“Il rischio alluvioni è poco percepito dai cittadini”

La percezione del rischio alluvionale in Emilia-Romagna e Toscana è ancora molto bassa. Lo svela un’indagine realizzata da un gruppo di studiose dell’Alma Mater di Bologna su un campione di cittadini residenti nelle zone colpite dalle alluvioni degli ultimi anni.

La ricerca, pubblicata sulla rivista International journal of disaster risk reduction, mostra come il livello di preparazione in caso di emergenza e il livello di conoscenza dei piani di gestione del rischio siano ancora carenti, soprattutto tra le famiglie a basso reddito e le persone più anziane.

C’è insomma una “diffusa sottostima del rischio di eventi meteorologici estremi”. Lo studio è stato condotto nell’estate 2024 su un campione rappresentativo di 3.423 adulti residenti in Emilia-Romagna e Toscana. I dati raccolti sulla percezione individuale del rischio sono stati poi integrati con le mappe ufficiali di pericolosità idraulica. In questo modo, spiega l’Alma Mater, “è stato possibile confrontare le valutazioni soggettive con l’esposizione reale al rischio di alluvione”.

Così facendo, le studiose sono arrivate alla conclusione che “essere stati colpiti in prima persona da un’alluvione non è sufficiente a garantire una preparazione adeguata, soprattutto rispetto a eventi estremi ma poco frequenti”. Prima delle alluvioni in Emilia-Romagna e Toscana, spiega l’Ateneo di Bologna, “quasi la metà dei cittadini intervistati non aveva adottato alcuna misura preventiva”. In particolare le famiglie a basso reddito, gli affittuari e le persone più anziane sono meno propense ad adottare misure di mitigazione.

In generale, continua l’Alma Mater, gli interventi strutturali di mitigazione come barriere anti-alluvione, sopraelevazione delle abitazioni o scorte alimentari di emergenza sono ancora poco diffusi (meno del 25% degli intervistati) e concentrati prevalentemente tra le fasce di popolazione più avvantaggiate.

È però interessante notare un dato. Il 63% degli intervistati ha dichiarato che si sarebbe comportato in modo diverso se fosse stato a conoscenza della pericolosità alluvionale reale. E il 30% sarebbe anche disponibile ad un’eventuale rilocalizzazione”.

Anche la diffusione delle informazioni istituzionali è stata ritenuta limitata. Più della metà dei cittadini intervistati non sa se il proprio Comune disponga di piani di gestione del rischio alluvione o di evacuazione, con una consapevolezza solo lievemente più alta tra i residenti dei Comuni colpiti direttamente da eventi alluvionali. Ma circa due terzi degli intervistati ritiene che la conoscenza di questi piani migliorerebbe la percezione del rischio alluvionale, riducendone in modo significativo il rischio.

(Dire)