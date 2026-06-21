“Il mio dramma nel limbo del diritto e dell’abbandono di Stato: cronaca di una dignità negata”

Riceviamo e pubblichiamo.

Gentile Direttore,

ci sono momenti in cui il silenzio diventa complice, ed io ho deciso di non tacere più. Scrivo questa lettera, mossa da un dolore profondo, ma soprattutto da un’indignazione etica che credo non possa più rimanere confinata tra le mura silenziose di una stanza d’ospedale. È la storia di un limbo. Il limbo in cui sprofondano i malati in stato vegetativo ed, insieme a loro, le persone che li amano davvero. Un uomo che ha sempre vissuto con dignità, oggi, si trova in uno stato di coma vigile e dopo aver lottato contro un infarto, vede quella dignità negata. Non si tratta di una battaglia medica, ma di una battaglia profondamente umana.

Un anno e sette mesi fa, a soli 54 anni, un uomo nel pieno della sua vita è stato colpito da un infarto improvviso sul posto di lavoro. I soccorsi tardivi hanno fatto il resto, restituendo ai suoi affetti, una persona in coma vigile. Una vita distrutta. Oggi, quest’uomo, ha 56 anni ed oltre alla tragedia immane della malattia, si subisce la beffa di uno Stato che cancella gli affetti e la dignità in nome della burocrazia.

È tutto un paradosso crudele: si vive senza di lui, ma costantemente con lui. Senza la sua presenza quotidiana, senza il suono della sua voce, senza le sue carezze o quei messaggi che scandivano le ore, eppure è in ogni respiro, in ogni risveglio, in ogni pensiero che attraversa la mente. Si passa dal non saper stare l’uno senza l’altro a questo limbo sospeso. Ed ogni giorno ci si chiede: perché proprio a lui, perché proprio a noi, proprio ora che si era finalmente trovata una serenità?

Da settembre del 2025, quest’uomo è stato “parcheggiato” in una struttura che sembra una vera e propria galera: un ambiente cupo, claustrofobico, regolato da porte blindate che dilatano i tempi di attesa e respingono chiunque entri. Un luogo dove l’aria è satura di un odore persistente e penetrante di urine e feci che mozza il fiato, e dove l’anima viene ferita, ogni giorno, da lamenti, urli di abbandono e richieste d’aiuto disperate. In questo contesto, trascorre il 99% delle giornate costretto a letto in una stanza, senza essere praticamente mai mosso. In nove mesi di visite costanti, lo si vede seduto in carrozzina pochissime volte e per pochissimo tempo.

​Il primo grande nodo etico e politico è la realtà di queste RSA pubbliche e convenzionate, dove il rischio concreto è l’allettamento prolungato e distruttivo. Chi si trova in queste condizioni avrebbe bisogno di stimoli continui, di fisioterapia motoria e respiratoria per preservare la dignità, prevenire dolori articolari lancinanti, piaghe e scongiurare infezioni polmonari letali. Invece, si assiste all’immobilità forzata. Se chi ama il malato non protesta, se non presenta istanze continue, l’assistito viene semplicemente dimenticato in un angolo. Ci si trova in una condizione di doloroso abbandono, intrappolati in un sistema sanitario che spesso dimentica l’empatia ed in dinamiche che non mettono al centro, il reale benessere della persona.

Qui si inserisce il secondo, drammatico corto circuito: la figura dell’Amministratore di Sostegno ed il ruolo dei Servizi Sociali. Strumenti nati per proteggere, che si trasformano in gabbie burocratiche. In base al diritto italiano ed all’orientamento consolidato dei Giudici Tutelari, l’Amministratore di Sostegno (AdS) avrebbe il dovere di valutare prioritariamente la possibilità dell’assistenza domiciliare, poiché l’obiettivo principale della legge è la tutela della qualità della vita e della dignità del beneficiario, rispettando la sua storia. L’AdS non dovrebbe essere un mero gestore di conti correnti, ma il rappresentante degli interessi personali e di salute di un uomo relativamente giovane, per il quale il progetto di vita a lungo termine ed il contatto con gli affetti, sono cruciali.

​Eppure, troppo spesso, la figura legale è del tutto assente: capita che non vada mai a trovare il beneficiario e non lo veda mai di persona. In sede di dimissioni dalle strutture ospedaliere, ci sarebbe il dovere di attivare un’istruttoria approfondita, una seria valutazione d’équipe insieme ai servizi sociali, ai medici e all’amministratore per verificare la fattibilità del rientro a casa tramite l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e supporti economici. Bisognerebbe fare un bilancio per capire se le risorse, unite ai sussidi statali, possano coprire una rete di cura H24. Ma questo non viene fatto. Non si valuta nulla. È semplicemente più comodo ignorare ogni alternativa, lasciare il malato a chilometri di distanza e limitarsi a mettere una firma ogni tanto, restando beatamente seduti dietro una scrivania. È infinitamente più semplice rinchiudere le persone negli ospizi, mascherati da luoghi di cura.

