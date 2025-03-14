Il primo Oktoberfest in salsa romagnola sbarca a Misano: tutto pronto per il Frühlingsfest Romagna

Misano si trasforma nella capitale della birra. Si terrà proprio qui, il primo Oktoberfest di Primavera in Italia, dal 30 aprile all’11 maggio. L’evento unisce tradizione, cultura e gastronomia tirolese, al calore e all’ospitalità romagnola, e porta in riviera una nuova esperienza per famiglie, turisti e appassionati di buona cucina. E birra, ovviamente. Organizzato dalla Cooperativa Mari e Monti, Frühlingsfest Romagna diventa un ponte culturale tra il Trentino Alto Adige e la Romagna, e valorizza le tradizioni e i sapori di entrambi i territori. Il festival è il risultato di un impegno congiunto tra professionisti degli eventi e del marketing con esperienza consolidata nell’organizzazione di manifestazioni culturali, enogastronomiche e folcloristiche.

Frühlingsfest è un evento per tutti, un vero festival dedicato al divertimento e all’intrattenimento. Dall’autentico Beer Garden, con birre bavaresi di alta qualità, al Food Village, dove si potranno gustare specialità come brezel, stinco di maiale, wurstel e crauti, fino alle aree dedicate ai più piccoli con giochi, laboratori creativi e intrattenimento.

La musica sarà una grande protagonista: spettacoli dal vivo, band tirolesi e DJ set scalderanno i cuori del pubblico e le serate di Misano Adriatico. Verranno inoltre organizzate competizioni tematiche, come gare di abilità e il concorso per il miglior costume bavarese.

A supporto di Frühlingsfest Romagna Ci sono le collaborazioni (e il patrocinio) del Comune di Misano Adriatico, della Fondazione Visit Misano e delle associazioni di categoria come l’Associazione Albergatori di Misano Adriatico.

Verranno inoltre creati pacchetti speciali che includono viaggio e soggiorno per facilitare la partecipazione dei visitatori. La manifestazione sarà anticipata da conferenze stampa in alcune delle principali città italiane per garantire una copertura mediatica su larga scala; la prima tappa Bolzano.

Informazioni utili

Date: dal 30 aprile al 4 maggio e dal 9 maggio al 11 maggio 2025

Luogo: Misano Adriatico (RN) Arena 58, Viale Romagna

Orari: pranzo dalle 12:00 alle 15:00 nei giorni 1, 3, 4, 10, 11 maggio cena tutti i giorni dalle 20:00 alle 01.00 ogni giorno Dj set dalle 17 alle 20 con Radio Sabbia la radio ufficiale di Frühlingsfest Romagna

Ingresso: Gratuito

Contatti: