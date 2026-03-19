Il Misano World Circuit ospita ELEKTRONFEST e diventa il tempio della musica elettronica

L’adrenalina delle supercar GT3 incontra le vibrazioni del clubbing internazionale. Nell’ambito del prestigioso weekend del GT World Challenge powered by AWS (17-19 luglio 2026), Misano World Circuit ospiterà ELEKTRONFEST, un evento che celebra l’eccellenza della scena elettronica italiana con artisti, tra gli altri, del calibro di Planet Funk, DJ Ralf e L3UM4S (Samuel).

Il progetto musicale dal cuore umbro – ideato da Gianluca Laurenzi, Alessandro Deledda e Vincenzo Cerquiglini – trasformerà il paddock in una “pista” sonora d’eccezione sabato 18 luglio. L’evento si aggiunge alla suggestiva gara serale del campionato che vede sfidarsi in prove Sprint marchi leggendari dell’automobilismo come Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Audi, Bmw, Mercedes-AMG, Porsche e McLaren, con team ufficiali e piloti di fama mondiale tra cui Valentino Rossi, nelle ultime edizioni grande protagonista a Misano.

Variegato e per tutti i gusti il cast artistico di ELEKTRONFEST, tra live e dj set, con vere e proprie eccellenze della scena elettronica. Ospiti di punta i PLANET FUNK, un collettivo simbolo della dance ed elettronica italiana nel mondo da oltre 25 anni. Presenteranno dal vivo il nuovo album “BLOOOM”, un lavoro che celebra la loro eredità artistica proiettandosi verso il futuro. La formazione attuale vede Alex Neri, Marco Baroni, Dan Black e Alex Uhlmann impegnati in un disco che rende omaggio ai fondatori Sergio Della Monica e Gigi Canu. Tra le dodici tracce del nuovo album spiccano i successi recenti come “Nights in White Satin” e “I get a rush”.

DJ RALF, all’anagrafe Antonio Ferrari, è considerato il “Maestro” indiscusso e un’istituzione culturale del clubbing italiano. Con oltre quattro decenni di carriera alle spalle, Ralf è celebre per i suoi set viscerali che spaziano tra house, rock, soul e funk. Fondatore dell’etichetta LaTerra Recordings e del party itinerante Bellaciao, ha suonato nei templi mondiali della musica come il Ministry of Sound di Londra e il Pacha di Ibiza.

Con il suo alias musicale L3UM4S, Samuel esplora in questo progetto solista la sua anima di dj e produttore techno. Recentemente ha collaborato con artisti del calibro di Jovanotti, Colapesce e Francesca Michielin, confermando la sua versatilità tra sperimentazione elettronica e pop d’autore.

Leonardo Beccafichi, in arte FRESCO, è un dj, produttore e ingegnere del suono con un tocco moderno e innovativo. Collaboratore storico di Jovanotti dal 2007, ha lavorato con giganti della musica come Rick Rubin, Mousse T. e Quincy Jones. Fondatore del Malkovich Studio, la sua produzione spazia tra hip-hop, dub ed elettronica, vantando collaborazioni che vanno da Rick Rubin a Jack White.

Ad affiancare i giganti della scena, spazio pure alla ricerca sonora dei Cromadisco, collettivo che ha scelto il palco di Misano per presentare in anteprima i nuovi brani in uscita. Serata che sarà arricchita dalle visioni sonore di Deledda che porterà sul palco il suo live set atipico, trasversale intimo e moderno, per un contributo oltre che di producer anche di musicista jazz aperto ad un ambito così vasto come la musica elettronica. Protagonista anche il set di Viceversa, dj storico e promotore della musica elettronica sin dagli anni ’80, che presenterà anteprime e nuovi brani.

COME ACCEDERE AD ELEKTRONFEST

L’accesso al concerto sarà gratuito per tutti i possessori di abbonamenti (due o tre giorni), del biglietto giornaliero del sabato e del ridotto serale (ingresso dalle ore 18).

Tutti i biglietti consentono, inoltre, di accedere al paddock e di vivere le emozioni del GT World Challenge powered by AWS, con possibilità di ammirare da vicino i piloti e le supercar del campionato.

Prevendite online su Ticketone (biglietto unico per entrambe le manifestazioni, Elektronfest e GTWC): www.ticketone.it/en/artist/gt-world-challenge-europe/gt-world-challenge-europe-powered-by-aws-4025353/