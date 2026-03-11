Il mirino del terrorismo rosso e le manovre dell’eversione nera e dei servizi deviati

In accordo con il sen. Sergio Gambini, e l’editore Giovanni Cioria de La Piazza di Misano Adriatico, pubblichiamo l’ultimo articolo, il sesto, di sue riflessioni storiche sull’ingresso della violenza politica nei primi anni Settanta.

I precedenti articoli sono stati “Odio in politica, superata ogni linea rossa”, “1968: quella trionfale e fallimentare occupazione del Liceo Classico di Rimini”, “E anche a Riccione e Rimini esplosero le bombe fasciste”, “Anche oggi dobbiamo scegliere da che parte stare”, “Il tema della violenza nell’estremismo di sinistra è sempre stato presente”.

Sergio Gambini*

Mi sono iscritto al PCI nel novembre del 1973. A convincermi sono stati i tre articoli di Enrico Berlinguer pubblicati su Rinascita dopo il golpe cileno. La barbara fine toccata al Presidente Salvador Allende avrebbe potuto essere benzina sul fuoco della violenza che si respirava all’estrema sinistra. Quale dimostrazione migliore della impossibilità di una via pacifica e democratica al cambiamento sociale? Quelle del sindacato e della sinistra riformatrice erano solo pie illusioni. Il Segretario del PCI decise che quell’interrogativo non poteva assolutamente restare senza risposta. Occorreva spendere immediatamente tutto il prestigio e la storia del partito, per evitare che la tragedia cilena alimentasse la narrazione dei tanti “cattivi maestri”.

Leggere oggi quei tre lunghi articoli è ancora utile. Una riflessione corposa e solida sulla storia e le prospettive del movimento operaio.

Il linguaggio e lo sguardo sono datati, è vero, ma il cuore del ragionamento rimane valido.

“…l’avanzata delle classi lavoratrici e della democrazia sarà contrastata con tutti i mezzi possibili dai gruppi sociali dominanti… Ma quale conclusione dobbiamo trarre da questa consapevolezza? Forse quella, proposta da certi sciagurati, di abbandonare il terreno democratico e unitario… Noi pensiamo, al contrario, che, se i gruppi sociali dominanti puntano a rompere il quadro democratico, a spaccare in due il paese e a scatenare la violenza reazionaria, questo deve spingerci ancora più alla…difesa delle libertà e del progresso democratico, a evitare la divisione verticale del paese…”.

Alle spalle c’erano le elezioni del ’72 con il raddoppio dei voti dei neofascisti, la messa in mora dell’alleanza tra DC e PSI e lo spostamento a destra dell’asse politico del paese. La grande ondata di protesta sociale a cavallo della fine degli anni ’60, che pure aveva prodotto grandi conquiste, era stata fermata. Come abbiamo visto, in alcune frange minoritarie di quel movimento, la strategia della tensione aveva prodotto la riscoperta e il progressivo radicamento di ideologie e pratiche insurrezionaliste. Il voto del ’72 scontava un susseguirsi di episodi violenti che laceravano la convivenza civile e allarmavano ceti sociali moderati, spingendoli a destra. A Milano c’era chi invocava la scesa in campo della “maggioranza silenziosa”.

Il sindacato si era trovato per primo a dover agire su questa linea di faglia. La prima risposta era stata potenziare l’unità e la democrazia sindacale. Sono gli anni della elezione diretta delle rappresentanze, dei Consigli di fabbrica, dei metalmeccanici che fondono nell’FLM i rispettivi sindacati di categoria. La piattaforma per il rinnovo contrattuale è frutto di una larga consultazione che vince il boicottaggio tentato dai gruppi dell’estrema sinistra. Alla firma, nel febbraio ’73, vengono ottenuti oltre ad importanti aumenti salariali uguali per tutti, l’Inquadramento Unico e 150 ore di diritto allo studio. Per chi predica la violenza è la prima vera sconfitta. Non era stata una passeggiata, c’erano volute ore di sciopero e manifestazioni, ma alla fine il sindacato aveva fatto il suo mestiere, la lotta democratica aveva pagato.

Anche il PCI faceva il suo. Grazie al lancio del Compromesso Storico, la sinistra usciva dall’isolamento. Arrivarono la vittoria del Referendum sul divorzio, la grande avanzata delle elezioni regionali del ’75 e di quelle politiche del ’76. Il sommovimento iniziato nell’Anno degli studenti trova finalmente uno sbocco politico, un percorso democratico e pacifico per farsi valere.

Merito solo della sinistra riformatrice? No, perché anche sul versante conservatore, in parallelo, si era aperta una riflessione per dare all’Italia una democrazia compiuta e rispondere alle domande di cambiamento. “… la violenza talvolta, una confusione ad un tempo inquietante e paralizzante, il semplicismo scarsamente efficace di certe impostazioni sono sì un dato reale ed anche preoccupante. Ma sono tuttavia un fatto, benchè grave, di superficie. Nel profondo, è una nuova umanità che vuole farsi, è il moto irresistibile della storia…” Chi parla è Aldo Moro in un celebre discorso al Consiglio Nazionale della DC. Nel complesso la democrazia italiana, nata dalla Resistenza, sembrò in grado di raccogliere la sfida e indicare una via per il suo rinnovamento.

Da allora il mirino del terrorismo rosso e le manovre dell’eversione nera e dei servizi deviati ebbero paradossalmente un unico obiettivo convergente: ciascuno, mosso da intenti e strategie antitetiche, volle impedire con ogni mezzo che la politica del Compromesso Storico potesse avere successo.

