piuttosto un rischio concreto: consegnare le spiagge più importanti della Riviera a pochi grandi gruppi, mettendo in pericolo il modello di imprese familiari e micro imprese che da sempre caratterizza il sistema balneare italiano. Chi ha evocato il rischio delle multinazionali, inesistente se si procede con evidenze pubbliche che coinvolgono poche concessioni demaniali, non si accorge che diventa reale proprio con le proposte di project.

Evidente anche un altro aspetto che rende impraticabile la proposta del project. Si annulla la concorrenza: un solo gestore avrebbe in mano chilometri di spiagge.

Osservatorio regionale turistico o propaganda

L’osservatorio regionale sul turismo cambia. Lo ha annunciato l’assessora al turismo.

Arrivano indicatori innovativi raccolti tramite piattaforme come Emilia-Romagna Tourism Data Hub (sviluppata da Apt Servizi e IConsulting). Si utilizzano dati da Lighthouse (affitti brevi), Vodafone Analytics (presenze e spesa degli eventi), Mastercard (acquisti), Lybra-Zucchetti (domanda e ricerche d’alloggio), Titanka! e Iperbooking (prenotazioni alberghiere).

L’obiettivo è comprendere meglio domanda e tendenze turistiche (brevità dei soggiorni, esperienze ricercate, ecc.). Avere analisi territoriali dettagliate non solo su arrivi e presenze, ma anche su spesa turistica, provenienza e prenotazioni. Applicare una lettura integrata e aggiornata dell’intero comparto turistico regionale. Benissimo obiettivi condivisibili.

L’importante che l’osservatorio regionale non serva per modificare i dati di arrivi e pernottamenti raccolti dall’Istat. Sono gli unici dati ufficiali e come tali non sono oggetto di altre implementazioni se non concordate con l’Istat e valide per tutto il territorio nazionale.

L’osservatorio regionale nato con la legge regionale 7 del 1998 aveva come obiettivo proprio l’approfondimento e la ricerca di mercato. E’ stato così fino al 2015. Poi con la giunta Bonaccini-Corsini tutto cambia. L’osservatorio regionale diventa di fatto uno strumento di propaganda della giunta regionale incrementando i dati turistici in modo esponenziale.

Al Meeting di Rimini il 23 agosto 2019 il presidente Bonaccini diceva: “Il turismo è un settore strategico per l’intera economia regionale. In quattro anni le presenze in Emilia-Romagna sono passate da 45 a 60 milioni e vogliamo continuare ad affiancare amministratori locali e operatori per rinnovare e migliorare le strutture ricettive, rafforzando una capacità di accoglienza che qui è davvero unica”.

Un dato privo di fondamento. Infatti il dato ufficiale Istat si chiudeva nel 2018 con 40.647.799 (Fonte Regione Emilia Romagna). Se l’osservatorio serve per dire che siamo i “più bravi del mondo” meglio lasciare perdere. Si buttano solo dei soldi.

Altro che mare d’inverno: servono bandi, non baracconi

Quando si inizia a discutere del cosiddetto “mare d’inverno” significa che siamo arrivati a fine stagione.

E’ così anche quest’anno. Il dibattito è sempre lo stesso allungare la stagione balneare che nel 2025 è iniziata il 17 maggio e terminerà domenica 21 settembre. Stagione balneare significa con la presenza del servizio di salvamento.

Rispetto agli anni passati è stata anticipata di una settimana e posticipata di un’altra settimana. Nella restante parte dell’anno gli stabilimenti possono rimanere aperti per lo svolgimento di iniziative sportive, culturali, ludiche. Ora pare che non vada bene questo calendario all’assessora al demanio del Comune di Rimini Valentina Ridolfi che chiede, di concerto con la Regione un utilizzo diverso della spiaggia nei mesi autunnali ed invernali.

Dice l’assessora: “Al di là dell’evidenza del cambiamento climatico e della conseguente trasformazione dell’ambiente fisico che ci circonda, è ormai radicata la tendenza a considerare gli spazi outdoor come elemento indispensabile per la vivibilità urbana e per la qualità della vita dei cittadini”.

Condivido che la spiaggia rimanga uno spazio outdoor nei mesi invernali come lo è sempre stato. Viceversa se per “mare d’inverno” si intende realizzare spazi coperti per svolgere varie attività, dalla ristorazione, alle palestre, è meglio che il Comune ci pensi bene. Non servono e deturperebbero il nostro arenile oltre agli scempi attuali.

Un consiglio. Si facciano rapidamente i bandi per innovare la spiaggia che è vecchia e maltenuta. Forse abbiamo qualche vantaggio competitivo in più. Nei mesi invernali concentriamoci su eventi, fiere, congressi, grandi eventi sportivi.

Maurizio Melucci