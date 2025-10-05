Il podista, la gondola e il canguro sulla spiaggia di Rimini

Ottobre. Sono le 7,30 di una mattinata nebbiosa, quando, dopo un breve riscaldamento, inizio la mia corsetta sulla riva. Un’ora, non di più, prima di recarmi in Tribunale. Il mare invernale è calmo, trasparente, l’onda avanza e rifluisce lenta. Corro piano nella nebbia ovattata, come in sogno, sentendomi quasi sollevare da terra, respirando ogni tanto a pieni polmoni, avvertendo in maniera particolare gli odori, i profumi…

Dopo i primi venti minuti tutti i sensi si acuiscono. Quel moscone rosso per esempio. Accidenti quanto è rosso. E lei… Prima ancora di vederla l’ho sentita arrivare. Mi affianca sciolta, bellissima, longilinea, la coda da cavallo che ondeggia qua e là, gli occhi semichiusi. Sorride tra sè…Scompare inghiottita dalla nebbia… Anch’io mi sento invadere da una meravigliosa sensazione di benessere.

La scienza spiega il perché di questo fenomeno. Si tratta della “droga” che la Natura ci regala in cambio dello sforzo, quando le endorfine, le nostre droghe naturali, cominciano a rifluire nell’organismo. Faccio parte della fortunata generazione che non ha mai conosciuto quelle artificiali, le maledette che vengono dall’esterno. E che ti fregano. Perché, è allora che lo straordinario meccanismo di auto-produzione dell’ormone della felicità a poco a poco si inceppa. I baci della tua ragazza, una allegra cena tra amici, la musica che ami, le risate dopo una barzelletta, la gioia di una qualsiasi attività sportiva…

Tutto finito. Devi continuare a cercare disperatamente, fuori e a dosi sempre maggiori, ciò che non trovi più dentro di te. Qualcosa che non ti dà più gioia ma solo un breve sollievo dall’astinenza. Perché, tu, maledizione, hai ormai scassato tutto…

Silenzio. Il ritmo blando e cadenzato dei miei passi sulla rena compatta diventa una sorta di mantra. Pof-Pof-Pof-Pof… Om–Mani-Padme -hum…So di un podista, credente, che su quel ritmo recita il Rosario. Un mantra, anche quello, che prelude a uno stato di coscienza diversa. Ecco emergere tra banchi di nebbia la forma irreale di un vecchio chino nell’acqua bassa, i pantaloni arrotolati…

Eh, già, i pescatori di poveracce esistono ancora. Magari non lo fanno per bisogno, come una volta, dove anche i nonni contribuivano al magro pasto… Ma a Rimini, e la Caritas ne sa qualcosa, c’è ancora tanta miseria. E sono tanti quelli che si vergognano di chiedere un pasto… Un nodo mi stringe la gola. So già di cosa si tratta. Non solo la vista, l’udito e l’odorato. Anche le emozioni si acuiscono. Ma tutto passa quando, davanti a me, s’alza in volo frusciando e stridendo una sterminata moltitudine di gabbiani …

Tra tanti, ce n’è uno che se ne frega. E rimane lì, olimpico, a galleggiare come una barchetta. Ricordo che la sorpresa più fantastica il mare me la riservò diversi anni fa quando, in una mattinata come questa, vidi apparire in lontananza, tra la nebbia, una forma nera che occupava tutta la battigia… Un cetaceo? No. Troppo stretta, troppo lunga. Poi mano a mano che mi avvicinavo, cominciai a non credere più ai miei occhi. Sì! Si trattava proprio di una gondola, di una aggraziata gondola veneziana incrostata di alghe che si era andata a spiaggiare dalle parti di Marebello, chissà in seguito a quali vicissitudini…

Basta. Trenta minuti sono passati, e devo girare la boa. Al senso di benessere si è aggiunta una leggera euforia. La nebbia si sta alzando, i podisti che incrocio sono ora meno rari. Arriva anche un cinquantenne a cavallo e un giovanotto in mountain-bike. La bellissima ragazza di prima mi sorpassa ancora. Stavolta ha gli occhi aperti e mi sorride. Come al suo papà. Va bene così… Anche questa è una gioia della vita. Via, un po’ curvo in avanti, tallone-rotazione, tallone-rotazione, mani sciolte, respirazione regolare, frequenza cardiaca leggermente accelerata e costante. Come l’aborigeno australiano che ha intercettato il canguro.

Corrono, con calma, quei due, per tutta una giornata, il canguro che scappa, l’aborigeno che insegue. Arriva la sera ed entrambi vanno a dormire a poca distanza l’uno dall’altro. Sembra la scena di un cartone animato ma è tutto vero. Al mattino, a differenza dell’aborigeno che ha acceso il fuoco, il canguro rimane intirizzito, non ce la fa più a scappare veloce. E l’aborigeno se lo porta a casa.

Nell’inconscio continuiamo ad essere quello che siamo stati per tre milioni di anni. Scimmioni esploratori, corridori e cacciatori. L’uomo primitivo, come l’aborigeno, doveva cacciare così, correndo. E guardandosi attorno per evitare i pericoli. Come faccio io, ora, cercando di non finire sotto una macchina-rinoceronte, dopo aver abbandonata la spiaggia e raggiunto Viale Vespucci. Mi infilo in Viale Trieste continuando nella mia corsa lenta. Per il rush finale, a trenta metri da casa, ho una motivazione validissima. Già. C’è un canguro, ancora insonnolito e anchilosato, che corre a balzi sbilenchi davanti a me! Accelero, lo raggiungo e lo catturo proprio sulle scale del mio condominio… Alè!

Giuliano Bonizzato