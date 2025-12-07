Il Museo della Marineria apre le porte al Natale: in mostra le tavole poetiche di Romano Buratti

Il Museo della Marineria di Viserbella si prepara a vivere un Natale all’insegna dell’arte e della memoria. Nella sede di via Minguzzi 7, da lunedì 8 dicembre al 6 gennaio, il museo sarà aperto ogni giorno dalle 16 alle 19 (chiuso il 25 dicembre e il 1° gennaio), offrendo ai visitatori non solo le sue ricche collezioni dedicate alla marineria riminese e alle conchiglie provenienti da tutto il mondo, ma anche una nuova e suggestiva esposizione artistica.

Protagonista della mostra è il pittore cesenate Romano Buratti, autore di 25 tavole che raccontano, con ironia e delicatezza, la vita della nostra terra. Contadini, pescatori, avventori delle osterie, ballerini nell’aia, coppie in bicicletta e tavolate festose: una Romagna popolare e autentica, rievocata attraverso un tratto vivace, a volte caricaturale, sempre intriso di umanità.

Buratti sceglie colori decisi e un linguaggio figurativo immediato, che restituisce allo spettatore un mondo scomparso ma ancora vivo nella memoria collettiva. Una pittura che diverte, emoziona e invita alla nostalgia senza retorica.

La mostra sarà inaugurata lunedì 8 dicembre, dalle 16 alle 19, alla presenza dell’artista, occasione perfetta per incontrarlo e scoprire le storie dietro le sue opere.