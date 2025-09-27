Il Rimini va a vincere a Pineto

PINETO-RIMINI 1-2

PINETO: 22 Tonti, 4 Postiglione, 5 Schirone (1′ st 7 Marrancone), 8 Germinario (42′ st 28 Nebuloso), 9 D’Andrea, 10 Bruzzaniti, 11 Borsoi (1′ st 3 Ienco), 17 Baggi, 21 Lombardi (25′ st 18 Viero), 32 Mastropietro (1′ st 99 Pellegrino), 55 Capomaggio. A disp.: 1 Marone, 12 Verna, 6 Amadio, 16 Gagliardi, 45 Tupone, 68 Menna, 79 Di Lazzaro. All. Tisci.

RIMINI: 1 Vitali, 2 Moray, 4 Bellodi, 7 Capac (42′ st 70 Rubino), 8 Piccoli (26′ st 37 Petta), 10 D’Agostini, 28 Longobardi, 41 Asmussen, 54 Falasco (21′ st 21 Ferrarini), 66 Boli (42′ st 20 Fabbri), 80 Leoncini (26′ st 16 Camiciottoli). A disp.: 89 Gagliano. All. D’Alesio.

ARBITRO: Michele Maccorin di Pordenone.

ASSISTENTI: Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto e Stefano Petarlin di Vicenza.

4° UFFICIALE: Marco Di Loreto di Terni.

OPERATORE FVS: Luca Chiavaroli di Pescara.

RETI: 6′ pt Longobardi, 13′ pt Piccoli, 17′ st Bruzzaniti.

AMMONITI: Longobardi, D’Andrea, Marrancone, Ienco, Camiciottoli, Tonti, Moray.

ESPULSO: 45′ st Pellegrino per fallo di reazione.

CORNER: 10-2.

Seconda trasferta nel giro di quattro giorni e secondo successo per il Rimini, che torna da Pineto con tre punti preziosi al termine di una gara intensa e combattuta. I biancorossi di D’Alesio hanno chiuso il trittico di sfide, iniziato con il Forlì e proseguito a Guidonia Montecelio, con un successo che vale oro: il 2-1 esterno permette a Bellodi e compagni di salire a quota -4 in classifica, mentre il Pineto resta fermo a 8.

Primo tempo a tinte biancorosse

L’avvio è tutto del Rimini. Dopo un paio di tentativi iniziali, al 6’ Longobardi porta avanti i romagnoli con una precisa conclusione di destro su corner di Falasco. Passano pochi minuti e al 13’ Piccoli raddoppia: servito da Capac, l’attaccante biancorosso supera Germinario e batte Tonti con un diagonale chirurgico.

Il Pineto reagisce con Borsoi, ma Vitali respinge due volte. I padroni di casa si affacciano con insistenza dalle parti della difesa ospite, guadagnando diversi corner, ma senza riuscire a sfondare. L’intervallo arriva con il Rimini avanti 2-0.

La reazione del Pineto

Nella ripresa i padroni di casa cambiano volto con tre sostituzioni immediate e provano a rientrare in partita. La spinta porta al gol che riapre i giochi al 62’: errore in uscita di Longobardi, Vitali non trattiene e Bruzzaniti ne approfitta firmando l’1-2.

Gli abruzzesi spingono, colpiscono un palo con Postiglione e si vedono prima assegnare e poi annullare un calcio di rigore dopo la review VAR. Nel finale arriva anche l’espulsione diretta di Pellegrino per una reazione su Fabbri, episodio che lascia il Pineto in dieci uomini.

Finale ad alta tensione

Nonostante gli otto minuti di recupero e una serie di assalti finali, compreso un clamoroso salvataggio di Longobardi sulla linea dopo una traversa colpita da Bruzzaniti, il risultato non cambia. Il Rimini resiste e porta a casa la seconda vittoria in campionato.

Un successo che ridà morale e speranze ai biancorossi, ora a -4 in classifica dopo un avvio difficile, mentre al Pineto resta l’amaro in bocca per un match giocato con intensità ma compromesso dagli errori sotto porta e dall’inferiorità numerica nel finale.