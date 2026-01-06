Il riminese Marco Musmeci nuovo direttore di Palazzo Taglieschi ad Anghiari

Marco Musmeci, architetto riminese, già alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini con l’incarico di Responsabile della Bassa Romagna nonché Responsabile Monumenti e Paesaggio e della Comunicazione istituzionale, dal 10 marzo scorso, è il nuovo direttore di Palazzo Taglieschi ad Anghiari (Arezzo). I decreti di nomina sono freschi di firma sul tavolo del Ministero della Cultura.

Musmeci, nel suo curriculum vanta incarichi di prestigio – è stato altresì Vicesindaco del Comune di Montegridolfo – anche fuori dai confini della Regione Emilia-Romagna: vedi il Comprensorio Archeologico di Minturno e il Museo Archeologico di Cassino.

L’arrivo ad Anghiari rappresenta un’altra importante tappa professionale; nello spirito e nell’obiettivo di attivare proficue collaborazioni su scala regionale, nazionale e internazionale. Intenti che, purtroppo, finora non hanno mai potuto trovare radicamento e opportunità d’espressione nelle istituzioni culturali della città natale.

A breve, dopo le ultime formalità di rito, Musmeci dovrebbe trasferirsi, armi e bagagli, in Toscana. Sarà lui, infatti, a sedere alla guida di questa magnifica realtà museale della Valtiberina – ancora non conosciuta come dovrebbe -, il cui corpo centrale è rappresentato da un edificio dalle sobrie forme rinascimentali e frutto dell’accorpamento di preesistenti torre e casa d’origine medievale. Accorpamento voluto, nel Quattrocento, proprio dalla nobile famiglia anghiarese dei Taglieschi. “Un’esperienza arricchente – dice – nel segno di nuovi traguardi da raggiungere”.

Nel secondo “Dopoguerra del Novecento, il palazzo fu invece ristrutturato – si legge nella scheda di presentazione – con l’intento di ricreare l’atmosfera di una casa rinascimentale, caratterizzata dalla presenza di caminetti e portali in pietra, e infine trasformato in museo, secondo il volere dell’allora proprietario, il sacerdote ed erudito Don Nilo Conti, che con questo scopo lo aveva donato allo Stato nel 1959 con lascito testamentario”.

Le collezioni di Palazzo Taglieschi

“Il percorso museale si articola – come spiega l’introduzione del sito web – in circa venti sale disposte su quattro livelli, in una movimentata e insolita successione di ambienti che si conclude in una loggia vetrata con vista dall’alto sul borgo di Anghiari. Caratteristica peculiare dell’esposizione è proprio quella di affiancare alle opere maggiori un’ampia raccolta di oggetti legati alla vita e alle tradizioni popolari della zona, d’uso domestico e agricolo. Attraverso frammenti scultorei e affreschi staccati, al piano terreno si documentano alcuni aspetti della storia della valle. Il piano nobile è dedicato alla scultura lignea e alle robbiane e conserva il capolavoro del Museo, la Madonna con Bambino di Jacopo della Quercia (1420). Degno di nota è l’organo positivo da tavolo della prima metà del Cinquecento, unico nel suo genere e ancora funzionante. Il terzo piano espone una collezione di armi anghiaresi, famose per la ricchezza delle decorazioni, assieme a dipinti del Cinquecento e Seicento (Giovanni Antonio Sogliani, Matteo Rosselli, Jacopo Vignali, Giovan Battista Ghidoni). Singolare la raccolta di Madonnine agghindate che, unite alla collezione di don Nilo Conti, ricca di ex voto e carte gloria, ricostruisce alcuni aspetti della devozione popolare”.