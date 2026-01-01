Il colore della pelle di Dante Alighieri svela un’identità medio orientale

“Fu adunque questo nostro poeta di mediocre statura, e, poi che alla matura età fu pervenuto, andò alquanto curvetto, e era il suo andare grave e mansueto, d’onestissimi panni sempre vestito in quell’abito che era alla sua maturità convenevole. Il suo volto fu lungo, e il naso aquilino, e gli occhi anzi grossi che piccioli, le mascelle grandi, e dal labbro di sotto era quel di sopra avanzato; e il colore bruno era, e i capelli e la barba spessi, neri e crespi, e sempre nella faccia malinconico e pensoso.[…] Per la qual cosa avvenne un giorno in Verona, essendo già divulgata per tutto la fama delle sue opere, e massimamente quella parte della sua Comedia, la quale egli intitola Inferno, e esso conosciuto da molti e uomini e donne, che, passando egli davanti a una porta dove più donne sedevano, una di quelle pianamente, non però tanto che bene da lui e da chi con lui era non fosse udita, disse all’altre: «Donne, vedete colui che va nell’inferno, e torna quando gli piace, e qua su reca novelle di coloro che là giù sono?» Alla quale una dell’altre rispose semplicemente: «In verità tu dèi dir vero: non vedi tu com’egli ha la barba crespa e il color bruno per lo caldo e per lo fummo che è ne lo inferno?».

Quasi otto secoli ci separano dalla nascita di Dante (1265-1321) e ancora oggi versiamo fiumi d’inchiostro per stabilire quali ne siano state effettivamente la fisionomia del volto, le fattezze fisiche e le caratteristiche genealogiche: quasi si trattasse di realizzare un’iconografia sacra, c’è chi lo ha raffigurato alto e slanciato, chi panciuto e bassottello, chi capelluto e chi ampiamente calvo, chi di gentile aspetto e chi con la mascella squadrata, chi con barba folta e chi con un professionale pizzetto da medico, chi con un pronunciato naso aquilino e chi con una pifra appuntita e grifagna!

Nel ritratto di Dante eseguito da Giotto (suo amico e coetaneo) nel Palazzo del Bargello a Firenze, si nota la nera capigliatura giovanile sporgere dalla celebre cuffia da speziale, mentre nei ritratti eseguiti da Jacopo di Cione nel Palazzo dell’Arte dei Giudici e Notai a Firenze e nel Codice Riccardiano n. 1040 (secolo XIV, sempre a Firenze e giudicato dagli studiosi come il più realistico) colpiscono la carnagione bruna e il profilo mediorientale.

A questo punto mi è parso interessante sottolineare l’importanza di quella carnagione scura, un particolare che Giovanni Boccaccio (1313-1375) ci ha consegnato con precisa cognizione di causa.

Facendo ciò, ho preso le mosse da una considerazione abbastanza semplice: il colore della pelle è un dato che, oggettivamente, rivela la storia genealogica di una persona, aiuta a capire geneticamente chi siano stati i suoi antenati e di quale patrimonio culturale e ideologico egli sia portatore nel cuore e nella mente.

Dunque appare utile sottolineare come anche il colore della pelle di Maria, Giuseppe e Gesù di Nazareth risulti bruno sia nelle raffigurazioni più antiche sia negli studi scientifici più recenti, sulle quali fattezze la cultura occidentale ha effettuato un vero e proprio make up, fortemente anti-semita, addirittura arrivando ad assegnare a Maria ed a Gesù capelli lunghi, ondulati e di colore biondo, occhi azzurri e caratteristiche del volto schiettamente europee, alle quali far corrispondere, automaticamente, un patrimonio culturale nettamente opposto a quello originario.

E invece Richard Neave, esperto britannico di scienza forense all’Università di Machester, ha ricostruito quella che ritiene l’immagine più fedele del volto di Gesù: carnagione e occhi scuri, viso allargato, folta barba e capelli riccioluti !

