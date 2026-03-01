Il cellulare è una minaccia per l’incolumità del prossimo

Uno dei motivi per cui siamo così attratti dalla cronaca nera, e in particolare dai resoconti degli incidenti, risiede in un istinto atavico che forse ci ha salvato dall’estinzione. Siamo una specie che impara dall’esperienza, e quando non può trarre lezioni dalla propria lo fa da quella altrui, vicina o lontana – e si dice che proprio il bisogno di attingere da esperienze lontane nel tempo e nello spazio abbia favorito la nascita della letteratura, prima orale e poi scritta.

Ovviamente, una delle lezioni più utili che traiamo dalle storie di altre persone è come salvarci la pelle – ad esempio, evitando i comportamenti per cui altri ce l’hanno rimessa e tenendo a mente quelli di chi è riuscito a salvarsela. Come Tommaso Pellizzari, giornalista del Corriere della Sera, che venerdì pomeriggio si trovava sull’esatta traiettoria del tram deragliato a Milano in zona corso Buenos Aires, e ha raccontato gli attimi che per lui hanno fatto la differenza fra la vita e la morte.

Pellizzari stava tornando a casa attraverso un percorso diverso dal solito, con l’intenzione di fare un salto in una certa libreria. Aveva abbassato lo sguardo sul cellulare alla ricerca di un podcast con cui riempire quei dieci minuti di passeggiata, rialzando gli occhi giusto in tempo per veder arrivare il tram a tutta velocità, chiaramente fuori controllo, e per scansarsi d’impulso, riducendo a due anziché tre il bilancio dei morti. Al di là dell’intervento divino, evocato da molti dei suoi amici, il giornalista ha sottolineato che a salvarlo è stato “aver guardato il cellulare un minuto prima anziché un minuto dopo. E soprattutto averlo fatto brevemente”.

Nel leggere queste parole, mi sono venuti i brividi, mentre il mio cervello rapidamente prendeva utili appunti: “Per sicurezza, mai guardare il cellulare mentre sei a passeggio in città. Proprio mai? No, dai, è impossibile… ecco, almeno farlo solo brevemente”.

Che il cellulare sia una minaccia per l’incolumità del prossimo, quando a guardarlo è chi guida un’auto, è risaputo, e oggi è una grave infrazione del codice della strada. Ma non viene abbastanza sottolineato quanto sia rischioso guardarlo mentre si cammina, come facciamo praticamente tutti, o in bicicletta, stupidaggine che per fortuna riesce a pochi. Cuffiette e auricolari ci hanno liberato le mani, ma il bisogno compulsivo di guardare l’ultimo video del tiktoker di riferimento o l’ultimo reel dell’influencer, anche mentre stiamo facendo pochi passi fuori casa ed è una bellissima giornata, ci incolla gli occhi al display – gli occhi, cioè il nostro primo sensore di pericolo.

Non c’è bisogno di essere paranoici per constatare che non c’è metro quadro del centro cittadino, Ztl compresa, dove si possa abbassare completamente la guardia, auto, mezzi pubblici, monopattini e biciclette circolano ovunque, e a guidarli spesso sono persone altrettanto distratte. O non lucide. Lo sciagurato conducente del tram milanese ha detto di essersi sentito male, una fatalità che capita più spesso di quel che si pensa. Qualche anno fa mi trovavo dentro lo Spendibene di via Saffi, quando un autobus invase il marciapiede davanti al negozio, a causa di un malore dell’autista. Fu un miracolo (attribuibile a san Gaudenzo, vista la vicinanza della chiesa omonima) se non fece una strage. Ma all’epoca i cellulari servivano solo a telefonare, e gli occhi a guardarsi intorno per individuare per tempo i pericoli. La sicurezza totale sempre e ovunque è un’illusione. Il buonsenso e la prudenza non dovrebbero esserlo.

Lia Celi