La scia di sangue che accompagna questo difficile e contrasto percorso politico travolge le formazioni dell’estrema sinistra che avevano incubato l’idea del conflitto. I funerali di Lotta Continua si svolgono al convegno di Rimini nel ’76, ma è nel ’74 che il gruppo estremista perde l’anima, sommerso dall’ambiguità sul tema della violenza. Due ex militanti di LC, legati alla politicizzazione dei carcerati, vennero uccisi durante una rapina a Firenze. Nei mesi precedenti avevano costituito i Nuclei Armati Proletari.

Sul quotidiano si leggono parole di condanna, che lasciano però trasparire un travaglio irrisolto: “Questo modello di lotta, esteso dal carcere all’intera società, rimetteva al primo posto la ribellione e all’ultimo la politica… Questo modello di lotta, ormai endemico in Italia…”

Ci sarebbe da discutere a lungo sulla vicenda politica degli anni ’70, su cosa ha significato la morte di Aldo Moro, sul disegno perseguito dalla P2, sulla nuova stagione dell’estremismo, segnata dal ribellismo di Autonomia Operaia, sull’enorme sacrificio politico che ha fu costretto ad affrontare il PCI per evitare che le istituzioni democratiche venissero travolte dal terrorismo.

Ogni energia venne spesa per difenderle, anche rischiando purtroppo di lasciare un passo indietro le istanze per riformare quelle istituzioni. È bene ricordarlo, Guido Rossa l’operaio dell’Italsider di Genova, iscritto al PCI e all’FLM, ammazzato dalle BR, non è morto per caso. Faceva parte di quella vera e propria muraglia, che era stata tenacemente costruita per evitare che la pratica della violenza potesse diffondersi. Era composta da migliaia di militanti del sindacato e della sinistra democratica che avevano capito quale fosse la posta in gioco.

Chi li guidava ci ha messo sempre la faccia, come nel 1977 fece Luciano Lama, assalito da Autonomia Operaia durante un comizio all’Università di Roma.

Era un impegno capillare che partiva dal centro. Credo fosse il 1977. Ad Albinea, sopra Reggio Emilia, in una delle scuole di partito, ho partecipato ad un breve corso per formare, nelle diverse federazioni, dirigenti capaci di diffondere una giusta lettura di quanto stava accadendo e per attivare anticorpi di massa capaci di battere il terrorismo. Più della metà di quelli che partecipavano al corso erano entrati nella grande aula convinti che le Brigate Rosse fossero nient’altro che fascisti o agenti dei servizi travestiti. In buona parte del partito la logica del “cui prodest” la faceva ancora da padrone. Così saremmo stati decisamente fuori strada. Ricordo l’insistenza di Luciano Violante per sradicare dalle nostre menti quella convinzione (non era ancora iscritto al PCI, era ancora magistrato e si impegnava in queste lezioni come giudice che aveva indagato sia il terrorismo nero che quello rosso). Spiegava, dati alla mano, che i brigatisti venivano dalla militanza nella sinistra, a volte avevano un passato di iscritti alla FGCI o addirittura all’Azione Cattolica. Cercavano copertura e consenso tra la nostra gente. Era essenziale scovarli, isolarli, prosciugare l’acqua nella quale si muovevano.

Ho pensato a quella lezione quando, il giorno del sequestro di Aldo Moro e dell’uccisione della sua scorta, ascoltai su Radio Rosa Giovanna, l’emittente degli antagonisti riminesi, ore di festeggiamenti e risate per l’eccidio brigatista. Ragazzate? Forse, ma era quel folle senso comune, quella cassa di risonanza della violenza armata, ancora presente nell’estremismo, che andavano combattuti. Non ci siamo piegati e nello stesso tempo non abbiamo consentito che i nemici della Repubblica annidati in gangli fondamentali dello Stato potessero usare quella follia per affossare la democrazia.

A ripensarci rimangono impresse anche le piccole cose di quella stagione. Sono piccole storie di una piccola provincia, ma finiscono per spiegare più di tanto altro. Quando sono diventato segretario di Federazione del PCI nel 1986, ancora per qualche mese, prima che la stagione terroristica fosse definitivamente conclusa, ho dovuto obbedire ad una regola di cui nessuno ammetterà mai l’esistenza. Ai comizi, e allora se ne facevano tanti, dovevo tassativamente essere accompagnato da un compagno della vigilanza munito di licenza, nel cruscotto portava una pistola carica. Vallo a spiegare a Nordio e Piantedosi che, per meri motivi propagandistici, sproloquiano di Brigate Rosse.

Combattere contro la violenza in politica è una cosa seria, incompatibile con l’ossessione di ingrassare i consensi elettorali del prossimo referendum. I sabotaggi ai treni, le violenze alle manifestazioni, l’assalto ai giornali segnalano un pericolo reale, che tuttavia non ha nulla a che vedere con il terrorismo rosso degli anni ’70 e ‘80.

È un pericolo che va combattuto con fermezza, senza esitazioni e ambiguità, prima che si trasformi in qualcosa di più grave. Lo dico ai miei compagni della sinistra. Se chi governa non è all’altezza di questo compito, allora spetta a noi. Non dimenticate le parole di Enrico Berlinguer e il coraggio di Luciano Lama.

*già senatore della Repubblica

(6. Fine)