Il Rimini strappa un punto a Pescara

PESCARA 0 – RIMINI 0

PESCARA: 22 Plizzari, 77 Pierozzi, 13 Brosco, 23 Pellacani, 27 Moruzzi, 14 Valzania, 6 Squizzato (31′ st 17 Tunjov), 8 Dagasso, 20 Bentivegna (14′ st 21 Ferraris), 15 Tonin (31′ st 9 Vergani), 11 Cangiano (21′ st 10 Merola). A disp.: 1 Saio, 12 Profeta, 2 Letizia, 3 Giannini, 7 Meazzi, 16 Crialese, 25 Staver, 28 De Marco, 30 Saccomanni, 33 Mulè. All. Baldini.

RIMINI: 91 Colombi, 4 Bellodi, 30 De Vitis, 23 Megelaitis, 28 Longobardi, 80 Garetto (33′ st 34 Ubaldi), 33 Langella, 21 Piccoli, 8 Semeraro (39′ st 5 Fiorini), 10 Malagrida (14′ st 77 Cioffi), 97 Parigi (33′ st 25 Lombardi). A disp.: 1 Vitali, 32 Ferretti, 5 Fiorini, 7 Chiarella, 14 Jallow, 20 Accursi, 46 Cinquegrano. All. Buscè.

ARBITRO: Simone Gauzolino di Torino.

ASSISTENTI: Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore e Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto.

4° UFFICIALE: Gianluca Renzi di Pesaro.

RETI:

AMMONITI: 18′ PT Garetto (R) , 39′ PT Moruzzi (P) 43′ PT Langella (R), 47′ PT Pellacani (P)

ESPULSI:

CORNER: Pescara 7 – Rimini 1

NOTE:

Dopo la sconfitta per 2-1 contro la capolista Virtus Entella, il Riminideve affrontare un’altra sfida impegnativa in trasferta. I biancorossi vanno in campo allo stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” per affrontare il Pescara, attualmente terzo in classifica con 41 punti.

Gli abruzzesi, che hanno perso la vetta della classifica dopo una sconfitta sul campo della Torres nell’ultimo turno, cercano il prnto riscatto per tornare in corsa nelle posizioni di vertice. Il Pescara finore ha assommato un totale di dodici vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte in ventuno partite. In casa ha ottenuto cinque vittorie, tre pareggi e due sconfitte in dieci partite. Il bilancio totale del Pescara è di 27:16, con una differenza di undici punti. Il Rimini, fermo a quota 29 punti, punta invece a strappare un risultato positivo contro un avversario d’alta classifica. A questo punto del campionato ha ottenuto sette vittorie, otto pareggi e sei sconfitte nelle ventuno partite disputate. In trasferta ha ottenuto quattro vittorie, cinque pareggi e due sconfitte in undici partite. Il bilancio totale del Rimini è di 27:19, con una differenza di otto punti.

L’allenatore biancorosso Giovanni Buscè può contare sul rientro di Langella e Parigi dopo le rispettive squalifiche. Mancano all’appelo però in sei: Cernigoi, Gorelli, Brisku, Falbo e Dobrev per infortuni, Lepri fermato dal giudice sportivo.

PRIMO TEMPO

Il Pescara scende in campo indossando la maglia bianco-azzurra con calzoncini e calzettoni bianchi; Il Rimini è in completo blu scuro.

1′ – Inizia la partita

5′ Fase di studio con il Pescara che tiene palla senza affondare, il Rimini chiude e prova a ripartire finora senza esito.

7′ Il Pescara protesta per una presunta respinta con la mano di Megealitis dopo il colpo di testa di Brosco, secondo l’aribitro non c’è nulla. L’azione era nata da una punizione di Dagasso.

11′ Il primo corner è del Rimini. Battuto sul primo palo, respinto senza problemi.

14′ OCCASIONE PESCARA! Grande parata di Colombi sulla conclusione di Valzania in piena area dopo un triangolo con Tonin.

18′ Giallo per Garetto entrato duro su Squizzato.

23′ Primo quarto di gara di marca pescarese, il Rimini attende l’occasione per colpire di rimessa.

24′ Bella azione di Cangiano sulla sinistra che crossa arretrato senza alzare la testa, nessuno raccoglie la sfera fino a quando arriva a Pierozzi che ci prova di sinistro da fuori area, alto.