E a chi potrebbe fare qualcosa per ridare dignità ad un malato e non muove un dito, bisognerebbe dire chiaramente: questa ignavia, questo chiudere gli occhi, questo voltarsi dall’altra parte definendo “esagerato” od “ansioso” chi lotta con tutte le proprie forze contro le ingiustizie, non è una colpa del destino. È la coscienza di chi sa di poter fare molto di più, ma non lo fa per egoismo o per pigrizia.

È troppo facile nascondersi dietro la frase “ho fatto di tutto”. Fare di tutto significa smuovere il mondo, significa rispettare e collaborare totalmente con chi viveva in simbiosi con il malato quando era cosciente, non pensare a se stessi. Perché la parentela è solo un legame di sangue, non una garanzia d’amore. L’assenza si può persino comprendere, ma l’ostacolo no. È inaccettabile che ci si metta in mezzo per ostacolare i progetti di cura, invadendo una vita in cui non si era mai entrati prima, solo per il gusto di dire: “Adesso decido io, perché la legge me lo permette”. Un misero riscatto sulla pelle di una persona inerme, avallato da leggi assurde e da un sistema disumano che finisce per dividere coppie che si amano e trasformare una tragedia in un incubo infinito, approfittando della debolezza di chi non può reagire a causa della malattia.

​Viviamo in un Paese che si professa moderno, ma in cui le coppie di fatto non registrate, pur avendo condiviso progetti, quotidianità e promesse d’amore reciproche, non hanno tutele. Il fatto che il paziente d’origine vivesse da solo e non fosse, insieme alla compagna, ancora formalmente iscritto nel registro delle coppie di fatto, viene usato come l’ostacolo pratico più grande, un pretesto per alzare un muro. Eppure si era una cosa sola. Si programmava di andare a vivere insieme, si erano già comprati un letto comune, le lenzuola e gli accappatoi con i rispettivi nomi. C’erano quattro minuti di strada a dividere le case, le chiavi l’uno dell’altra, la presenza quotidiana. Un mondo in cui anche i figli e gli animali di casa riconoscevano quel legame, aspettando ogni sera il rumore di un’auto alla finestra. Un uomo che ripeteva: “Ho solo te, non mi sono mai sentito così amato in vita mia, non lasciarmi mai solo”, perché odiava la solitudine.

Per la giustizia formale, però, chi non ha un foglio firmato non è nessuno. Siccome manca quel legame burocratico al momento del malore, la risposta è che non si ha nessun diritto di fare richieste e che il malato “sta bene lì”. Si provano una solitudine e un’impotenza immense in questa battaglia contro il tempo e la burocrazia, ma non ci si arrende.

​Ma come si fa a dire che sta bene lì, senza averlo mai guardato negli occhi? Chi è un amministratore o un giudice per decidere, senza una valutazione oggettiva, che un uomo relativamente giovane non ha nemmeno il diritto di avere una carezza dal suo amore tutte le sere, o di tornare a casa propria? Chiedo rispetto, chiedo un’assistenza che sia degna di questo nome e chiedo che i diritti legali e personali dei malati vengano tutelati con la massima urgenza e trasparenza.

Ci dicono che queste persone non sentono, che non c’è speranza. Ma quel malato reagisce alle carezze. Reagisce quando ascolta la musica che ha amato, come i Queen, o la voce di chi gli è stato accanto. Chi lo conosce sa che non avrebbe mai voluto vivere così, ma che se avesse dovuto per forza passare i suoi ultimi giorni in questo stato, avrebbe scelto mille volte di farlo a casa, protetto dall’amore, ascoltando i rumori della quotidianità e del lavoro, e non da solo come un cane in una struttura.

Forse è ancora qui, in questa condizione di “morte apparente”, perché voleva dare un insegnamento a chi fa finta che non esista, o forse per vedere chi gli sarebbe rimasto accanto davvero. O forse, semplicemente, è un destino cieco ed ingiusto.

​Un giorno, quel maledetto giorno, su un tavolo è rimasto un biglietto con la cena, che non è mai stato letto perché da quella sera quell’uomo non è più tornato a casa. C’era scritto che era il mio “pinguino”, perché i pinguini, quando incontrano l’anima gemella non si lasciano mai più. Se c’è qualcosa o qualcuno che ci giudicherà, oltre questa vita, statene certi: tutto questo sciacallaggio e questa indifferenza sulla pelle degli indifesi non saranno perdonati.

​Questa non è una protesta privata. È un appello universale affinché le leggi sull’Amministrazione di Sostegno vengano applicate e riformate per rimettere al centro la persona e non la fredda contabilità; affinché le valutazioni clinico-sociali sul territorio vengano fatte sul serio e non ignorate per pigrizia; affinché i legami affettivi reali e la cura di fatto abbiano valore sopra ogni timbro. L’amore non si arrende davanti alla burocrazia né davanti all’indifferenza. Se la legge si ferma davanti ai documenti, il diritto umano alla dignità non può essere calpestato. Tutto ciò che fanno a lui lo stanno facendo a chi lo ama.

​Non si può imporre la vita per legge e poi abbandonarla all’inferno dell’indifferenza. Chi non ha più la voce per difendersi deve trovare qualcuno che sia la sua voce. Finché ci sarà vita.

Lettera firmata