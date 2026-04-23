Il 25 aprile a Rimini: Finardi alla serra Cento Fiori poi concerti e djset per tutto il fine settimana

Con Eugenio Finardi come evento clou, entra nel quinto anno consecutivo Balla la Liberazione, il fine settimana in musica dal vivo e djset completamente gratuiti proposto dalla Cooperativa Sociale Cento Fiori per festeggiare degnamente il XXV aprile. E lo fa come sempre nel parco recuperato alla città de La Serra Cento Fiori, l’appezzamento di terreno e gli edifici ai bordi del polmone verde della città di Rimini, il parco XXV aprile.

Non solo grandi nomi – e che nome! Finardi: bandiera del cantautorato d’avanguardia negli anni ‘70 e una carriera di successi lunga 50 anni – per il palco nell’erba, ma anche musicisti già affermati in ambito nazionale e locale. E così c’è spazio per gli esordienti di Palco Zero, la finale del contest Risuona Rimini per band emergenti, per conferme musicali locali come i Kaimani distratti e il loro repertorio ispirato a Rino Gaetano, per gli aretini Osaka flu band, gruppo indie eclettico e indipendente, per le atmosfere musicali dell’epoca hippy dei Woodoo Child. Insomma, ce n’è per tutti i gusti nel grande prato della Serra Cento Fiori, da chi ha vissuto le proposte musicali d’epoca e vicine a chi vuole conoscere i sapori che hanno attraversato l’etere e le generazioni. Tutte unite dai valori della Resistenza italiana alle barbarie nazifasciste.

E per chi ama ballare tre djset che vi faranno irresistibilmente muovere i piedi, tre conferme per il pubblico danzante che affolla il parco. Venerdì sera è l’iconico tempio del rock riminese che rivive i fasti orchestrati dall’indimenticato e indimenticabile Thomas Balsamini: il Velvet risorge a Balla la Liberazione con la proposta di dj Elio Lucifer rising e dj Fullnelson. E con un grazie a Lucia Chiavari per mantenere vivo, attuale e fresco il progetto culturale del Velvet. Sabato 25 aprile il duo che non ti aspetti e che ti sorprende sempre: Dj Muna da radio Icaro feat. Alessandro Pagliarani sax. I ritmi trascinati della meglio musica a cavallo del vecchio e nuovo millennio sottolineati dalle improvvisazioni del sax di Ale Paglia. Venite ad ascoltare questi Cool Twins e guardate come scatenano la platea. La terza proposta sono gli Ikigai collective, un gruppo di amici che uniscono la musica elettronica contemporanea con ambientazioni uniche, miscelando suoni e visual per una esperiewnza coinvolgente. Il giusto mood per salutare la festa della Liberazione e continuare a viverla per altri 364 giorni.

Un paragrafo dedicato l’immagine dell’evento, quest’anno creata dalla inedita ed esordiente coppia creativa, con Rob Grassilli a illustrare la Festa della Liberazione e i testi di Enrico Rotelli. Il papavero musicista, eco della Guerra di Piero, suona sul prato della Cento Fiori, rinnovando la tradizione di chiamare un illustratore a interpretare lo spirito della Festa e donare alla città un po’ della sua arte. Dopo le splendide prove di Samuele Grassi e Giada Romano, il tratto inconfondibile di Rob Grassilli dona ulteriore leggerezza a questo appuntamento con i valori della Liberazione e la la cultura del tempo libero. Il suo disegno, come sempre, abbellisce i muri e le plance della città, ingentilisce i giornali e contrasta sui social le composizioni dell’Intelligenza Artificiale, restituendo le emozioni che solo il talento e l’applicazione sanno donare al pubblico. Grazie Rob, grazie agli artisti che ti hanno preceduto.

In occasione di Balla la liberazione due appuntamenti imperdibili per gli amanti dei quattro zampe: Il 25 Aprile alle 11.00 passeggiata con i cani ospiti del canile, partenza dal nostro stand Il 25 e il 26 dalle 11 mercatino benefico in cui troverete giochi in legno, magliette, materiale per i vostri animali domestici e i kulini! Festeggiate con noi il XXV aprile. E ricordate che gli amici a 4 zampe sono i benvenuti anche ai concerti. Anzi.

