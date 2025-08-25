Il 26 agosto si celebra la Giornata Internazionale del Cane.

Allora perché non dedicare qualche riga ad alcuni cani eroi del passato?

Per quanto mi riguarda ogni cane che c’è tra noi è a modo suo un eroe!

I cani, lo dice la scienza, ci fanno bene. Stare a contatto con loro dona felicità e riduce lo stress.

I cani da soccorso salvano ogni anno decine di persone: tra le macerie, sotto la neve, o in altre situazioni difficili e l’unica cosa che chiedono ed essere ricompensati con un biscottino o con il loro gioco preferito.

Purtroppo, siamo ancora in tempi di guerra, anche se si vorrebbe che ogni conflitto finisse.

Ma è proprio in tempi di guerra che noi, umani abbiamo più bisogno dei cani, del loro fiuto, della loro fedeltà, del loro donarsi senza riserve.

Il primo della lista si chiamava Cairo, un Belga Malinois, fu il cane con il compito, nell’agosto 2011 di stanare Bin Laden nel suo rifugio. Sceso, insieme alla squadra umana, dall’ elicottero, entrò nell’edificio, e grazie a lui in pochi minuti Bin Laden fu trovato.

Bino, Pastore Olandese, ha operato nell’ esercito statunitense in Iraq, il suo compito fu quello di trovare i narcotici, compito nel quale si fece onore, tornato a casa divenne un cane tutor e aiutando altri cani in addestramento, e non solo, il suo grande cuore lo portò ad essere anche un cane da supporto psichiatrico aiutando i soldati traumatizzati.

Chips un mix Pastore Tedesco/Husky fu arruolato nell’ esercito americano prima per combattere la guerra in Africa, in seguito fece parte delle truppe che nel 1943 sbarcarono in Sicilia. Mentre il suo regimento si avventurava nelle campagne siciliane, il cane si allarmò, correndo verso una costruzione, fermando così un’imboscata da parte del nemico.

Tornato a casa fu decorato per il suo coraggio.

Anni ’60 Budda partecipò alla guerra del Vietnam come cane da esplorazione. Con il suo fiuto stanò nemici e salvò i suoi compagni.

Tornato in patria fu premiato.

1917 Il soldato semplice Robert Conroy s’imbarcò come altri suoi commilitoni su una nave che li avrebbe portati in Francia a combattere. Il ragazzo portò con sé il suo cane di nome Stubby.

Stubby partecipò a oltre quindici battaglie nell’ arco di due anni. Stanando con il suo potente fiuto i nemici anche da lontano, salvò costantemente e senza risparmiarsi il padrone ed il resto della squadra, avvisandoli per tempo.

Stubby era un Bull terrier, e non era neppure di razza, anzi era un randagio, raccolto dal suo padrone prima di partire.

Per il momento, l’unica nazione che ha un programma specifico per celebrare i cani è l’Inghilterra con la “People’s Dispensary for Stick Animal Dickin Medal”

Sul web troverete altre storie di altri eroi a quattro zampe, molte anche dei tempi nostri.

Giovanna Foschi

Autrice – Giornalista – Educatrice cinofila