“Il centrodestra ha tradito i valori”: Montevecchi lancia a Rimini il suo RivoltaTI

“Grazie alle oltre 150 persone che nel bel mezzo di giugno hanno deciso di sfidare il caldo e sono venute a Riccione alla presentazione della comunità politica territoriale RivoltaTi. Grazie anche ai tanti che, impossibilitati a venire, mi hanno manifestato comunque grande interesse per l’iniziativa. È l’inizio di un lungo ed entusiasmante percorso che percorreremo insieme” esordisce così l’ex consigliere regionale Matteo Montevecchi, ideatore del progetto RivoltaTi, che sarà operativo all’interno della Provincia di Rimini.

“Abbiamo delineato la situazione politica desolante attuale, da un lato il cosiddetto centrosinistra, che rappresenta sotto ogni punto di vista il peggio, la “veloce agonia”, dall’altro l’attuale centrodestra che, in seguito ad uno spaventoso appiattimento culturale e politico di questi ultimi anni, si è ridotto ad essere una “lenta agonia”, ovvero una sorta di centrosinistra in ritardo di 5/10 anni. Dinnanzi a ciò occorre costruire una associazione politica locale per riunire le persone libere, in grado di superare sia l’approccio del tifo da stadio che la delusione senza costruzione”.

Poi Montevecchi spiega la scelta del nome RivoltaTi: “Il Ti sta ad indicare la responsabilizzazione, il fatto che dipende da Te. Da noi stessi, non da altri. La freccia indica una precisa direzione, poiché non è una rivolta anarchica, ma una rivolta ideale e comunitaria”. Poi ironizza: “Sicuramente il nome può essere apparso un po’ “strong”, ma l’intento è esattamente questo. No alle mezze misure”.

Dopo aver spiegato come il centrodestra ha tradito determinate posizioni e valori, senza dimenticare l’inversione a u sulla politica estera e internazionale, Montevecchi ha illustrato i pilastri ideali della comunità politica territoriale: “Sacralità della vita, poiché nascere è il primo dei diritti umani, antecedente logico e cronologico di ogni altro diritto. Importante ribadirlo in questi tempi di desacralizzazione della vita umana e spaventosa banalizzazione dell’aborto. Difesa della famiglia, poiché va ribadito che la famiglia non potrà mai essere un costrutto ideologico e relativista, ma un dato di natura pregiuridico e prepolitico. Non è lo Stato che decide cosa sia la famiglia, ma semplicemente ne prende atto. Libertà al centro, in questi tempi in cui la libertà dei cittadini è stata calpestata da misure totalitarie e liberticide: vedi legge Lorenzin e Green Pass. Ma anche libertà di educazione, poiché sono le famiglie e non altri che devono sempre poter decidere riguardo l’educazione da impartire ai propri figli”.

Poi Montevecchi ha citato anche il tema dell’identità, contrapponendolo al “wokismo dilagante”, al “rifiuto della propria storia” e alla “colpevolizzazione di sé stessi che è stata inculcata da una martellante propaganda”. A tal proposito Montevecchi ha dichiarato: “Dobbiamo riscoprire chi siamo, tornare ad essere chi eravamo, ricordandoci che senza solide radici non può crescere nessun albero. E le nostre radici, chiaramente al di là del credo personale di ognuno di noi, sono in modo incrollabile le radici cristiane”. Riferimenti anche al tema della sovranità che gli è particolarmente caro, ma anche al fatto di “rimettere l’essere umano al centro”, spiegando che: “l’economia, la tecnologia ecc devono essere al servizio dell’uomo”.

Dopo aver tracciato la rotta, Montevecchi annuncia che entro la fine dell’estate sarà pronto il direttivo di RivoltaTi e si procederà per costituire tutti i dipartimenti territoriali (salute, scuola, famiglia, agricoltura, turismo, sicurezza ecc), capitanati da un referente, che andranno a determinare la linea ufficiale di RivoltaTi riguardo le varie tematiche: “Sarà estremamente importante declinare i nostri principi sul territorio”.

In merito all’impegno elettorale, Montevecchi chiosa: “L’essenza è la costruzione della comunità, la contingenza è la partecipazione alle elezioni amministrative. Senza l’essenza non esiste contingenza”. E cita l’esempio di Santarcangelo di Romagna dove contribuì a promuovere e sostenere la lista degli amici di “Alleanza Civica”, che raccolse più voti della somma dell’intera coalizione di centrodestra. Infine conclude: “Ora promuoveremo le nostre idee, attraverso incontri pubblici con ospiti che hanno dimostrato di essere esempi di coraggio, faremo eventi formativi, confronti interni. Ci sarà partecipazione. Da settembre/ottobre partiremo in tal senso, per approfondire tematiche e mostrare alla persone che un luogo libero che possa diventare un punto di riferimento per tanti, esiste”.