Infine, domenica 26 alle ore 11 “A 80 anni dal primo voto alle donne”, incontro promosso da Anpi provinciale e comunale di Rimini, nel quale intervengono Chiara Bellini, vicesindaca del Comune di Rimini, Francesca Mattei assessora del Comune di Rimini, on. Emma Petitti, consigliera regionale Regione Emilia Romagna, avv. Marta Tricarico (Udi), Francesca Lilla Parco, segretaria generale della Cgil di Rimini.

E ora spazio al programma e alle brevi schede degli artisti che ci accompagneranno in questo denso fine settimane del XXV aprile.

Venerdi 24

Ore 17 Woodoo Child band

Ore 20 Dj set Velvet Remember con dj Elio Lucifer rising e dj Fullnelson

Sabato 25

Ore 16 Osaka Flu band

a seguire Eugenio Finardi in concerto: Tutto Finardi

Line-up:

Eugenio Finardi – voce, Giuvazza Maggiore – chitarra, loop, cori, Maximilian Agostini – tastiere, basso, cori, Claudio Arfinengo – batteria, percussioni

Dalle 20 Dj Muna da radio Icaro feat. Alessandro Pagliarani sax

Domenica 26

Ore 15 Palco zero contest per giovani band a cura di Risuona Rimini

Kaimani distratti band

Ore 20 Dj set Ikigai Kollective

𝗘𝘂𝗴𝗲𝗻𝗶𝗼 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗿𝗱𝗶 𝗶𝗻 𝗧𝘂𝘁𝘁𝗼 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗿𝗱𝗶

Dopo oltre cinquant’anni di carriera e con circa 40 date all’attivo nel 2025, Eugenio Finardi prosegue il suo percorso artistico con TUTTO FINARDI, uno spettacolo che attraversa le canzoni più significative del suo vasto repertorio, ripercorrendo mezzo secolo di musica che ha segnato la storia della canzone d’autore italiana.

Accanto ai grandi successi, trovano spazio i brani tratti dal nuovo album TUTTO, pubblicato a maggio 2025: un lavoro sorprendente per sonorità innovative e per la creatività inesauribile di un artista capace di raccontare il presente con lucidità e profondità. Sul palco, insieme a lui, tre musicisti di grande sensibilità contribuiscono a costruire atmosfere coinvolgenti e mai prevedibili.

Con il passare degli anni, la voce di Eugenio è diventata uno strumento sempre più duttile e raffinato, capace di trasmettere emozioni profonde attraverso testi che affrontano temi universali. A distinguere Finardi resta la sua spontaneità e la capacità di instaurare un dialogo autentico con il pubblico, rendendo ogni concerto un’esperienza unica e irripetibile.

Line-up:

Eugenio Finardi – voce

Giuvazza Maggiore – chitarra, loop, cori

Maximilian Agostini – tastiere, basso, cori

Claudio Arfinengo – batteria, percussioni

Osaka Flu band

Anche se il nostro nome arriva da un virus letale, non siamo contagiosi, vogliamo solo raccontare il mondo attraverso i nostri occhi: i nostri testi sono diretti ed energici, mentre il sound mescola indie, punk e cantautorato. Abbiamo iniziato il nostro percorso musicale nel 2010 ad Arezzo, con influenze che vanno dai Clash a Rancid, da Cash e Devo a Bob Dylan, da Gaber a De André.

Siamo una band totalmente indipendente composta da Denni (chitarra, voce), Cecco (basso, voce) e Michi (batteria, voce): ci occupiamo personalmente della scrittura e composizione dei brani, della produzione, promozione e distribuzione.

La nostra filosofia è semplice: nessuna ricerca di consenso, nessun artificio compositivo o retorico; le basi senza fronzoli sono accompagnate da testi che affrontano temi sociali, politici, ambientali e intimi con un’ironia irriverente.

𝗗𝗷 𝗠𝘂𝗻𝗮 𝗱𝗮 𝗿𝗮𝗱𝗶𝗼 𝗜𝗰𝗮𝗿𝗼 𝗳𝗲𝗮𝘁. 𝗔𝗹𝗲𝘀𝘀𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼 𝗣𝗮𝗴𝗹𝗶𝗮𝗿𝗮𝗻𝗶 𝘀𝗮𝘅

Un viaggio sonoro che attraversa i ritmi travolgenti degli anni ’90 e 2000. Folk, rock, hip hop e dance in un set eclettico e coinvolgente, arricchito dal sax energico e raffinato di Ale Paglia. Un’esperienza musicale tutta da ballare.

