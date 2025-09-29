Il conto climatico è già arrivato, fermare la transizione ecologica è pagare due volte

Da un po’ di tempo nel dibattito politico, economico e mediatico, le politiche green vengono sempre più spesso accusate di essere un lusso che non possiamo permetterci. Troppo costose, troppo invasive, troppo vantaggiose per chi ha acquisito un vantaggio competitivo in ricerca, prodotti, tecnologie (la Cina). Alla recente assemblea dell’ONU, Trump ha definito il cambiamento climatico la truffa del secolo. È lo stesso che aveva invitato gli americani a curare il Covid-19 iniettandosi la candeggina…

Ma i numeri raccontano una storia diversa: per quanto concerne l’Europa, ma il discorso vale per molte aree del Pianeta, quella di un continente che ha già pagato — e continuerà a pagare — un prezzo altissimo per il cambiamento climatico. In particolare il Mediterraneo, dove l’aumento delle temperature medie è del 20% superiore alla tendenza globale. Tra il 1980 e il 2023 l’UE ha subito oltre 790 miliardi di euro di perdite economiche causate da eventi meteorologici estremi: alluvioni, siccità, incendi, tempeste. La disastrosa alluvione che ha colpito la Romagna nel maggio 2023 ha causato oltre 9 miliardi di euro di danni, a cui vanno aggiunti quelli delle alluvioni successive. E il trend è in accelerazione. Nel solo 2024, tre disastri climatici — la tempesta Boris e le alluvioni in Spagna e Germania — hanno causato danni stimati in miliardi di euro e centinaia di vittime. L’estate 2025 ha colpito duramente 96 regioni europee con ondate di calore, siccità e inondazioni, generando decine di miliardi di euro di perdite solo per la produzione agricola e industriale. E le proiezioni al 2029 sono ancora più allarmanti: oltre 126 miliardi di euro di danni aggiuntivi se non si interviene con misure di adattamento.

Nel 2025, l’Italia ha subito 11,9 miliardi di euro di danni, con la sola Lombardia che ha perso 2,5 miliardi. La Spagna ha registrato 12,2 miliardi, con una proiezione di 34,8 miliardi entro il 2029, pari al 2,4% del PIL nazionale. La Francia non è messa meglio: 10,1 miliardi nel 2025, e 33,9 miliardi previsti entro il 2029.

Questi numeri non sono scenari futuri: sono già realtà. Gli incendi sempre più frequenti e distruttivi hanno reso molte zone della California troppo rischiose da assicurare. Grandi assicuratori come State Farm e Chubb hanno interrotto decine di migliaia di polizze, in particolare nelle zone più esposte come Pacific Palisades. I danni da coprire sono enormi — si parla di decine di miliardi di dollari — e i premi assicurativi non riescono a compensare il rischio. Molte compagnie hanno smesso di offrire nuove coperture, mentre altre hanno alzato drasticamente i premi. Il mercato assicurativo privato in California sta riducendo drasticamente la sua esposizione al rischio incendi, rendendo difficile — se non impossibile — per molti residenti ottenere una copertura adeguata.

Eppure, la narrazione conservatrice e di destra continua a dipingere il Green Deal europeo come un peso (“le follie green”, “l’ideologia green” ecc.). In realtà, ogni euro investito in prevenzione climatica genera enormi benefici in termini di riduzione dei danni, miglioramento della salute pubblica e della qualità della vita, innovazione tecnologica e occupazione.

I dati parlano chiaro: non agire costa di più.

Le politiche green non sono un lusso, ma un investimento strategico. L’Europa ha già pagato un prezzo altissimo per la sua vulnerabilità climatica, e il conto continuerà a salire se non si cambia rotta.

La vera domanda non è quanto ci costa la transizione green, ma quanto ci costa non averla fatta prima,rallentarla o frenarla (si pensi ai tempi per autorizzare gli impianti per l’energia rinnovabile).

Luciano Natalini