Quanto a Maria di Nazareth, non è difficile pensare al suo volto scuro, giacché nel mondo esistono centinaia di Madonne Nere (Tchestokowa, Loreto, Tindari), nelle quali si verifica un notevole punto di incontro delle tradizioni misteriche ed esoteriche delle tre grandi religioni: Giudaismo, Cristianesimo e Islamismo.

Come possiamo dimenticare, a tal proposito, la figura di San Bernardo di Chiaravalle (fondatore dei Cavalieri Templari e dei Monaci Cistercensi), che predicò la seconda crociata e scrisse un commento al Cantico dei Cantici, in cui la Regina di Saba, sposa di Re Salomone nigra sed formosa, viene presentata come una delle figure femminili dell’Antico Testamento che profetizzano l’avvento della Vergine Maria, entrambe di pelle nera ?

Già! La cosiddetta Madonna Nera di Tindari (Messina) non è altro che la Regina di Saba, che con quelle parole dichiara la propria bellezza, ma soprattutto mostra regalmente il frutto del suo amore con Salomone: dunque quel bimbo va considerato, a sua volta, prefigurazione del Cristo, salvatore del mondo, come Lei lo è di Maria!

La statua della Madonna e del bambino, collocata in un tempietto di tipo orientale (ma siamo a Messina!), è realizzata in legno di cedro, è caratterizzata da un originale volto allungato, riscontrabile in altre statue religiose africane, come Regina seduta in trono. In capo ha una corona di tipo orientale e sul basamento che regge il gruppo statuario si legge a grandi lettere la scritta Nigra sum sed formosa, che, come abbiamo visto, riprende la frase del Cantico dei Cantici e significa Sono nera ma bella.

La stessa cosa si dica della statua di Maria di Nazareth a Loreto (Ancona), portata qui dagli Angeli, facoltosi mercanti recanatesi in Oriente. In tal caso, il teorema diviene addirittura lampante: a) Nigra sed formosa è la Regina di Saba. b) Il santuario di Loreto custodisce la casetta di Maria, in cui abita una Madonna Nera c) La Regina di Saba è Maria e viceversa!

E così, nel compiere questo ulteriore passo, mi sono trovato di fronte a una conferma non più sorprendente: Dante Alighieri custodiva nelle vene un’inconfondibile identità cromosomica proveniente dal Medio Oriente e dal mondo ebraico! E a conferma di ciò, dobbiamo aggiungere che gli Alighieri, tramite i Frangipani, erano imparentati con le famiglie Pierleoni, che a loro volta risiedevano nel Ghetto Ebraico della Città Eterna, presso il Teatro di Marcello!

Stando a precise fonti documentarie, gli Alighieri conservarono per un certo periodo la tradizione ebraica di prestare denaro a interesse e anche Alighiero II, padre di Dante, praticava una piccola usura fra le solide mura del Castello di Montemurlo, tanto che quando morì venne sepolto in terra sconsacrata, legato con il nodo di Salomone (Forese Donati, Tenzone contro Dante).

Come si vede, vi sono motivi più che sufficienti, anche solo a questo punto, per rendere plausibile la faccia bruciata di Dante Alighieri !

Tuttavia possiamo aggiungere che, nella centesima delle Rime, Dante ribadisce di essere nato sotto il segno dei Gemelli, ma aggiunge un dato sorprendente: egli sta vivendo il forte innamoramento per Madonna Pietra in un periodo in cui a Firenze è inverno, ma dall’Etiopia soffia un caldo vento che, per contrasto meteorologico con le correnti fredde, provoca la caduta di pioggia e neve.

Il riferimento diretto all’Etiopia (che, appunto, significa etimologicamente Faccia Bruciata!) non dovette essere casuale per Dante, che vi trovava una lunga serie di occasioni preziose per parlare di se stesso!

Angelo Chiaretti è Presidente del Centro Studi Danteschi San Gregorio in Conca