26′ Ora è Tonin a fare irruzione nell’area biancorossa per poi servire Dagasso sul secondo palo, ma il numero 8 pescarese non ci arriva.

28′ L’errore di Megelaitis a metà campo innesca Bentivegna che scatta vanamente inseguitio da Langella, il suo tiro finisce fuori.

29′ Il Rimini prova a reagire con Malagrida ma il suo cross di destro dalla sinistra verso Parigi è respinto dala difesa biancoazzurra.

32′ Bene Parigi per l’accorrente Langella che spara di destro dal limite ma la mira è alle stelle.

35′ Malagrida in contropiede apre magnificamente per Garetto che si fionda sulla destra, Brosco salva la sua squadra anticipando Parigi che stava per essere servito in area.

39′ Giallo anche per Moruzzi per un fallaccio su Longobardi.

40′ Il Rimini preme ancora, Plizzari esce coi pugni.

41′ Il Pescara butta via una ripartenza per il fuorgioco di Tonin dopo un brutto errore di Langella.

43′ Ammonito anche Langella per fallo abbastanza inutile a metà campo.

45′ Due minuti di recupero.

45′ + 1′ Cangiano serve Squizzato che inquadra la porta del Rimini, respinta di Colombi.

45′ + 2′ Ammonito Pellacani.

Si va al riposo a reti inviolate. Il tabellino dice possesso Pescara 60% e Rimini 40%; tiri nello specchio 2 a 0; tiri fuori 3 a 1; 2 parate di Colombi e nessuna di Plizzari.

SECONDO TEMPO

46′ Finora nessuna sostituzione

47′ Dagasso batte il secondo angolo per il Pescara, Pierozzi viene anticipato, la palla finisce a Bentivegna che ci prova dal limite ma mette alto.

49′ Il traversone di Megelaitis è preda di Plizzari, ma l’azione biancorossa era viziata dal fuorigoco di Malagrida.

55′ Moruzzi pericoloso sulla sinistra ma Semeraro anticipa Bentivegna che commette anche fallo sul difensore riminese.

57′ Semeraro pesca in area Parigi che spizza di tacco a mezz’aria, deviazione di Brosco, Plizzari blocca evitando l’angolo.

48′ Sul terzo corner del Pescara, Brosco rimette in area la respinta biancorossa e trova Bentivegna che tira a lato.

59′ Prime sostituzioni. Nel Rimini dentro Cioffi al posto di Malagrida; il Pescara cambia Bentivegna con Ferraris.

64′ Il neo entrato Ferraris si fa subito vedere tirando al volo di destro su una respint di testa di Semeraro, ma non coglie il bersaglio.

66′ Altro cambio per il Pescara: Merola sostituisce Cangiano.

69′ OCCASIONE PESCARA! Sugli sviluppi del quarto corner pescarese Moruzzi centra il palo a Colombi battuto.

76′ Uscita coi pugni di Colombi sul quinto calcio d’angolo del Pescara.

77′ Due cambi nel Pescara: Vergani sostituisce Squizzato e Tunjov al post di Tonin.

78′ Doppia sostituzione anche nel Rimini: fuori Garetto e Parigi, entrano Ubaldi e Lombardi.

81′ Moruzzi tira da fuori area, la difesa del Rimini devia concedendo il sesto corner.

84′ Semeraro ha i crampi: entra Fiorini.

86′ Il Pescara ci prova ancora dalla distanza, questa volta da fuori area tira Tunjov, palla lontana dai pali di Colombi.

87′ Diagonale di Merola, Colombi mette in angolo di piede.

90′ Saranno 5 i minuti di recupero.

90′ + 4′ OCCASIONE PESCARA! Vergani in piena area incorna e centra la traversa di testa, il tap-in al volo di Merola da due passi va fra le braccia di Colombi.

90 + 6′ TRIPLO FSCHIO DELL’ARBITRO. Il Rimini esce indenna da un campo difficilissimo aiutato aiutato anche dalla fortuna. Nessn tiro nello specchio per gli ospiti, due legni dei padroni di casa. Ma una gestione attenta del match valgono a Buscè un punto molto prezioso anche sul piano del morale.

Eloquenti le statistiche dell’incontro: possesso 60% Pescara, 40% Rimini; tiri complessivi 14 a 1; di cui nello specchio 5 a 0; corner 7 a 1; 5 parate di Colombi contro nessuna di Plizzari. Ma soprattutto sono risultati decisivi il palo e la traversa colpiti dai padroni di casa.