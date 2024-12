Il 2025 inizia con un’aurora boreale

Un Capodanno sotto le luci dell’Aurora potrebbe rappresentare un evento straordinario più unico che raro.

In un periodo di intensa attività solare, come quello previsto dallo Space Weather Prediction Center della NOAA, ci potrebbe essere l’opportunità, più unica che rara, di avvistare l’aurora boreale tra il 31 dicembre 2024 e l’1 gennaio 2025 anche in Italia. Di fatto, una tempesta geomagnetica 8n questo periodo dell’anno potrebbe rendere visibili queste meraviglie celesti a latitudini inusualmente meridionali.

Le aurore boreali e Sar si verificano quando particelle cariche provenienti dal Sole interagiscono con la magnetosfera terrestre. Questo processo crea una danza di colori nel cielo notturno, solitamente visibili nelle regioni polari ma occasionalmente anche a latitudini inferiori quando l’attività solare possa risultare particolarmente intensa. Le aree geografiche italiane, dove grazie alla loro posizione e al basso inquinamento luminoso offrirebbero le migliori opportunità di avvistamento, includono le Alpi, la Val d’Aosta, il Trentino-Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, ma anche l’Emilia-Romagna non sarebbe da meno.

Per chi desiderasse tentarne l’osservazione, è consigliabile cercare zone elevate e lontane da fonti di luci urbane: sopratutto in presenza di foschie anche prodotte dai botti di fine anno o ancor peggio da addensamenti che potrebbero ridurne la visibilità. Le notti più buie e limpide di certo offrono le migliori possibilità di osservazione ed è importante quindi monitorare i bollettini del tempo così come le previsioni di attività geomagnetica per avere indicazioni più precise.

L’aurora boreale rappresenta un’opportunità straordinaria non solo per gli appassionati di astronomia ma anche per chiunque desideri ammirare uno dei fenomeni più affascinanti della natura. Durante le festività non soffermiamoci ad ammirare solo gli spettacoli pirotecnici e le illuminazioni artificiali ma per una volta lasciamoci trasportare dalle bellezze donateci dalla volta celeste, nell’augurio che questa meraviglia possa portarci un bagliore di speranze e tante buone aspettative nel 2025.

Roberto Nanni