Alessandro Pagliarani (Ale Paglia), riminese, diplomato in sax e polistrumentista, si esibisce con il sax nelle più svariate forme e modalità, collaborando in studio e dal vivo con gran parte delle band, degli artisti e dei cantautori della scena riminese e con le realtà che mettono la musica al centro di attività sociali.

Matteo Munaretto (Muna), DJ e producer riminese, ha iniziato a studiare pianoforte classico per poi avvicinarsi ai sintetizzatori e alla musica elettronica. Nel 2006 vince il premio come miglior DJ/Producer nel concorso “Nokia for Music”, suonando al fianco di artisti come Tiga e Timo Maas, e aprendo l’esibizione dei Gotan Project. Nel 2007, ha ottenuto il premio per il miglior progetto Hip Hop con “Efficienza Sonika” al Mei Hip Hop Award italiano. Ha prodotto diverse tracce di musica elettronica e house con i progetti Muna, Mendez & Muna, Efficienza Sonika e Wasabit.

𝗩𝗼𝗼𝗱𝗼𝗼 𝗖𝗵𝗶𝗹𝗱

I Voodoo Child sono un trio caratterizzato da un sound blues-rock e funk che ricorda l’epoca anni ’60-’70, in particolare l’era hippie di Woodstock, quel periodo di vera e propria esplosione musicale, in cui amore, arte e libertà erano una cosa sola.

Lo stile della band è una fusione tra il funk/rock psichedelico con venature soul del secondo Jimi Hendrix (con richiami anche al sound dei Doors) ed il blues classico americano ed inglese (le influenze di Al Kooper, Mike Bloomfield, Carlos Santana, John Mayall ed Eric Clapton sono molto evidenti).

I Voodoo Child sono stati scelti più volte per diverse rassegne a tema ed hanno alle spalle oltre 600 live. Nel 2023 hanno effettuato un tour in Germania, a marzo 2024 un tour in Olanda (con date ad Amersfoort, Wijk bij Duurstede, Amsterdam e Volendam). A ottobre 2024 un tour in Nord Europa, con date in Danimarca (Copenhagen) e Svezia, al prestigioso Flat Cap di Helsingborg. Il 31 dicembre 2024 la band è stata chiamata a suonare al leggendario Hard Rock Café di Amsterdam. In ‘estate 2025 un altro tour in Danimarca e Svezia (con date a Copenhagen, Roskilde ed Helsingborg), mentre per fine anno la band ha debuttato in Svizzera ed è tornata a suonare a Berlino.

𝗞𝗮𝗶𝗺𝗮𝗻𝗶 𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗶

I Kaimani Distratti (chiamato inizialmente Omaggio a un eroe a tempo perso) è un omaggio alle canzoni e al mondo scanzonato e ironico di Rino Gaetano. Il gruppo nasce a Rimini e comincia la sua attività live nel 2008 e, da allora, gira molti locali della Romagna.

E’ il segno che le canzoni di Rino Gaetano sanno coinvolgere gente di tutte le età con testi sorprendentemente attuali. Il progetto si adatta in situazioni acustiche in duo o trio, più intimo, oppure full band con un grande spettacolo live. L’intento finale è sempre riportare lo spirito originario di Rino rimasto da sempre un ragazzo di Calabria con la chitarra in mano e tanti sogni nel cassetto.

Componenti:

Beppe Ardito – voce e chitarra

Fabrizio Flisi – tastiere e fisarmonica

Gianluca Fabbri – contrabbasso

Federico Lapa – batteria

Alessandro Pagliarani – sax

Alessia Ridolfi – violino, cori

𝗜𝗸𝗶𝗴𝗮𝗶 𝗞𝗼𝗹𝗹𝗲𝗸𝘁𝗶𝘃𝗲

Ikigai collective è un gruppo di amici che condividono una forte passione per la musica e l’organizzazione di eventi con ambientazioni uniche. Veniamo da mondi diversi, quali il design, la psicologia, l’imprenditoria e la ristorazione. Anni fa abbiamo deciso di unire le forze per dare vita ad un progetto che coinvolgesse le nostre passioni in una visione comune, volta a regalare al pubblico un concetto di “divertimento” variopinto e ricco di show. Accompagnato da artisti di musica elettronica e performers con cui abbiamo la gioia di collaborare. La costante voglia di imparare ed evolverci, ci ha permesso di ritrovarci da anni nella progettazione di eventi in svariate location e in tanti ambiti di Rimini e dintorni.